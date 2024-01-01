Cevdet Bağca

Senin İçin Dün gece Bir Ararat dağı yalnızdı Bir de ikimiz *** Rüzgâr oldum, yola düştüm Bazı hayal, bazı düştüm Rüzgâr oldum, yola düştüm Bazı hayal, bazı düştüm *** Bir kitapsız aşka düştüm Senin için, senin için Bir kitapsız aşka düştüm Senin için, senin için *** Denizlere umut ektim Zemheriye güller serptim Denizlere umut ektim Zemheriye güller serptim *** Gecelere bıçak çektim Senin için, senin için Gecelere bıçak çektim Senin için, senin için *** Kavgalara, sokaklara Günaydınsız sabahlara Kavgalara, sokaklara Günaydınsız sabahlara *** Tutundum hep umutlara Senin için, senin için Tutundum hep umutlara Senin için senin için

Akşamdan Akşama Gün tükenir, güneş solar Yüreğimde yaram kanar Gözüme kara bulutlar Çöker akşamdan akşama *** Yüreğimde bir eşkıya Kanat çırpar ufuklara Sözümüz vardı dağlara Uçar akşamdan akşama *** Yüreğimde bir eşkıya Kanat çırpar ufuklara Sözümüz vardı dağlara Uçar akşamdan akşama *** Adın aklıma gelince Hükmedemem yüreğime Bir hüzün inceden ince Çöker akşamdan akşama *** Yüreğimde bir eşkıya Kanat çırpar ufuklara Sözümüz vardı dağlara Uçar akşamdan akşama *** Yüreğimde bir eşkıya Kanat çırpar ufuklara Sözümüz vardı dağlara Uçar akşamdan akşama

Bahrevan Diyarbakır kokardı saçların, gözlerin Bahrevan Her geldiğinde bana sen, dururdu zaman Firar ederdim gözlerine, mültecin olurdum *** Ben peşinde rüzgâr olurum Ben peşinde Ferhat olurum Ben peşinde Fırat olurum Sen de Dicle… *** Gelirsen ayın tam üstünde kederli bir bulut tutamaz gözyaşlarını *** Harran papatyadan bir gelinlik giyer arsız, zamansız Gelirsen Dersim'e Dersim'e kırlangıçlar geri döner, Munzur gülümser Gelirsen kızıl bir gelincik olup açacak Ararat, Zap sana koşacak durmaksızın Gelirsen Batman'da intihar son kurşununu kendine sıkacak Ani kurtulacak susmaların dilinden Ve Çorum ve Maraş ve Sivas yüzünü yıkayacak yağmurda İçimdeki Kızıldeniz doydu kana Kızılırmak'tan alayım selamını Merhaba de vurulmuş güvercinler aşkına merhaba *** Ben peşinde rüzgâr olurum Ben peşinde Ferhat olurum Ben peşinde Fırat olurum Sen de Dicle…

Xanıma Min Xanima min, bermaliya min, Roniya her du çavê min Xanima min, bermaliya min, Roniya her du çavê min *** Xanima'm, bermaliya'm, rindît xemla mala min Xanima'm, bermaliya'm, rindît rewşa mala min Xanima'm, bermaliya'm, rindît xemla mala min Xanima'm, bermaliya'm, rindît rewşa mala min *** Xanima min were ba min Roniya her du çavê min Xanima min were ba min Roniya her du çavê min *** Xanima'm, bermaliya'm, rindît rewşa mala min Xanima'm, bermaliya'm, rindît xwîna rehê min Xanima'm, bermaliya'm, rindît xwîna rehê min Xanima'm, bermaliya'm, rindît rewşa mala min

Yokluğun Ölüm Deniz ayrı deniz ay ışığı sensiz Rüzgâr sus pus olmuş Dalgalar sensiz *** Deniz ayrı deniz ay ışığı sensiz Rüzgâr sus pus olmuş Dalgalar sensiz *** Ben sensiz yorgunum Ben sensiz vurgunum Ben sensiz sürgünüm Yokluğun ölüm *** Ben sensiz yorgunum Ben sensiz vurgunum Ben sensiz sürgünüm Yokluğun ölüm *** Gülün rengi solmuş çiçekler sensiz Şarkıların tadı yok türküler sensiz Gülün rengi solmuş çiçekler sensiz Şarkıların tadı yok türküler sensiz *** Ben sensiz vurgunum Ben sensiz yorgunum Ben sensiz sürgünüm Yokluğun ölüm *** Ben sensiz yorgunum Ben sensiz vurgunum Ben sensiz sürgünüm Yokluğun ölüm *** Ben sensiz yorgunum Ben sensiz vurgunum Ben sensiz sürgünüm Yokluğun ölüm

Unutulursun Deryalarda sal olursun Bir kurumuş dal olursun Sözün biter, lal olursun Unutulursun *** Deryalarda sal olursun Bir kurumuş dal olursun Sözün biter, lal olursun Unutulursun *** Unutulursun Unutulursun Yıllar geçer, dün olursun Unutulursun *** Unutamazsın Unutamazsın Tutuşursun, kül olursun Unutamazsın *** Neredesin soran olmaz Ne hâldesin bilen olmaz Yaraların' saran olmaz Unutulursun *** Neredesin bilen olmaz Ne hâldesin soran olmaz Yaraların' saran olmaz Unutulursun *** Unutulursun Unutulursun Yıllar geçer, dün olursun Unutulursun *** Unutamazsın Unutamazsın Tutuşursun, kül olursun Unutamazsın *** Unutulursun Unutulursun Yıllar geçer, dün olursun Unutulursun *** Unutamazsın Unutamazsın Tutuşursun, kül olursun Unutamazsın

Senin Adın Senin adın yağmur, rüzgâr olacak Senden bana solmuş resmin kalacak Senin adın yağmur, rüzgâr olacak Senden bana solmuş resmin kalacak *** Anılarım son sevgilim olacak *** Bende seni öldür, öldür öyle git Bende seni öldür, öldür öyle git *** Bakışımda senin izin kalacak Yüreğimde senin sızın kalacak Gülüşümde inan izin kalacak Yüreğimde senin sızın kalacak *** Sensizliğim zaten sonum olacak *** Bende seni öldür, öldür öyle git Bende seni öldür, öldür öyle git Bende seni öldür, öldür öyle git Bende seni öldür, öldür öyle git

Anlasana Sen gidince Ekmek zeytinsiz kaldı Nisan yağmursuz *** Senden sonra Deniz mavisiz kaldı Gece yıldızsız *** Anlasana, nasıl yandım sana Anlasana, nasıl yandım sana Anlasana, nasıl yandım sana Anlasana, anlasana *** Anlasana, nasıl sevdim seni Anlasana, nasıl sevdim seni Anlasana, nasıl sevdim seni Anlasana, anlasana *** Senden sonra Dağlar rüzgârsız kaldı Yüreğim ıssız *** Sen gidince Şiirler öksüz kaldı Sözler anlamsız *** Anlasana, nasıl yandım sana Anlasana, nasıl yandım sana Anlasana, nasıl yandım sana Anlasana, anlasana *** Anlasana, nasıl sevdim seni Anlasana, nasıl sevdim seni Anlasana, nasıl sevdim seni Anlasana, anlasana *** Anlasana, nasıl yandım sana Anlasana, nasıl yandım sana Anlasana, nasıl yandım sana Anlasana, anlasana *** Anlasana, nasıl sevdim seni Anlasana, nasıl sevdim seni Anlasana, nasıl sevdim seni Anlasana, anlasana

Çat Gelin Çat Gelin, ilk aşkımdın Çocukluk arkadaşımdın Çat Gelin, ilk aşkımdın Çocukluk arkadaşımdın *** Saçların harman yeri Endamın düzde fidan Ya Kürt'tün ya Çerkez'din Çocuktuk, fark etmezdim *** Saçların harman yeri Endamın düzde fidan Sen Kürt'tün, ben Acem'dim Çocuktuk, fark etmezdim *** Ne kaçınca ardından ağlayacak bir balonu oldu Ne de saçları kadar uzun ömrü Tarihin bu en Allahsız lahzası Sütü irin, sütü kezzap, sütü kan Papirüs Dağları'na küskündür zaman Yani oldum olası fanus içinde kımıltısız ve yaslı Deniz görmeden ölen bir kız çocuğunun Gözleri kadar umarsızdır içimde eşkıyası *** Uyurduk cerenlerle Sürünlerle gülerdik Uyurduk cerenlerle Sürünlerle gülerdik *** Çeşmeye bulak derdik Susadıkça giderdik Sanki hiç ölüm yoktu Tek yoksul yoksulluktu *** Çeşmeye bulak derdik Susadıkça giderdik Sanki hiç ölüm yoktu Tek yoksul yoksulluktu *** Ey kurşun gibi dosdoğru yaşayan Ey denizli mutluluklar işleyen tatil yüzlü kitaplara Ey hafızdan, Omeros'tan cırcırlı akşamlara kalan Söyle, ölü bir kız neresinden öpülür? Teni cevahir, dudaksız bir kız Adı Çat Gelin olan