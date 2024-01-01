Keşke Şarkı Sözleri
Cevher Aksoy Keşke şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Cevher Aksoy Keşke şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Keşke sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Bırak, artık bırak
Sona geldi tüm cümleler, hikayeler de
Üstü kalsın
Yaşanmamış yaşanacak hikayelerin de, hayallerin de
***
Baştan sonu belliydi, belki de ben görmedim
Kalbim sana yandı, sevdi, suç işledi
***
Baştan sonu belliydi, belki de ben görmedim
Kalbim sana yandı, sevdi, suç işledi
***
Keşke sevmeseydim seni
Keşke aldanmasaydım
Keşke inanmasaydım sözlerine,
Tutmasaydım ellerini
***
Keşke sevmeseydim seni
Keşke aldanmasaydım
Keşke inanmasaydım sözlerine,
Tutmasaydım ellerini