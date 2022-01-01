Ceylan Ertem

Kör Heves Şarkı Sözleri
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Bak soğuyor hecemin altındaki bu dil
Ve hiçbir kere, çıkılmamış gibi düştü bu yol
***
Elimde kan kanımda senden bin zehir
Ne var ne yok yutuldu bu taşlar kefil
Kırıldı cam dağıldık dört bir yana
Kendimi kopardım, gördüm bu aşk değil
***
Kayboldum kayboldu içimden o sesler
Her şeydi, son buldu kör bir hevesle
Kayboldum kayboldu içimden o sesler
Her şeydi, son buldu kör bir hevesle
***
Bak soğuyor, hecemin altındaki bu dil
Ve hiçbir kere, çıkılmamış gibi düştü bu yol
***
Elimde kan, kanımda senden bin zehir
Ne var ne yok yutuldu bu taşlar kefil
Kırıldı cam dağıldık dört bir yana
Kendimi kopardım, gördüm bu aşk değil
***
Kayboldum kayboldu içimden o sesler
Her şeydi, son buldu kör bir hevesle
Kayboldum kayboldu içimden o sesler
Her şeydi, son buldu kör bir hevesle
***
Şimdi o sarı, çekmecelerde, kahreden dualarım sel
Şarkısı büyür, çığ gecelerde, söyledim burda, onu sev