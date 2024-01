Cevdet Bağca

Kalktı göç eyledi bizim oralar Önce uzun uzak yollar kayboldu Sıtmadan gömdüğüm kızımın kabri Sonra nazlı nazlı çaylar kayboldu *** Yollara düşmüşüz, yolumuz gurbet Artık adım sürgün, her yerde hasret Bekle bizi ülkem, bekle memleket Göçmen kuşlar eve dönecek elbet *** Yollara düşmüşüz yolumuz gurbet Artık adım sürgün, her yerde hasret Bekle bizi ülkem, bekle memleket Göçmen kuşlar eve dönecek elbet *** Yağmurlar başladı, gök bize ağlar Umutla ördüğüm damlar kayboldu Yarım kaldı aşklar, yarım sevdalar Sonra boylu poslu dağlar kayboldu *** Yollara düşmüşüz yolumuz gurbet Artık adım sürgün, her yerde hasret Bekle bizi ülkem, bekle memleket Göçmen kuşlar eve dönecek elbet *** Yollara düşmüşüz yolumuz gurbet Artık adım sürgün, her yerde hasret Bekle bizi ülkem, bekle memleket Göçmen kuşlar eve dönecek elbet