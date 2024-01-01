Ceylan Çapa

Ne Günler Her Yerde İzin Kalmış Sanki Her Şeyde Şu Ağaç Gölgesinde Karşı Sahilde Masamda Uzandığım Suyla Ekmekte Sen Olmasaydın Eğer Olmazdım Ben De *** Bazen Gözle Görülmeyen Hayallerde Bazen De Gökkuşağının Ötesinde Bakarsın Barışır Geçmiş Gelecekle Karşılaşırız Bir Zaman Tünelinde *** Ah Ne Günler Günler Daha Yaşanacak Hem De Doya Doya Gözlerin Dolmasın Sakın Yanılıp Da Ağlama Aylar Yıllar Asırlar Var Daha *** Her Yerde Izin Kalmış Sanki Her Şeyde Şu Ağaç Gölgesinde Karşı Sahilde Masamda Uzandığım Suyla Ekmekte Sen Olmasaydın Eğer Olmazdım Ben De *** Bazen Gözle Görülmeyen Hayallerde Bazen De Gökkuşağının Ötesinde Bakarsın Barışır Geçmiş Gelecekle Karşılaşırız Bir Zaman Tünelinde *** Ah Ne Günler Günler Daha Yaşanacak Hem De Doya Doya Gözlerin Dolmasın Sakın Yanılıp Da Ağlama Aylar Yıllar Asırlar Var Daha

Olur Ya Gel birer çocuk olalım, o günden başlayalım Gözlerimiz buluşsun, ilk kez bakışalım Ne dün ne de yarın kalsın, biz yeniden doğalım İlk söz dudağında, olsun benim adım *** Olur ya, kalbinde yer bulur da Yerleşirim yıllarca, seversin sonunda Olur ya, evet dersin aşkıma Şeytana uyarsın da, olmaz mı olur ya *** Gel birer çocuk olalım, o günden başlayalım Gözlerimiz buluşsun, ilk kez bakışalım Ne dün ne de yarın kalsın, biz yeniden doğalım İlk söz dudağında, olsun benim adım *** Olur ya, tüm saatler durur da Sonsuza dek yanımda, kalırsın olur ya Olur ya, ateş bacayı sarar da Yanmaz dersin yanar da, olmaz mı olur ya

Bir Günah Gibi Bir sayfa kopuyor zamandan Ayrılırken sen yanımdan Bu aşkın daha en başından Korkuyordum ben sonundan *** Bir günah gibi gizledim seni Kimse görmedi seninle beni Ağlarken içim güldü gözlerim Bir günah gibi gizledim *** Ne bugün ne de yarından Beklediğim ne kaldı Beni o gün senden kıskanan Resimler sarardı *** Bir günah gibi gizledim seni Kimse görmedi seninle beni Ağlarken içim güldü gözlerim Bir günah gibi gizledim