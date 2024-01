Ceylan Çapa

Her Yerde İzin Kalmış Sanki Her Şeyde Şu Ağaç Gölgesinde Karşı Sahilde Masamda Uzandığım Suyla Ekmekte Sen Olmasaydın Eğer Olmazdım Ben De *** Bazen Gözle Görülmeyen Hayallerde Bazen De Gökkuşağının Ötesinde Bakarsın Barışır Geçmiş Gelecekle Karşılaşırız Bir Zaman Tünelinde *** Ah Ne Günler Günler Daha Yaşanacak Hem De Doya Doya Gözlerin Dolmasın Sakın Yanılıp Da Ağlama Aylar Yıllar Asırlar Var Daha *** Her Yerde Izin Kalmış Sanki Her Şeyde Şu Ağaç Gölgesinde Karşı Sahilde Masamda Uzandığım Suyla Ekmekte Sen Olmasaydın Eğer Olmazdım Ben De *** Bazen Gözle Görülmeyen Hayallerde Bazen De Gökkuşağının Ötesinde Bakarsın Barışır Geçmiş Gelecekle Karşılaşırız Bir Zaman Tünelinde *** Ah Ne Günler Günler Daha Yaşanacak Hem De Doya Doya Gözlerin Dolmasın Sakın Yanılıp Da Ağlama Aylar Yıllar Asırlar Var Daha