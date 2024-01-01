Türkiye Popstar Şarkı Sözleri
Ceyda Mazalto Türkiye Popstar şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ceyda Mazalto Türkiye Popstar şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Türkiye Popstar sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ceyda Mazalto
Türkiye Popstar
-
Her gün bir şey daha biter
Giderek acı vermez biten şeyler
Kayıtsız bir razı oluş başlar
Sıradan izler bırakır en tutkulu aşklar
***
Aldırma deli gönlüm
Giden gitsin
Sen şarkılar söyle içinden boşver
***
Aldırma deli gönlüm
Giden gitsin
Sen şarkılar söyle içinden
***
Yalanlarla, yasaklarla
Yazılır hesabına günah günler
Bitmez bu son pişmanlıklar ah
Soluyor birer birer içimizdeki güller
***
Aldırma deli gönlüm
Giden gitsin
Sen şarkılar söyle içinden boşver
***
Aldırma deli gönlüm
Giden gitsin
Sen şarkılar söyle içinden
***
Aldırma deli gönlüm
Giden gitsin
Sen şarkılar söyle içinden boşver
***
Aldırma deli gönlüm
Giden gitsin
Sen şarkılar söyle içinden
-
-
Aşktan yana şansım yok
Ağlıyorum derdim çok
Aşkımı kaybetmişim
Sordum sordum bulan yok
Dün gece çok ağladım
Aradım bulamadım
Kör olası çöpçüler
Aşkımı süpürmüşler
Sokaklarda ne ararsın
Beni kimden sorarsın
Ben düştüm aşk ateşine
Sende düşme yanarsın
-
İster sev ister sevme ama dön artık
Uyanır uyanmaz düşüncemdesin
Islak ekmek attığın kuşlar alıştılar eve
Onlarla beraber penceremdesin
Ah be bir tanem nerelerdesin
Nazlı bebeğim ne alemdesin
***
Neler oluyor bize yine neler oluyor gülüm
Neler oluyor sana bana neler oluyor
Neler oluyor bize yine neler oluyor gülüm
Neler oluyor sana bana neler oluyor
***
Gittiğin günden beri yüzüm hiç gülmedi
Doğum günümde bile iyi ki doğdun demedin
Ayrıntılara takılmak istemem ama elimde değil
Şimdi kim bilir kimlerlesin
Ah be bir tanem nerelerdesin
Nazlı bebeğim ne alemdesin
***
Neler oluyor bize yine neler oluyor gülüm
Neler oluyor sana bana neler oluyor
Neler oluyor bize yine neler oluyor gülüm
Neler oluyor sana bana neler oluyor
***
Neler oluyor bize yine neler oluyor gülüm
Neler oluyor sana bana neler oluyor
Neler oluyor bize yine neler oluyor gülüm
Neler oluyor sana bana neler oluyor
***
Neler oluyor bize yine neler oluyor gülüm
Neler oluyor sana bana neler oluyor
-
-
-
-
-
-
-