Ceylan Ertem

Bak soğuyor hecemin altındaki bu dil Ve hiçbir kere, çıkılmamış gibi düştü bu yol *** Elimde kan kanımda senden bin zehir Ne var ne yok yutuldu bu taşlar kefil Kırıldı cam dağıldık dört bir yana Kendimi kopardım, gördüm bu aşk değil *** Kayboldum kayboldu içimden o sesler Her şeydi, son buldu kör bir hevesle Kayboldum kayboldu içimden o sesler Her şeydi, son buldu kör bir hevesle *** Bak soğuyor, hecemin altındaki bu dil Ve hiçbir kere, çıkılmamış gibi düştü bu yol *** Elimde kan, kanımda senden bin zehir Ne var ne yok yutuldu bu taşlar kefil Kırıldı cam dağıldık dört bir yana Kendimi kopardım, gördüm bu aşk değil *** Kayboldum kayboldu içimden o sesler Her şeydi, son buldu kör bir hevesle Kayboldum kayboldu içimden o sesler Her şeydi, son buldu kör bir hevesle *** Şimdi o sarı, çekmecelerde, kahreden dualarım sel Şarkısı büyür, çığ gecelerde, söyledim burda, onu sev