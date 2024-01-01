Mahzuni'ye Saygı Şarkı Sözleri
Ceyda Köybaşıoğlu Mahzuni'ye Saygı şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ceyda Köybaşıoğlu Mahzuni'ye Saygı şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Mahzuni'ye Saygı sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ceyda Köybaşıoğlu
Mahzuni'ye Saygı
-
Bir elinde kadeh var nerden gelirsin canım?
İçip de ağlamayı derman bilirsin canım
Dünya fani bahçedir bir gün ölürsün canım
***
Adam olamadın gitti zevzek
Beni bilemedin gitti zevzek
***
Yürü be yürü be yürü be yürü be insan değilsin
Kendini bilmeyen canım eli ne bilsin
Halkı halkı halkı halkı Hakk'ı ne bilsin
***
Yürü be yürü be yürü be yürü be insan değilsin
Kendini bilmeyen canım eli ne bilsin
Halkı halkı halkı halkı Hakk'ı ne bilsin
***
Hele bak şu aynaya yüzün yüze benzer mi?
Ta sabahtan uyumuş gözün göze benzer mi?
Vay o boynun devrilsin, özün bize benzer mi?
***
Adam olamadın gitti zevzek
Beni bilemedin gitti zevzek
***
Yürü be yürü be yürü be yürü be insan değilsin
Kendini bilmeyen canım eli ne bilsin
Halkı halkı halkı halkı Hakk'ı ne bilsin
***
Yürü be yürü be yürü be yürü be insan değilsin
Kendini bilmeyen canım eli ne bilsin
Halkı halkı halkı halkı Hakk'ı ne bilsin
Halkı halkı halkı halkı Hakk'ı ne bilsin
***
Mahsuni bu haliyle nereye vardın canım?
Sen bu ele gelmeden nerde yatardın canım?
Belinde barabellom kimi kurtardın canım?
***
Adam olamadın gitti zevzek
Beni bilemedin gitti zevzek
***
Yürü be yürü be yürü be yürü be insan değilsin
Kendini bilmeyen canım eli ne bilsin
Halkı halkı halkı halkı Hakk'ı ne bilsin
***
Yürü be yürü be yürü be yürü be insan değilsin
Kendini bilmeyen canım eli ne bilsin
Halkı halkı halkı halkı Hakk'ı ne bilsin
***
Halkı halkı halkı halkı Hakk'ı ne bilsin
-
Darıldım, darıldım ben sana canım
Böyle mi olacaktı?
Vuruldum, vuruldum baksana kanım
Yerde mi kalacaktı?
***
Darıldım, darıldım ben sana canım
Böyle mi olacaktı?
Vuruldum, vuruldum baksana kanım
Yerde mi kalacaktı?
***
Mapushane içinde
Minderim kana battı
Minderim kana battı
***
Yahu bu ne haldır
Öldüm yedi yıldır
Yahu bu ne haldır
Öldüm yedi yıldır
***
Gardiyan çekti gitti
Gardiyan çekti gitti
***
Dağ gibi, dağ gibi, ömrüm benim
Ne çabuk söndü bitti
***
Darıldım, darıldım ben sana canım
Böyle mi olacaktı?
Vuruldum, vuruldum baksana kanım
Yerde mi kalacaktı?
***
Darıldım, darıldım ben sana canım
Böyle mi olacaktı?
Vuruldum, vuruldum baksana kanım
Yerde mi kalacaktı?
***
Yoruldum, yoruldum hal bilmezden
Yaş geldi kırka çıktı
Dirildim, dirildim geri öldüm
Dostlar bizi bıraktı
***
Yoruldum, yoruldum hal bilmezden
Yaş geldi kırka çıktı
Dirildim, dirildim geri öldüm
Dostlar bizi bıraktı
***
Mahzuni gelir beyler
Bizim yaylada yaylar
Mahzuni gelir beyler
Bizim yaylada yaylar
***
Yahu deli miyim
Yok ölü müyüm
Yahu deli miyim
Yok ölü müyüm
***
Parlayan bizi paylar
Parlayan bizi paylar
Ağlama sızlama anam benim
Bir gün biter yaralar
***
Darıldım, darıldım ben sana canım
Böyle mi olacaktı?
Vuruldum, vuruldum baksana kanım
Yerde mi kalacaktı?
***
Darıldım, darıldım ben sana canım
Böyle mi olacaktı?
Vuruldum, vuruldum baksana kanım
Yerde mi kalacaktı?
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Vay göresim geldi Berçenek seni
Dumanlı dumanlı oy bizim eller
Nasıl unuturum körpe yavrumu
Nasıl unuturum körpe yavrumu
Dumanlı dumanlı oy bizim eller
Oturup ağlasam delidir derler
Nasıl unuturum körpe yavrumu
Nasıl unuturum körpe yavrumu
Dumanlı dumanlı oy bizim eller
Oturup ağlasam delidir derler
***
Bizim elin yiğitleri bol olur
Çalar davulları dizgin dol'olur
Ölüm bizim için tozlu yol olur
Ölüm bizim için tozlu yol olur
Dumanlı dumanlı oy bizim eller
Oturup ağlasam delidir derler
Ölüm bizim için tozlu yol olur
Ölüm bizim için tozlu yol olur
Dumanlı dumanlı oy bizim eller
Oturup ağlasam delidir derler
***
Mahzuni Şerif'im oy beni beni
Hanı ya ikrarsız ikrarın hani
Vay göresim geldi Berçenek seni
Vay göresim geldi kuzular seni
Dumanlı dumanlı oy bizim eller
Oturup ağlasam delidir derler
Vay göresim geldi Berçenek seni
Vay göresim geldi kuzular seni
Dumanlı dumanlı oy bizim eller
Oturup ağlasam delidir derler
Dumanlı dumanlı oy bizim eller
Oturup ağlasam delidir derler
-
Dünya zalımlar dünyası
Giden zalım gelen zalım
İnsanlığın yüz karası
Hayvan gibi ölen zalım
***
Zalım zalım zalım zalım
Ne olacak benim halım
Zalım zalım zalım zalım
Ne olacak benim halım
***
Almış ele arsızlığı
Baştan başa yersizliği
Bilmem neden hırsızlığı?
Bilmem neden hırsızlığı?
Yapan değil bilen zalım
***
Zalım zalım meyhaneler
Sarhoş olur divaneler
Zalım zalım zalım zalım
Ne olacak benim halım
***
Ben insanlar dargınıyım
Dertlilerin yorgunuyum
Sanki felek vurgunuyum
Sanki felek vurgunuyum
Bu halıma gülen zalım
***
Zalım zalım zalım zalım
Ne olacak benim halım
Zalım zalım zalım zalım
Ne olacak benim halım
***
Sevmem dünya muradını
Görenler görmüş tadını
Mahzuni'nin ganadını
Mahzuni'nin ganadını
Kırıp kırıp yolan zalım
***
Zalım zalım zalım zalım
Ne olacak benim halım
Zalım zalım zalım zalım
Ne olacak benim halım
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