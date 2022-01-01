Ceylan Ertem

Sokak Kızı Salıncakta sallanmadım Parka gitmedim şeker almadım Ne oyuncağım oldu ne uçurtmam oldu Yeni pabuçlarım ne bayramlığım Ben çocuk olmadım Ben çocuk olmadım *** Ekmek çaldım fırından Katık buldum çöplükten Polis koştu peşimden Hırsız polis oynadım *** Ben sokak kızıyım, bana acımayın Ben sokak kızıyım, bana acımayın *** Tütün buldum yerlerden Gittim yattım birinlen Dayak yedim abimden Korkum yoktur itlerden *** Ben sokak kızıyım, bana iyi davranmayın Ben sokak kızıyım, bana iyi davranmayın *** Ben okullu olmadım ben Renkli boyalarım kalemim olmadı Ne önlük giydim ne yavru kurt oldum Ne baş öğretmenim ne kitabım oldu Ben çocuk olmadım Ben çocuk olmadım *** Ekmek çaldım fırından Katık buldum çöplükten Polis koştu peşimden Hırsız polis oynadım *** Ben sokak kızıyım, bana acımayın Ben sokak kızıyım, bana acımayın *** Tütün buldum yerlerden Gittim yattım birinlen Dayak yedim abimden Korkum yoktur itlerden *** Ben sokak kızıyım, bana iyi davranmayın Ben sokak kızıyım, bana iyi davranmayın Ben sokak kızıyım, bana acımayın...

Erkekler De Yanar Çok istedim, ah Vermediler, ah Bu ne inat, ah Zalim peder, ah *** Allah'tan kork, ah Sopası yok, ah Güzele bakmak sevap Ötesi yok, ah *** Erkekler de yanar Hem de nasıl yanar Yanmak çözüm değil Bizi nikah paklar *** Erkekler de yanar Hem de nasıl yanar Yanmak çözüm değil Bizi yatak paklar *** Ben de geldim aşka Benimki bir başka Ne güzeller gördüm Akşamdan sabaha *** Ben de geldim aşka Benimki bir başka Ne güzeller gördüm Akşamdan sabaha *** Kız kurusu, ah Oldum vallah, ah Boş gezene, ah Kız vermezler, ah *** Nap'ca'z şimdi, ah Yat'ca'z şimdi, ah Gidip de banka soyacak Değiliz ya, ah *** Erkekler de yanar Hem de nasıl yanar Yanmak çözüm değil Bizi nikah paklar *** Erkekler de yanar Hem de nasıl yanar Yanmak çözüm değil Bizi yatak paklar *** Ben de geldim aşka Benimki bir başka Ne güzeller gördüm Akşamdan sabaha *** Ben de geldim aşka Benimki bir başka Ne güzeller gördüm Akşamdan sabaha *** Erkekler de yanar Hem de nasıl yanar Yanmak çözüm değil Bizi nikah paklar *** Erkekler de yanar Hem de nasıl yanar Yanmak çözüm değil Bizi yatak paklar *** Erkekler de yanar Hem de nasıl yanar Yanmak çözüm değil Bizi yatak paklar