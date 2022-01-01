Ceylan Ertem

Yağmurla kar
Rüzgârda dans etmekte
Kediler kuşlarla
Göz göze gelmekte
***
Ekim, kasım, aralık
Pencereler bulanık
Bak, bak, bak, bak
Kapılar açılmakta
***
Dert boşluğunu bulmakta
Vah, vah, vah, vah
Hah, hah, hah, hah
Eyvah, kış gelmekte
***
Darılacağız
Kapanacağız
Sıkılacağız
Kış suçlu çok
***
Ekim, kasım, aralık
Pencereler bulanık
Bak, bak, bak, bak
Kapılar açılmakta
***
Dert boşluğunu bulmakta
Vah, vah, vah, vah
Hah, hah, hah, hah
Eyvah, kış gelmekte
***
Darılacağız
Kapanacağız
Sıkılacağız
Kış suçlu çok
***
Ekim, kasım, aralık
Pencereler bulanık
Bak, bak, bak, bak
Kapılar açılmakta
***
Aşk boşluğunu bulmakta
Vah, vah, vah, vah
Hah, hah, hah, hah
Eyvah, kış gelmekte