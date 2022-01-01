Sis Şarkı Sözleri
Ceylan Ertem Sis şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ceylan Ertem Sis şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sis sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Umut susmayan bir şarkı
Durgunsak ölmüş değiliz
Sabır çatlattı sert kayaları
Kibarsak güçsüz değiliz
***
Minnettarlık yük bazılarına
Biraz hak vermeli hak edene
Alkışlamak zor avuçlarına
Sakına kayıra değerler yerde
***
Gelir zamanı, dağları yerinden oynatmamızın
Gelir zamanı, sevgisizliği sarsmamızın
Gelir zamanı, şehri aşkla boyamamızın
Gelir zamanı, korkaklar gibi kaçışmanızın
***
Umut susmayan bir şarkı
Durgunsak ölmüş değiliz
Sabır çatlattı sert kayaları
Kibarsak güçsüz değiliz
***
Minnettarlık yük bazılarına
Biraz hak vermeli hak edene
Alkışlamak zor avuçlarına
Sakına kayıra değerler yerde
***
Gelir zamanı, dağları yerinden oynatmamızın
Gelir zamanı, sevgisizliği sarsmamızın
Gelir zamanı, şehri aşkla boyamamızın
Gelir zamanı, korkaklar gibi kaçışmanızın
***
Gelir zamanı, dağları yerinden oynatmamızın
Gelir zamanı, sevgisizliği sarsmamızın
Gelir zamanı, şehri aşkla boyamamızın
Gelir zamanı, korkaklar gibi kaçışmanızın
***
Zor (Gelir zamanı, dağları oynatmamızın)
Zor (Gelir zamanı, sarsmamızın)
Zor (Gelir zamanı, şehri aşkla boyamamızın)
Gelir zamanı, korkaklar gibi kaçışmanızın