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7/24 Dinle Kör Heves

Kör Heves Şarkı Sözleri

Ceylan Ertem Kör Heves şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ceylan Ertem Kör Heves şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kör Heves sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ceylan Ertem

Ceylan Ertem

Kör Heves

  • Kör Heves Ft Mabel Matiz
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