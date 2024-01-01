Cevdet Bağca

-
Xanima min, bermaliya min,
Roniya her du çavê min
Xanima min, bermaliya min,
Roniya her du çavê min
***
Xanima'm, bermaliya'm, rindît xemla mala min
Xanima'm, bermaliya'm, rindît rewşa mala min
Xanima'm, bermaliya'm, rindît xemla mala min
Xanima'm, bermaliya'm, rindît rewşa mala min
***
Xanima min were ba min
Roniya her du çavê min
Xanima min were ba min
Roniya her du çavê min
***
Xanima'm, bermaliya'm, rindît rewşa mala min
Xanima'm, bermaliya'm, rindît xwîna rehê min
Xanima'm, bermaliya'm, rindît xwîna rehê min
Xanima'm, bermaliya'm, rindît rewşa mala min
-
Gün tükenir, güneş solar
Yüreğimde yaram kanar
Gözüme kara bulutlar
Çöker akşamdan akşama
***
Yüreğimde bir eşkıya
Kanat çırpar ufuklara
Sözümüz vardı dağlara
Uçar akşamdan akşama
***
Yüreğimde bir eşkıya
Kanat çırpar ufuklara
Sözümüz vardı dağlara
Uçar akşamdan akşama
***
Adın aklıma gelince
Hükmedemem yüreğime
Bir hüzün inceden ince
Çöker akşamdan akşama
***
Yüreğimde bir eşkıya
Kanat çırpar ufuklara
Sözümüz vardı dağlara
Uçar akşamdan akşama
***
Yüreğimde bir eşkıya
Kanat çırpar ufuklara
Sözümüz vardı dağlara
Uçar akşamdan akşama
-
Diyarbakır kokardı saçların, gözlerin Bahrevan
Her geldiğinde bana sen, dururdu zaman
Firar ederdim gözlerine, mültecin olurdum
***
Ben peşinde rüzgâr olurum
Ben peşinde Ferhat olurum
Ben peşinde Fırat olurum
Sen de Dicle…
***
Gelirsen ayın tam üstünde kederli bir bulut tutamaz gözyaşlarını
***
Harran papatyadan bir gelinlik giyer arsız, zamansız
Gelirsen Dersim'e Dersim'e kırlangıçlar geri döner, Munzur gülümser
Gelirsen kızıl bir gelincik olup açacak Ararat, Zap sana koşacak durmaksızın
Gelirsen Batman'da intihar son kurşununu kendine sıkacak
Ani kurtulacak susmaların dilinden
Ve Çorum ve Maraş ve Sivas yüzünü yıkayacak yağmurda
İçimdeki Kızıldeniz doydu kana
Kızılırmak'tan alayım selamını
Merhaba de vurulmuş güvercinler aşkına merhaba
***
Ben peşinde rüzgâr olurum
Ben peşinde Ferhat olurum
Ben peşinde Fırat olurum
Sen de Dicle…
-
Deniz ayrı deniz ay ışığı sensiz
Rüzgâr sus pus olmuş
Dalgalar sensiz
***
Deniz ayrı deniz ay ışığı sensiz
Rüzgâr sus pus olmuş
Dalgalar sensiz
***
Ben sensiz yorgunum
Ben sensiz vurgunum
Ben sensiz sürgünüm
Yokluğun ölüm
***
Ben sensiz yorgunum
Ben sensiz vurgunum
Ben sensiz sürgünüm
Yokluğun ölüm
***
Gülün rengi solmuş çiçekler sensiz
Şarkıların tadı yok türküler sensiz
Gülün rengi solmuş çiçekler sensiz
Şarkıların tadı yok türküler sensiz
***
Ben sensiz vurgunum
Ben sensiz yorgunum
Ben sensiz sürgünüm
Yokluğun ölüm
***
Ben sensiz yorgunum
Ben sensiz vurgunum
Ben sensiz sürgünüm
Yokluğun ölüm
***
Ben sensiz yorgunum
Ben sensiz vurgunum
Ben sensiz sürgünüm
Yokluğun ölüm
-
Dün gece
Bir Ararat dağı yalnızdı
Bir de ikimiz
***
Rüzgâr oldum, yola düştüm
Bazı hayal, bazı düştüm
Rüzgâr oldum, yola düştüm
Bazı hayal, bazı düştüm
***
Bir kitapsız aşka düştüm
Senin için, senin için
Bir kitapsız aşka düştüm
Senin için, senin için
***
Denizlere umut ektim
Zemheriye güller serptim
Denizlere umut ektim
Zemheriye güller serptim
***
Gecelere bıçak çektim
Senin için, senin için
Gecelere bıçak çektim
Senin için, senin için
***
Kavgalara, sokaklara
Günaydınsız sabahlara
Kavgalara, sokaklara
Günaydınsız sabahlara
***
Tutundum hep umutlara
Senin için, senin için
Tutundum hep umutlara
Senin için senin için
-
Deryalarda sal olursun
Bir kurumuş dal olursun
Sözün biter, lal olursun
Unutulursun
***
Deryalarda sal olursun
Bir kurumuş dal olursun
Sözün biter, lal olursun
Unutulursun
***
Unutulursun
Unutulursun
Yıllar geçer, dün olursun
Unutulursun
***
Unutamazsın
Unutamazsın
Tutuşursun, kül olursun
Unutamazsın
***
Neredesin soran olmaz
Ne hâldesin bilen olmaz
Yaraların' saran olmaz
Unutulursun
***
Neredesin bilen olmaz
Ne hâldesin soran olmaz
Yaraların' saran olmaz
Unutulursun
***
Unutulursun
Unutulursun
Yıllar geçer, dün olursun
Unutulursun
***
Unutamazsın
Unutamazsın
Tutuşursun, kül olursun
Unutamazsın
***
Unutulursun
Unutulursun
Yıllar geçer, dün olursun
Unutulursun
***
Unutamazsın
Unutamazsın
Tutuşursun, kül olursun
Unutamazsın
-
Senin adın yağmur, rüzgâr olacak
Senden bana solmuş resmin kalacak
Senin adın yağmur, rüzgâr olacak
Senden bana solmuş resmin kalacak
***
Anılarım son sevgilim olacak
***
Bende seni öldür, öldür öyle git
Bende seni öldür, öldür öyle git
***
Bakışımda senin izin kalacak
Yüreğimde senin sızın kalacak
Gülüşümde inan izin kalacak
Yüreğimde senin sızın kalacak
***
Sensizliğim zaten sonum olacak
***
Bende seni öldür, öldür öyle git
Bende seni öldür, öldür öyle git
Bende seni öldür, öldür öyle git
Bende seni öldür, öldür öyle git
-
Sen gidince
Ekmek zeytinsiz kaldı
Nisan yağmursuz
***
Senden sonra
Deniz mavisiz kaldı
Gece yıldızsız
***
Anlasana, nasıl yandım sana
Anlasana, nasıl yandım sana
Anlasana, nasıl yandım sana
Anlasana, anlasana
***
Anlasana, nasıl sevdim seni
Anlasana, nasıl sevdim seni
Anlasana, nasıl sevdim seni
Anlasana, anlasana
***
Senden sonra
Dağlar rüzgârsız kaldı
Yüreğim ıssız
***
Sen gidince
Şiirler öksüz kaldı
Sözler anlamsız
***
Anlasana, nasıl yandım sana
Anlasana, nasıl yandım sana
Anlasana, nasıl yandım sana
Anlasana, anlasana
***
Anlasana, nasıl sevdim seni
Anlasana, nasıl sevdim seni
Anlasana, nasıl sevdim seni
Anlasana, anlasana
***
Anlasana, nasıl yandım sana
Anlasana, nasıl yandım sana
Anlasana, nasıl yandım sana
Anlasana, anlasana
***
Anlasana, nasıl sevdim seni
Anlasana, nasıl sevdim seni
Anlasana, nasıl sevdim seni
Anlasana, anlasana
-
Çat Gelin, ilk aşkımdın
Çocukluk arkadaşımdın
Çat Gelin, ilk aşkımdın
Çocukluk arkadaşımdın
***
Saçların harman yeri
Endamın düzde fidan
Ya Kürt'tün ya Çerkez'din
Çocuktuk, fark etmezdim
***
Saçların harman yeri
Endamın düzde fidan
Sen Kürt'tün, ben Acem'dim
Çocuktuk, fark etmezdim
***
Ne kaçınca ardından ağlayacak bir balonu oldu
Ne de saçları kadar uzun ömrü
Tarihin bu en Allahsız lahzası
Sütü irin, sütü kezzap, sütü kan
Papirüs Dağları'na küskündür zaman
Yani oldum olası fanus içinde kımıltısız ve yaslı
Deniz görmeden ölen bir kız çocuğunun
Gözleri kadar umarsızdır içimde eşkıyası
***
Uyurduk cerenlerle
Sürünlerle gülerdik
Uyurduk cerenlerle
Sürünlerle gülerdik
***
Çeşmeye bulak derdik
Susadıkça giderdik
Sanki hiç ölüm yoktu
Tek yoksul yoksulluktu
***
Çeşmeye bulak derdik
Susadıkça giderdik
Sanki hiç ölüm yoktu
Tek yoksul yoksulluktu
***
Ey kurşun gibi dosdoğru yaşayan
Ey denizli mutluluklar işleyen tatil yüzlü kitaplara
Ey hafızdan, Omeros'tan cırcırlı akşamlara kalan
Söyle, ölü bir kız neresinden öpülür?
Teni cevahir, dudaksız bir kız
Adı Çat Gelin olan
-
Derdinden Verem Olsam
Tutuşsam Kerem Olsam
Sürmem Seni Tenime
Yarama Merhem Olsan
***
Kurumuş Yaprak Olsam
Bir Çorak Toprak Olsam
İçmem Bir Yudum Senden
Kerbelada Su Olsan
***
Dönüp koklamam seni
Zemheride gül olsan
-