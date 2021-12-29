Ceylan Ertem 1 Aralık 1980 tarihinde Adapazarı'nda dünyaya gelmiştir. Müzik hayatına 1992'de Adapazarı Belediyesi çocuk ve gençlik korosu'na katılarak başlayan Ertem, 1995'te piyano ve gitar eğitimi almaya başlamıştır. 1999'da müzik eğitimine devam etmek için İstanbul'a taşınmış ve Akademi İstanbul' da 1 yıl müzikal şarkıcılığı eğitimi almıştır. Ardından Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne girmiş ve Batı müziği bölümünde 2 yıl eğitimine devam etmiştir. Ertem, 2000 yılında Tuncay Korkmaz ile birlikte Anima adlı müzik grubunu kurmuştur. Ardından 2007 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi'nde duysal sanatlar bölümünde müzikoloji eğitimi almıştır. Şarkıcı, 2006'da "Animasal" albümünü piyasaya sürmüştür. Anima'nın 2007'de dağılmasından sonra 2008 yılında 26 hafta süren Açık Radyo'da ŞubidaP programını hazırlayıp sunanan Ertem, 2008 yılında Berlin’de temelleri atılan “Octophone” projesinde Philipp Gropper ve Wanja Slavin ile beraber kayıtlara başlamıştır. Çalışma sonucunda Berlin’de bir dizi konser vermiş ve bu projeyle Avrupa'da ismini duyurmayı başarmıştır. Ardından 2010 yılı Şubat ayında Fransız alternatif gruplarından United Fools ile konser için, konuk sanatçı olarak Fransa'ya davet edilmiştir. Aynı yıl içinde 2010’da Hollandalı alternatif grup Barana ile yaklaşık 1 aylık Hollanda turnesi gerçekleştirmiştir. Ceylan Ertem 2010'da 40'ı aşkın müzisyenin katkısı ile ilk solo albümü Soluk'u piyasaya sürmüştür. Albüm beğeni toplamış ve sanatçının tanınırlığını arttırmıştır. 2012 yılında “Ütopya Güzeldir” adını verdiği albümünü piyasaya süren Ertem, müzik sektöründe adından sıkça söz ettirmeye başlamıştır. Kör Heves, El Adamı, Zalim, Hayır gibi şarkılarıyla oldukça beğeni toplayan Ceylan Ertem müzik çalışmalarına devam etmektedir.