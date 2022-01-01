Ceylan Ertem

Ben bir silahmışım Kalbine doğrulmuşum Öyle diyorsun, ayıp ediyorsun *** Kendin beni reddettin Yarı yolda terk ettin Yine darılmadım, posta koymalıydım *** Öyle diyorsun, böyle diyorsun Hiç bilmiyorsun Anlamıyorsun *** Psikolojim, psikolojim Çok dravmatik bu kahrolojim Psikolojim, psikolojim Çok dravmatik bu kahrolojim *** Psikolojim, psikolojim Çok dravmatik bu sosyolojim Psikolojim, psikolojim Çok dravmatik bu kahrolojim *** Koynunda yatağımın Altında dudağımın Beni azımsaman, sürgün zamanlarım *** Önce bir çiçektin, sonra ateş oldun Kuş gibi hafifim, hey sen rahat mısın *** Öyle diyorsun, böyle diyorsun, Hiç bilmiyorsun Anlamıyorsun *** Psikolojim, psikolojim Çok dravmatik bu kahrolojim Psikolojim, psikolojim Çok dravmatik bu kahrolojim *** Psikolojim, psikolojim Çok dravmatik bu sosyolojim Psikolojim, psikolojim Çok dravmatik bu kahrolojim *** Kalbimin sinirleri bozuk Aklımın frenleri kaçık Hayatın kanatları kısa Değmiyor kafaya takmaya