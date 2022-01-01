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7/24 Dinle Hediyem

Hediyem Şarkı Sözleri

Ceylan Ertem Hediyem şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ceylan Ertem Hediyem şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Hediyem sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ceylan Ertem

Ceylan Ertem

Hediyem

  • Aşık Oluyorum Eyvah

  • Aşk Layık Olanda Kalmalı

  • Sensiz Olmaz

  • Gibi Gibiyim

  • Hayallerimi Bırak

  • Neler Oluyor Bize

  • Ankara'dan Abim Geldi

  • Ellerimde Çiçekler

  • Sıcaklardandır

  • Gördüğüme Sevindim

  • Bir Yaz Daha Bitiyor

  • Ağlıyor İstanbul

  • Rüzgar

  • Sen Benim Sarkılarımsın

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