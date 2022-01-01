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7/24 Dinle Ve Nazan Öncel Şarkıları

Ve Nazan Öncel Şarkıları Şarkı Sözleri

Ceylan Ertem Ve Nazan Öncel Şarkıları şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ceylan Ertem Ve Nazan Öncel Şarkıları şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ve Nazan Öncel Şarkıları sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ceylan Ertem

Ceylan Ertem

Ve Nazan Öncel Şarkıları

  • Sokak Kızı

  • Erkekler De Yanar

  • Bu Havada Gidilmez

  • Zor Dünya

  • Nazınla Dünya Sazınla Dünya

  • Gidelim Buralardan

  • Bırak Seveyim Rahat Edeyim

  • A Bu Hayat

  • Nazlı Ay

  • Gitme Kal Bu Şehirde

  • Beni Hatırla

  • Göç

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