Cevdet Bağca

Nasıl da aldanıp sevmişim seni Nasıl da ömrümü vermişim sana Nasıl da aldanıp sevmişim seni Nasıl da gönlümü vermişim sana *** Aşk yalanmış sevda yalan Keder oldu bana kalan Bir masalmış bu yaşanan Yalanmış yalan *** Aşk yalanmış sevda yalan Keder oldu bana kalan Bir masalmış bu yaşanan Yalanmış yalan *** Yalanmış bakışın gözler yalanmış Yalanmış gülüşün sözler yalanmış Yalanmış bakışın gözler yalanmış Yalanmış gülüşün sözler yalanmış *** Aşk yalanmış sevda yalan Keder oldu bana kalan Bir masalmış bu yaşanan Yalanmış yalan *** Aşk yalanmış sevda yalan Keder oldu bana kalan Bir masalmış bu yaşanan Yalanmış yalan *** Aşk yalanmış sevda yalan Keder oldu bana kalan Bir masalmış bu yaşanan Yalanmış yalan

Ah yanayım mı? Kölen olayım mı? İtina ile, sana sarayım mı? *** Ah yanayım mı? Kölen olayım mı? İtina ile, gündem yaratayım mı? Vah *** Anlaşamıyoruz anlayamıyoruz Ah bunu bile bile neyi zorluyoruz Dişine göre birini bulabilirsin Hatta keyfine göre unutabilirsin *** Her önüne geleni hain sanma Kimse kimseyi tam tanımıyor İnsek insek görsek dibini Nefretin içinde sevgi yatıyor *** Soyuna sopuna sapına kadar gördük Anadili yan dili kuş dili çözdük Uzlaşma dediğimiz yozlaşma Aşk ile şevk ile dert ile öldük *** Ah yanayım mı? Kölen olayım mı? İtina ile, sana sarayım mı? *** Ah yanayım mı? Kölen olayım mı? İtina ile, gündem yaratayım mı? Vah *** Hadi gözüm iki gözüm diye diye Arkadan ite kaka götürülebilir mi ha? Kurulu düzeni kuru gülleri bırakıp Vazgeçebilmesi kolay mı ha? *** Ama gördün netice bundan ibaret Nişan aldık tam kalbe isabet Bundan böyle can havliyle Devam edene helal olsun *** Ah yanayım mı? Kölen olayım mı? İtina ile, sana sarayım mı? *** Ah yanayım mı? Kölen olayım mı? İtina ile, gündem yaratayım mı? Vah