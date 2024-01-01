Cevdet Bağca

Dağlar Şarkı Sözleri
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Öyle bir gülümse ki
Gülüşün tutuklansın
Bakışın yasaklansın
Dağlar, dağlar, dağlar
Dağ olmaktan utansın
Dağlar, dağlar, dağlar
Dağ olmaktan utansın
***
Gülersen
Mardin'de Deyrul Zeferan'da vaftiz olur bütün çocuklar
Fırat Dicle'sine kavuşur
Şattül all Arap çöl olur
***
Gülersen ağrı'da İshak Paşa Sarayı'nın gölgesinde
Ahmede Xani mezarında gülümser
***
Gülersen ığdır'da meçeli bir kayısı ağacı çiçek açar
Açar bahçesinde gülleri annemin
Gülersen erzurum'a bahar gelir
Mardin kapı şen olur
***
Gece Siyabend'e kavuşur yıkılır Nemrut'lar
Gülersen, gülersen
Annemin gözbebeklerinde ülkem de güler
***
Öyle bir gülümse ki
Gülüşün tutuklansın
Bakışın yasaklansın
Dağlar, dağlar, dağlar
Dağ olmaktan utansın
Dağlar, dağlar, dağlar
Dağ olmaktan utansın
Dağlar, dağlar, dağlar
Dağ olmaktan utansın
Dağlar, dağlar, dağlar