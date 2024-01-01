Cevdet Bağca

-
Sen şimdi çok uzaktasın
Aşılmaz dağların arkasında
Sen şimdi çok yakındasın
Bir soluk kadar yanı başımda
***
Saklımda sevdan, saklımda sevdan
Saklımda, en solumda
***
Saklımda sevdan, saklımda sevdan
Saklımda, en solumda
***
Saklımda sevdan, saklımda sevdan
Saklımda, en solumda
***
Saklımda sevdan, saklımda sevdan
Saklımda, en solumda
***
Bir uzak kentti yüreğim
Yağmalanmışım, terk edilmişim
Yağmursuz Nisan gibiyim
Mavi bir bulut bekler gözlerim
***
Saklımda sevdan saklımda sevdan
Saklımda, en solumda
***
Saklımda sevdan, saklımda sevdan
Saklımda, en solumda
***
Saklımda sevdan, saklımda sevdan
Saklımda, en solumda
***
Saklımda sevdan, saklımda sevdan
Saklımda, en solumda
-
Aç kapıyı ne olur, dışarıda kaldım
Çok üşüdüm sıcağına bel bağladım
Talihsizlikler üst üste geldi
Kendimi güç bela yanına attım
***
Sana inandım, koştum, geldim
Dünde ne vardı, unuttum, geldim
Dünya yansın, koyverdim
Bana biraz renk ver
***
Sana inandım, koştum, geldim
Dünde ne vardı, unuttum, geldim
Dünya yansın, koyverdim
Bana biraz renk ver
Bana biraz renk ver
***
Aç kapıyı ne olur, dışarıda kaldım
Çok üşüdüm sıcağına bel bağladım
Talihsizlikler üst üste geldi
Kendimi güç bela yanına attım
***
Sana inandım, koştum, geldim
Dünde ne vardı, unuttum, geldim
Dünya yansın, koyverdim
Bana biraz renk ver
***
Sana inandım, koştum, geldim
Dünde ne vardı, unuttum, geldim
Dünya yansın, koyverdim
Bana biraz renk ver
***
En başından biliyordum, adalet vardı
Hiç kimse duymasa bir duyan vardı
En kötü kararlardan beterdi kararsızlık
Niyetlenince, Tanrı yolumu açtı
***
Sana inandım, koştum, geldim
Dünde ne vardı, unuttum, geldim
Dünya yansın, koyverdim
Bana biraz renk ver
***
Sana inandım, koştum, geldim
Dün ne vardı, unuttum, geldim
Dünya yansın, koyverdim
Bana biraz renk ver
Bana biraz renk ver
Bana biraz renk ver
-
Unutmamışım hâlâ
Atamadım gözlerimden
Fotoğraflardan yüzüme acıyla
Bakıyorum ıraklardan
***
Büyük izler kalıyor, sorma
Kapattığımız yaralardan
Endişeler, korkularla
Oluyoruz hayatlardan
***
Yeni bir hayat kurdum, içine huzur koydum
Yaslandım arkama, dünü kovdum
Bir hayat kurdum, içine huzur koydum
Yaslandım arkama, seni kovdum
***
En doğru zaman canın istediği zaman
Anlaştığın zaman kendinle
En doğru zaman canın istediği zaman
Anlaştığın zaman kendinle
***
En doğru zaman canın istediği zaman
Anlaştığın zaman kendinle
En doğru zaman canın istediği zaman
Anlaştığın zaman kendinle
***
Büyük izler kalıyor, sorma
Kapattığımız yaralardan
Endişeler, korkularla
Oluyoruz hayatlardan
***
Yeni bir hayat kurdum, içine huzur koydum
Yaslandım arkama, dünü kovdum
Bir hayat kurdum, içine huzur koydum
Yaslandım arkama, seni kovdum
***
En doğru zaman canın istediği zaman
Anlaştığın zaman kendinle
En doğru zaman canın istediği zaman
Anlaştığın zaman kendinle
***
En doğru zaman canın istediği zaman
Anlaştığın zaman kendinle
En doğru zaman canın istediği zaman
Anlaştığın zaman kendinle
-
İnan kalmadı, solumda dermanım
Dün bütün gece oturdum da ağladım
Hekimde yok çaresi
Dile kolay kalbe zor söylemesi
Hekimde yok çaresi
Dile kolay kalbe zor söylemesi
***
Sende de hava, kışa dönmüştür
Eminim ellerin dizlerini, dövmüştür
Bi' ışık yakmaz hayat
Mecbur ayrılığımız, aşka küstürmüştür
Bi' ışık yakmaz hayat
Mecbur ayrılığımız, aşka küstürmüştür
***
İnşallah, unutursun unutursun sen de
Kendimi, avuturum, uyuturum ben de
İnşallah, unutursun unutursun sen de
Kendimi, avuturum, uyuturum ben de
Zamanla unuturum ben de
***
Sende de hava, kışa dönmüştür
Eminim ellerin dizlerini, dövmüştür
Bi' ışık yakmaz hayat
Mecbur ayrılığımız, aşka küstürmüştür
Bi' ışık yakmaz hayat
Mecbur ayrılığımız, aşka küstürmüştür
***
İnşallah, unutursun unutursun sen de
Kendimi, avuturum, uyuturum ben de
İnşallah, unutursun unutursun sen de
Kendimi, avuturum, uyuturum ben de
Zamanla unuturum ben de
***
İnşallah, unutursun unutursun sen de
Kendimi, avuturum, uyuturum ben de
Zamanla unuturum ben de
Zamanla unuturum ben de
Zamanla, unuturum, ben de
-
Hiç kimseden utanmaz o
Ayıbıyla övünür
Hır gürü bencillikten
O bunu sanat görür
***
Kime dikiş atsa
Tehellenir ona
İtiraz onun bir numara adamı
Cahil âdeta
***
Hiç kimseye uymaz o
Geleni uydurur
Kalbi güm güm yalnızlıktan
Korkunun uydusudur
***
Kim girse hayatına
Vay acırım hâline
O kadar iyi tanıyorum ki onu
Sevemiyorum hâliyle
***
Dağ kadar, deniz kadar
Nereden baksan senin kadar
En az çocuklar kadar
Masumum
***
Dağ kadar, deniz kadar
Nereden baksan senin kadar
En az çocuklar kadar
Masumum, oh
Masumum
***
Hiç kimseye uymaz o
Geleni uydurur
Kalbi güm güm yalnızlıktan
Korkunun uydusudur
***
Kim girse hayatına
Vay acırım hâline
O kadar iyi tanıyorum ki onu
Sevemiyorum hâliyle
***
Dağ kadar, deniz kadar
Nereden baksan senin kadar
En az çocuklar kadar
Masumum
***
Dağ kadar, deniz kadar
Nereden baksan senin kadar
En az çocuklar kadar
Masumum, oh
Masumum
***
Yiğidi gömdüm, hakkını verdim
Benden çıktı, oh (oh oh)
Ölçtüm tarttım, günlere böldüm
Haklıymışım, oh (oh oh)
***
Bir havalar hâller anlatıyorlar
Hoş mu yani, yuh (yuh)
Mezhebin mi geniş anlamadım ki
Uçmuşsun sen, of of (of)
***
Dağ kadar, deniz kadar
Nereden baksan senin kadar
En az çocuklar kadar
Masumum
***
Dağ kadar, deniz kadar
Nereden baksan senin kadar
En az çocuklar kadar
Masumum, oh
Masumum
***
Dağ kadar, deniz kadar
Nereden baksan senin kadar
En az çocuklar kadar
***
Dağ kadar, deniz kadar
Nereden baksan senin kadar
En az çocuklar kadar
Masumum, oh
Masumum
-
Bir baktım sabah olmuş
Ne çok ne çok ne çok düşünmüşüm
Geceyi yenmişim belli ki
Ama ne çok ne çok ne çok üzülmüşüm
***
Bir aksilik var dönmüştü
Talih yüzüme gülmüştü
Sil baştan olmadı diyor
***
Bir aksilik var dönmüştü
Talih yüzüme gülmüştü
Sil baştan olmadı diyor
***
Kaçsam dönsem Allah aşkına
Mahvoldum buralarda
Rahat bir nefes alsam ah
Yoruldum uzaklarda
Rahat bir nefes alsam ah
Yoruldum uzaklarda
***
Bir baktım sabah olmuş
-
Kim bilir kim olduk?
Bile bile, göre göre
Sustuklarımız, kaçtıklarımız ne?
***
Düşündürmeden durmayan
Uyku zaten uyutmayan
Dilde kelamsız, tende selamsız
Bu halimiz ne?
***
Defalarca neşter vurulan
Sonra geçti deyip sarılan
Ama hala kanayan yara bende
***
Defalarca neşter vurulan
Sonra geçti deyip sarılan
Ama hala kanayan yara bende
***
Kaç gecedir, sırt sırta
Bizden başka her şey orda
Sen mi, ben mi daha cesuruz ayrılmaya?
***
Kaç gecedir, sırt sırta
Bizden başka her şey orda
Sen mi, ben mi daha cesuruz ağlamaya?
***
Kim bilir kim olduk?
Bile bile, göre göre
Sustuklarımız, kaçtıklarımız ne ?
***
Düşündürmeden durmayan
Uyku zaten uyutmayan
Dilde kelamsız, tende selamsız
Bu halimiz ne?
***
Defalarca neşter vurulan
Sonra geçti deyip sarılan
Ama hala kanayan yara bende
***
Defalarca neşter vurulan
Sonra geçti deyip sarılan
Ama hala kanayan yara bende
***
Kaç gecedir, sırt sırta
Bizden başka her şey orda
Sen mi, ben mi daha cesuruz ayrılmaya?
***
Kaç gecedir, sırt sırta
Bizden başka her şey orda
Sen mi, ben mi daha cesuruz ağlamaya?
***
Kaç gecedir, sırt sırta
Bizden başka her şey orda
Sen mi, ben mi daha cesuruz ağlamaya?
-
Bir rüzgâra kapıldım, gidiyorum
Sonu hayır mı şer mi, bilemiyorum
Bir rüzgara kapıldım, gidiyorum
Sonu hayır mı şer mi, bilemiyorum
***
Hem çok seviyorum, dostlar başına
Hem sıcak demir, aşk olsun tutana
Hem çok seviyorum, düşman başına
Hem sıcak demir, aşk olsun tutana
***
Ben
Yoruldum
Söyle
Senin gücün var mı hâlâ?
Kaç yenilgi var?
Söyle
Ömürde, Allah aşkına
***
Akışına bıraktım, gidiyorum
Sonu hayır mı şer mi, bilemiyorum
Akışına bıraktım, gidiyorum
Sonu hayır mı şer mi, bilemiyorum
***
Hem eriyorum günden geceye
Hem kapı duvar verilmiş sözlere
Hem eriyorum günden geceye
Hem kapı duvar verilmiş sözlere
***
Ben
Yoruldum
Söyle
Senin gücün var mı hâlâ?
Kaç yenilgi var?
Söyle
Ömürde, Allah aşkına
***
Ben
Yoruldum
Söyle
Senin gücün var mı hâlâ?
Kaç yenilgi var?
Söyle
Ömürde, Allah aşkına
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