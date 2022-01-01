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Ceylan Ertem Sis Sis Umut susmayan bir şarkı Durgunsak ölmüş değiliz Sabır çatlattı sert kayaları Kibarsak güçsüz değiliz *** Minnettarlık yük bazılarına Biraz hak vermeli hak edene Alkışlamak zor avuçlarına Sakına kayıra değerler yerde *** Gelir zamanı, dağları yerinden oynatmamızın Gelir zamanı, sevgisizliği sarsmamızın Gelir zamanı, şehri aşkla boyamamızın Gelir zamanı, korkaklar gibi kaçışmanızın *** Umut susmayan bir şarkı Durgunsak ölmüş değiliz Sabır çatlattı sert kayaları Kibarsak güçsüz değiliz *** Minnettarlık yük bazılarına Biraz hak vermeli hak edene Alkışlamak zor avuçlarına Sakına kayıra değerler yerde *** Gelir zamanı, dağları yerinden oynatmamızın Gelir zamanı, sevgisizliği sarsmamızın Gelir zamanı, şehri aşkla boyamamızın Gelir zamanı, korkaklar gibi kaçışmanızın *** Gelir zamanı, dağları yerinden oynatmamızın Gelir zamanı, sevgisizliği sarsmamızın Gelir zamanı, şehri aşkla boyamamızın Gelir zamanı, korkaklar gibi kaçışmanızın *** Zor (Gelir zamanı, dağları oynatmamızın) Zor (Gelir zamanı, sarsmamızın) Zor (Gelir zamanı, şehri aşkla boyamamızın) Gelir zamanı, korkaklar gibi kaçışmanızın Tüm Şarkıları