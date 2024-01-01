Cevdet Bağca

-
Mor kuşaklı karlı dağlar ararsa beni
Uçurumlar kayalıklar sorarsa beni
Yarim yıldızlara bakıp anarsa beni
Deyin yardan ayrılalı tutmuyor eli
***
Yarim yıldızlara bakıp anarsa beni
Deyin yardan ayrılalı tutmuyor eli
Leyli leyli leyli leyli leyli leyli yar
Yardan ayrı benim gönlüm
Her gün sonbahar
***
Leyli leyli leyli leyli leyli leyli yar
Yardan ayrı benim gönlüm
Her gün sonbahar
***
Kuşlar uçup yaylalarda ararsa beni
Ayışığı gecelerden yakarsa beni
Anam çıkıp yollarıma bakarsa benim
Deyin yardan ayrılalı tutmuyor eli
***
Anam çıkıp yollarıma bakarsa benim
Deyin yardan ayrılalı tutmuyor eli
***
Leyli leyli leyli leyli leyli leyli yar
Yardan ayrı benim gönlüm
Hergün sonbahar
Leyli leyli leyli leyli leyli leyli yar
***
Yardan ayrı benim gönlüm
Hergün sonbahar
Leyli leyli leyli leyli leyli leyli yar
***
Yardan ayrı benim gönlüm
Hergün sonbahar
-
Öyle bir gülümse ki
Gülüşün tutuklansın
Bakışın yasaklansın
Dağlar, dağlar, dağlar
Dağ olmaktan utansın
Dağlar, dağlar, dağlar
Dağ olmaktan utansın
***
Gülersen
Mardin'de Deyrul Zeferan'da vaftiz olur bütün çocuklar
Fırat Dicle'sine kavuşur
Şattül all Arap çöl olur
***
Gülersen ağrı'da İshak Paşa Sarayı'nın gölgesinde
Ahmede Xani mezarında gülümser
***
Gülersen ığdır'da meçeli bir kayısı ağacı çiçek açar
Açar bahçesinde gülleri annemin
Gülersen erzurum'a bahar gelir
Mardin kapı şen olur
***
Gece Siyabend'e kavuşur yıkılır Nemrut'lar
Gülersen, gülersen
Annemin gözbebeklerinde ülkem de güler
***
Öyle bir gülümse ki
Gülüşün tutuklansın
Bakışın yasaklansın
Dağlar, dağlar, dağlar
Dağ olmaktan utansın
Dağlar, dağlar, dağlar
Dağ olmaktan utansın
Dağlar, dağlar, dağlar
Dağ olmaktan utansın
Dağlar, dağlar, dağlar
-
Saçlarında rüzgarları bulduysam
Gözlerinde yağmura dokunduysam
Yakınım sen uzağım sen olduysan
Sana olan sevdamdandır bilesin
Yakınım sen uzağım sen olduysan
Sana olan sevdamdandır bilesin
***
Dağlarını yol edip yürüdüysem
Tuzunu yarama merhem bildiysem
Yollarına milyon kere öldüysem
Sana olan sevdamdandır bilesin
Yollarına milyon kere öldüysem
Sana olan sevdamdandır bilesin
***
Yar diye koynuma seni aldıysam
Seninle tutuşup senle yandıysam
Günü gelip bir başıma kaldıysam
Sana olan sevdamdandır bilesin
Günü gelip bir başıma kaldıysam
Sana olan sevdamdandır bilesin
-
Yokluğuda varlığıda bölüştük
Dost omuzuna omuz verdik dövüştük
Payımıza acı düştü gülüştük
Ömrümüz sular gibi
Ömrümüz rüzgar gibi
Ömrümüz dağlar gibi
Geçti ömrümüz
***
Dil bilmeze dil olupta söyledik
Yol bilmeze yol olupta söyledik
Dağları yol güneşi yar eyledik
Badem çiçekleri gibi ömrümüz
Ömrümüz sular gibi
Ömrümüz rüzgar gibi
Ömrümüz dağlar gibi
Geçti ömrümüz
-
Kalktı göç eyledi bizim oralar
Önce uzun uzak yollar kayboldu
Sıtmadan gömdüğüm kızımın kabri
Sonra nazlı nazlı çaylar kayboldu
***
Yollara düşmüşüz, yolumuz gurbet
Artık adım sürgün, her yerde hasret
Bekle bizi ülkem, bekle memleket
Göçmen kuşlar eve dönecek elbet
***
Yollara düşmüşüz yolumuz gurbet
Artık adım sürgün, her yerde hasret
Bekle bizi ülkem, bekle memleket
Göçmen kuşlar eve dönecek elbet
***
Yağmurlar başladı, gök bize ağlar
Umutla ördüğüm damlar kayboldu
Yarım kaldı aşklar, yarım sevdalar
Sonra boylu poslu dağlar kayboldu
***
Yollara düşmüşüz yolumuz gurbet
Artık adım sürgün, her yerde hasret
Bekle bizi ülkem, bekle memleket
Göçmen kuşlar eve dönecek elbet
***
Yollara düşmüşüz yolumuz gurbet
Artık adım sürgün, her yerde hasret
Bekle bizi ülkem, bekle memleket
Göçmen kuşlar eve dönecek elbet
-
Sen şimdi çok uzaktasın
Aşılmaz dağların arkasında
Sen şimdi çok yakındasın
Bir soluk kadar yanı başımda
***
Saklımda sevdan, saklımda sevdan
Saklımda, en solumda
***
Saklımda sevdan, saklımda sevdan
Saklımda, en solumda
***
Saklımda sevdan, saklımda sevdan
Saklımda, en solumda
***
Saklımda sevdan, saklımda sevdan
Saklımda, en solumda
***
Bir uzak kentti yüreğim
Yağmalanmışım, terk edilmişim
Yağmursuz Nisan gibiyim
Mavi bir bulut bekler gözlerim
***
Saklımda sevdan saklımda sevdan
Saklımda, en solumda
***
Saklımda sevdan, saklımda sevdan
Saklımda, en solumda
***
Saklımda sevdan, saklımda sevdan
Saklımda, en solumda
***
Saklımda sevdan, saklımda sevdan
Saklımda, en solumda
-
Bir bulutun ardı sıra
Dağlara çıktı Hıdır
Bir bulutun ardı sıra
Dağlara çıktı Hıdır
***
Bir sevdanın peşi sıra
Vurulup düştü Hıdır
Bir sevdanın peşi sıra
Vurulup düştü Hıdır
***
Dayan Hıdır dayan Hıdır
Bu dağın ardı sınır
Dayan Hıdır dayan Hıdır
Bu dağın ardı sınır
***
Dağ dediğin nedir Hıdır
Yol eyleyip geçersin
Dağ dediğin nedir Hıdır
Yol eyleyip geçersin
***
Kar dediğin nedir Hıdır
Rüzgâr olup uçarsın
Kar dediğin nedir Hıdır
Rüzgâr olup uçarsın
***
Dayan Hıdır dayan Hıdır
Bu dağın ardı sınır
Dayan Hıdır dayan Hıdır
Bu dağın ardı sınır
***
Dayan Hıdır dayan Hıdır
Bu dağın ardı sınır
Dayan Hıdır dayan Hıdır
Bu dağın ardı sınır
-
Mınji dur ji te heskır
Nıkaribum bejım
Mınji dur ji te heskır
Nıkaribum bejım
***
Mın nefesate bedenk maçkır
Nıkaribum bejım
Mın nefesate bedenk maçkır
Nıkaribum bejım
***
Mı jıtere helbestan gotinan mezınkır
Mı jıtere biharan havina mezınkır
Mı jıtere evine talez mezınkır
Nıkaribum bejım
***
Mı jıtere helbestan gotinan mezınkır
Mı jıtere biharan havina mezınkır
Mı jıtere evine talez mezınkır
Nıkaribum bejım
***
Düşlerde sevdim seni
Söyleyemedim
Düşlerde sevdim seni
Söyleyemedim
***
Sessiz öptüm nefesini
Söyleyemedim
Sessiz öptüm nefesini
Söyleyemedim
***
Sana ben gözümde yaşlar büyüttüm
Sana ben hayallar düşlar büyüttüm
Sana ben hummalı aşklar büyüttüm
Söyleyemedim
***
Sana ben hayallar düşlar büyüttüm
Sana ben gözümde yaşlar büyüttüm
Sana ben hummalı aşklar büyüttüm
Söyleyemedim
***
Mı jıtere helbestan gotinan mezınkır
Mı jıtere biharan havina mezınkır
Mı jıtere evine talez mezınkır
Nıkaribum bejım
***
Mı jıtere helbestan gotinan mezınkır
Mı jıtere biharan havina mezınkır
Mı jıtere evine talez mezınkır
Nıkaribum bejım
-
Nasıl da aldanıp sevmişim seni
Nasıl da ömrümü vermişim sana
Nasıl da aldanıp sevmişim seni
Nasıl da gönlümü vermişim sana
***
Aşk yalanmış sevda yalan
Keder oldu bana kalan
Bir masalmış bu yaşanan
Yalanmış yalan
***
Aşk yalanmış sevda yalan
Keder oldu bana kalan
Bir masalmış bu yaşanan
Yalanmış yalan
***
Yalanmış bakışın gözler yalanmış
Yalanmış gülüşün sözler yalanmış
Yalanmış bakışın gözler yalanmış
Yalanmış gülüşün sözler yalanmış
***
Aşk yalanmış sevda yalan
Keder oldu bana kalan
Bir masalmış bu yaşanan
Yalanmış yalan
***
Aşk yalanmış sevda yalan
Keder oldu bana kalan
Bir masalmış bu yaşanan
Yalanmış yalan
***
Aşk yalanmış sevda yalan
Keder oldu bana kalan
Bir masalmış bu yaşanan
Yalanmış yalan
-
Sabahı öptüm gözlerinde, geceyi yaktım
Ateşi aldım dudağından, sözleri yaktım
Sabahı öptüm gözlerinde, geceyi yaktım
Ateşi aldım dudağından, sözleri yaktım
***
Ben seni uzaklarda, ben seni tuzaklarda
Ben seni yasaklarda sevdim, ben seni yasaklarda
Ben seni uzaklarda, ben seni tuzaklarda
Ben seni yasaklarda sevdim, ben seni yasaklarda
***
Baharı öptüm saçlarında, kışları yaktım
Umudu aldım yüreğinden, düşleri yaktım
Baharı öptüm saçlarında, kışları yaktım
Umudu aldım yüreğinden, düşleri yaktım
***
Ben seni uzaklarda, ben seni tuzaklarda
Ben seni yasaklarda sevdim, ben seni yasaklarda
Ben seni uzaklarda, ben seni tuzaklarda
Ben seni yasaklarda sevdim, ben seni yasaklarda
***
Ben seni uzaklarda, ben seni tuzaklarda
Ben seni yasaklarda sevdim, ben seni yasaklarda
Ben seni uzaklarda, ben seni tuzaklarda
Ben seni yasaklarda sevdim, ben seni yasaklarda
-
Boş yere bekledim, dönersin diye
Bir kere yüzüme gülersin diye
Boş yere yanmışım, seversin diye
Sevmesen de olur
Boş yere bekledim, dönersin diye
Dönmesen de olur
***
Meğerse, sulara yazmışım seni
Meğerse, rüzgâra yazmışım seni
Yanılıp aldanıp, sevmişim seni
Sevmesen de olur
***
Meğerse, sulara yazmışım seni
Meğerse, rüzgâra yazmışım seni
Yanılıp aldanıp, sevmişim seni
Sevmesen de olur
***
Hep seni özledim, dönersin diye
Yeniden yüzüme gülersin diye
Boş yere yanmışım, seversin diye
Sevmesen de olur
Boş yere yanmışım, seversin diye
Sevmesen de olur
***
Meğerse, sulara yazmışım seni
Meğerse, rüzgâra yazmışım seni
Yanılıp aldanıp, sevmişim seni
Sevmesen de olur
***
Meğerse, sulara yazmışım seni
Meğerse, rüzgâra yazmışım seni
Yanılıp aldanıp, sevmişim seni
Sevmesen de olur
***
Meğerse, sulara yazmışım seni
Meğerse, rüzgâra yazmışım seni
Yanılıp aldanıp, sevmişim seni
Bilmesen de olur
***
Meğerse, sulara yazmışım seni
Meğerse, rüzgâra yazmışım seni
Yanılıp aldanıp, sevmişim seni
Dönmesen de...