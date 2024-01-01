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7/24 Dinle Emanet Öyküler

Emanet Öyküler Şarkı Sözleri

Cevdet Bağca Emanet Öyküler şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Cevdet Bağca Emanet Öyküler şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Emanet Öyküler sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Cevdet Bağca

Cevdet Bağca

Emanet Öyküler

  • Senin Adın

  • Akşamdan Akşama

  • Bahrevan

  • Xanıma Min

  • Yokluğun Ölüm

  • Senin İçin

  • Unutulursun

  • Anlasana

  • Çat Gelin

  • Kırgın

  • Dünya (Enstrümantal)

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