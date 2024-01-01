Gündem Yaratayım Mı? Şarkı Sözleri
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Cevdet Bağca
Gündem Yaratayım Mı?
-
Nasıl da aldanıp sevmişim seni
Nasıl da ömrümü vermişim sana
Nasıl da aldanıp sevmişim seni
Nasıl da gönlümü vermişim sana
***
Aşk yalanmış sevda yalan
Keder oldu bana kalan
Bir masalmış bu yaşanan
Yalanmış yalan
***
Aşk yalanmış sevda yalan
Keder oldu bana kalan
Bir masalmış bu yaşanan
Yalanmış yalan
***
Yalanmış bakışın gözler yalanmış
Yalanmış gülüşün sözler yalanmış
Yalanmış bakışın gözler yalanmış
Yalanmış gülüşün sözler yalanmış
***
Aşk yalanmış sevda yalan
Keder oldu bana kalan
Bir masalmış bu yaşanan
Yalanmış yalan
***
Aşk yalanmış sevda yalan
Keder oldu bana kalan
Bir masalmış bu yaşanan
Yalanmış yalan
***
Aşk yalanmış sevda yalan
Keder oldu bana kalan
Bir masalmış bu yaşanan
Yalanmış yalan
-
Ah yanayım mı?
Kölen olayım mı?
İtina ile, sana sarayım mı?
***
Ah yanayım mı?
Kölen olayım mı?
İtina ile, gündem yaratayım mı?
Vah
***
Anlaşamıyoruz anlayamıyoruz
Ah bunu bile bile neyi zorluyoruz
Dişine göre birini bulabilirsin
Hatta keyfine göre unutabilirsin
***
Her önüne geleni hain sanma
Kimse kimseyi tam tanımıyor
İnsek insek görsek dibini
Nefretin içinde sevgi yatıyor
***
Soyuna sopuna sapına kadar gördük
Anadili yan dili kuş dili çözdük
Uzlaşma dediğimiz yozlaşma
Aşk ile şevk ile dert ile öldük
***
Ah yanayım mı?
Kölen olayım mı?
İtina ile, sana sarayım mı?
***
Ah yanayım mı?
Kölen olayım mı?
İtina ile, gündem yaratayım mı?
Vah
***
Hadi gözüm iki gözüm diye diye
Arkadan ite kaka götürülebilir mi ha?
Kurulu düzeni kuru gülleri bırakıp
Vazgeçebilmesi kolay mı ha?
***
Ama gördün netice bundan ibaret
Nişan aldık tam kalbe isabet
Bundan böyle can havliyle
Devam edene helal olsun
***
Ah yanayım mı?
Kölen olayım mı?
İtina ile, sana sarayım mı?
***
Ah yanayım mı?
Kölen olayım mı?
İtina ile, gündem yaratayım mı?
Vah