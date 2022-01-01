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7/24 Dinle Amansız Gücenik

Amansız Gücenik Şarkı Sözleri

Ceylan Ertem Amansız Gücenik şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ceylan Ertem Amansız Gücenik şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Amansız Gücenik sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ceylan Ertem

Ceylan Ertem

Amansız Gücenik

  • El Adamı

  • Beş Gündür

  • Bile İsteye

  • Bitince

  • Bu Bardak Dolsun

  • Gideni Tutma

  • Gidiyor

  • Hırpalandı Mayıs

  • Kahroloji

  • Naif

  • Şarkıcınım

  • Umut Var

  • Yorgun Eller

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