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7/24 Dinle Çakra

Çakra Şarkı Sözleri

Ceylan Ertem Çakra şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ceylan Ertem Çakra şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Çakra sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ceylan Ertem

Ceylan Ertem

Çakra

  • Beş Gündür

  • Adam Gibi

  • Beni Unut

  • Çakra

  • Canıma Minnet

  • İsmi Lazım Değil

  • Okumakla Adam Olmuyor

  • Pişmanım

  • Uğrunda Her Şeyi

  • Yar Ayrı Gayrın Mı Var

  • Sakın Arama

  • Dayan

  • Yapraklar

  • Yazılır Kitaba

  • Yaralı Yürek

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