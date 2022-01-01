Yine De Amin Şarkı Sözleri
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Ceylan Ertem
Yine De Amin
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Zor buldum şehrin yolunu
Dura dura yaşattım kendimi
Ah nasıl bir kalp ağrısı
İnşallah bulunur çaresi
***
Şöyle uzunca boylu
Yağız bi' delikanlı
Kara kaşlı, kara gözlü
Kalbi kendinden de esmer
Kandırmacaymış meğer
***
Şöyle uzunca boylu
Yağız bi' delikanlı
Kara kaşlı, kara gözlü
Kalbi kendinden de esmer
Kandırmacaymış meğer
Kandırmacaymış meğer
***
Yarın olsun gün doğsun
Bu gece hayırlısıyla bitsin
Allah aşkına düşüncelerimin
Hepsi kiraya çıksın
***
Şöyle uzunca boylu
Yağız bi' delikanlı
Kara kaşlı, kara gözlü
Kalbi kendinden de esmer
Kandırmacaymış meğer
***
Şöyle uzunca boylu
Yağız bi' delikanlı
Kara kaşlı, kara gözlü
Kalbi kendinden de esmer
Kandırmacaymış meğer
Kandırmacaymış meğer
***
Yarın olsun gün doğsun
Bu gece hayırlısıyla bitsin
Allah aşkına düşüncelerimin
Hepsi kiraya çıksın