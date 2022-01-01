Başka Söz Söylemem Şarkı Sözleri
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Ceylan Ertem
Başka Söz Söylemem
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Ben bir silahmışım
Kalbine doğrulmuşum
Öyle diyorsun, ayıp ediyorsun
***
Kendin beni reddettin
Yarı yolda terk ettin
Yine darılmadım, posta koymalıydım
***
Öyle diyorsun, böyle diyorsun
Hiç bilmiyorsun
Anlamıyorsun
***
Psikolojim, psikolojim
Çok dravmatik bu kahrolojim
Psikolojim, psikolojim
Çok dravmatik bu kahrolojim
***
Psikolojim, psikolojim
Çok dravmatik bu sosyolojim
Psikolojim, psikolojim
Çok dravmatik bu kahrolojim
***
Koynunda yatağımın
Altında dudağımın
Beni azımsaman, sürgün zamanlarım
***
Önce bir çiçektin, sonra ateş oldun
Kuş gibi hafifim, hey sen rahat mısın
***
Öyle diyorsun, böyle diyorsun,
Hiç bilmiyorsun
Anlamıyorsun
***
Psikolojim, psikolojim
Çok dravmatik bu kahrolojim
Psikolojim, psikolojim
Çok dravmatik bu kahrolojim
***
Psikolojim, psikolojim
Çok dravmatik bu sosyolojim
Psikolojim, psikolojim
Çok dravmatik bu kahrolojim
***
Kalbimin sinirleri bozuk
Aklımın frenleri kaçık
Hayatın kanatları kısa
Değmiyor kafaya takmaya
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