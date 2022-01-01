Ceylan Ertem

-
Doğru olduğunu mu sandım?
Yanıldım, aldandım, korkularımla tutsak oldum
Geçip gidebilir miyiz sandım hayatı sen olmadan
Buna mı inandın?
***
Kimseye güvenemedin
Kimseye inanamadın
Kendine tutunamadın
Bencilliği günah saydın
***
Yaşlı gözlerinle sen, yorgun ellerine rağmen
Bir hayat vardı önünde istemedin neden, niye?
Yaşlı gözlerinle sen, yorgun ellerine rağmen
Bir hayat vardı önünde istemedin neden, niye, niye, niye, niye?
***
Yaşlı gözlerinle sen, yorgun ellerine rağmen
Bir hayat vardı önünde istemedin neden, niye?
Yaşlı gözlerinle sen, yorgun ellerine rağmen
Bir hayat vardı önünde istemedin neden, niye?
-
Odam büyüdü beş gündür
O duvar yürüdü
Kaybolan yolcular iyi bilir
Ne yöne baksam tanımadık
***
Odam büyüdü beş gündür
O duvar yürüdü üstüme
Su ile içtim acı zehirleri
Su gibi içtim ne karanlık
***
Ay, gün, bulut, çocuk sesleri
Yokuştan inen hızlı topuk sesleri
İçkilerin bardaklardaki renkleri
Hoşuma gitmiyor şimdi hiçbiri
***
Odam çirkinleşti beş gündür
Bu duvar yıkılsa yeri
Göçteki kuşlar bilir iyi
Kuraldır gitmeleri
***
Odam çirkinleşti beş gündür
Bu duvar yıkılsa yeri
Kaybolan kediler bilir iyi
Soğuktur geceleri
***
Ay, gün, bulut, çocuk sesleri
Yokuştan inen hızlı topuk sesleri
İçkilerin bardaklardaki renkleri
Hoşuma gitmiyor şimdi hiçbiri
***
Ay, gün, bulut, çocuk sesleri
Yokuştan inen hızlı topuk sesleri
İçkilerin bardaklardaki renkleri
Hoşuma gitmiyor şimdi hiçbiri
***
Ay, gün, bulut, çocuk sesleri
Yokuştan inen hızlı topuk sesleri
İçkilerin bardaklardaki renkleri
Hoşuma gitmiyor şimdi hiçbiri
Hoşuma gitmiyor şimdi hiçbiri
Hoşuma gitmiyor şimdi hiçbiri
-
Benzemez ardımdan kapıyı kapatmana
Benzemez ardımdan usulca el sallamana
Benzemez beni ezmene, yok etmene, bir kenara atmana
Acıyacak gelince sıra infazına
***
Ben, şu saniye umutsuzluğa direnen ben
Şu saniye cinayete kurban giden sen
Şu ömründe yürüdün mü böyle sevgi dilene dilene
***
Görmemeliydin beni baştan, gülmemeliydin
Görmemeliydin beni baştan, öpmemeliydin
***
Güneşin bulutlar ardında yok oluşuna şahitlik
Çarşaflar üzerindeki bu tedirginsizlik
Seni hissediş uğruna bunca delilik, bile isteye yandım
***
Yıldızlar gökyüzündeydi, yüzün yüzümde
Ellerin elimdeydi, ne iyiydi öyle
Bir gün daha kalman uğruna bunca sefillik, hak ettim
***
Görmemeliydin beni baştan, gülmemeliydin
Görmemeliydin beni baştan, öpmemeliydin
***
Güneşin bulutlar ardında yok oluşuna şahitlik
Çarşaflar üzerindeki bu tedirginsizlik
Seni hissediş uğruna bunca delilik, bile isteye yandım
***
Yıldızlar gökyüzündeydi, yüzün yüzümde
Ellerin elimdeydi, ne iyiydi öyle
Bir gün daha kalman uğruna bunca sefillik, hak ettim
-
Çaldım da avucumda dudak kenarı çizgilerin
Bıktım da anlatamam gönlümün kenarında gizlerim
***
Gel deyince gelmez
Gitmez gitsin istediğinde
Söversin iç sesine o yastık üzerinde
Onu çok seviyordun
Onunla uyuyordun
Onca verilmiş eller
Sen daha çok yorulursun
***
Gel deyince gelmez
Gitmez gitsin istediğinde
Söversin iç sesine o yollar üzerinde
Onu çok seviyordun
Onunla uyuyordun
Onca verilmiş sözler
Sen daha çok yorulursun
***
Çaldım da avucumda dudak kenarı çizgilerin
Bıktım da anlatamam gönlümün kenarında gizlerim
***
Gel deyince gelmez
Gitmez gitsin istediğinde
Söversin iç sesine o yastık üzerinde
Onu çok seviyordun
Onunla uyuyordun
Onca verilmiş eller
Sen daha çok yorulursun
***
Gel deyince gelmez
Gitmez gitsin istediğinde
Söversin iç sesine o yollar üzerinde
Onu çok seviyordun
Onunla uyuyordun
Onca verilmiş sözler
Sen daha çok yorulursun
-
Bu bardak dolsun
Dolsun haydi çocuk
Kim karışır diyorsun
Çok doğrusun çocuk
***
Kır dikenimi
Bu dikenlerimi kırma gecesi
O gülleri de boş ver
Güller sanki çürümeyecek mi
***
Ezan sesi geliyor masaya
Gitar sesi konuyor mezeye
Eller kalksın hadi şerefe
Bu bardak çınlayacak çocuk
***
Gün ağarıyor bahçede
Gün tertemiz oysa gün masum
Kim bilir senin aklın yine nerede
Bu kalp kırılacak çocuk
***
Kırma kalbimi
Bu dikenlerimi sevme gecesi
O gülleri de boş ver güller sanki çürümeyecek mi
***
Bu bardak dolsun
Dolsun haydi çocuk
Kim karışır diyorsun
Çok doğrusun çocuk
***
Kır dikenimi
Bu dikenlerimi kırma gecesi
O gülleri de boş ver
Güller sanki çürümeyecek mi
***
Ezan sesi geliyor masaya
Gitar sesi konuyor mezeye
Eller kalksın hadi şerefe
Bu bardak çınlayacak çocuk
***
Gün ağarıyor bahçede
Gün tertemiz oysa gün masum
Kim bilir senin aklın yine nerede
Bu kalp kırılacak çocuk
***
Ezan sesi geliyor masaya
Gitar sesi konuyor mezeye
Eller kalksın hadi şerefe
Bu bardak çınlayacak çocuk
***
Gün ağarıyor bahçede
Gün tertemiz oysa gün masum
Kim bilir senin aklın yine nerede
Bu kalp kırılacak çocuk
***
Kırma kalbimi
Bu dikenlerimi sevme gecesi
O gülleri de boş ver güller sanki çürümeyecek mi
-
Saçlarımın boynuna geçti ipek, sicim
Gömleğinin bir kolunu dar ağacı, belledim
Bir ucu sen paslı makasın bir ucu, bendim
Sığ yüzüne kapattığın saçlarımı, kestim
***
Aynada yüzüm hazırladı
Tel tel ayrı ayrı topladı
Yalnızlığın kadınıyım alma beni, el adamı
***
Gönlüm isterse gelirim
Bitmeyen aşkla sevişirim
Seyret bak uçurum dağından
Dümdüzdür kadim
***
Ruhum isterse gezinirim, dipsiz uçurumlarda
Aşk düzlükte yaşanıyor, düzlük tek aşkta
***
Aynı değil, her baharın çiçeği, dalı
Ellerini, hangi su yıkar ortalık, malı?
Böldü sabır, çekti kopardı seni, bittin
Sığ yüzüne, kapattığın saçlarımı, kestim
***
Aynada yüzüm hazırladı
Tel tel ayrı ayrı topladı
Yalnızlığın kadınıyım alma beni, el adamı
***
Gönlüm isterse gelirim
Bitmeyen aşkla sevişirim
Seyret bak uçurum dağından
Dümdüzdür kadim
***
Ruhum isterse gezinirim, dipsiz uçurumlarda
Aşk düzlükte yaşanıyor, düzlük tek aşkta
***
Gönlüm isterse gelirim
Bitmeyen aşkla sevişirim
Seyret bak uçurum dağından
Dümdüzdür kadim
***
Ruhum isterse gezinirim, dipsiz uçurumlarda
Aşk düzlükte yaşanıyor, düzlük tek aşkta
-
Gideni tutma, yol kana girer dediler, ben gölgede kaldım
Kadere küsme, yoksa seni kırar dediler, ben arafta kaldım
Yok, yok zaman ağır bunun ilacı olmak için
Yok, yok yok yok elde kalan çok acı, gideni hoş görmek için
***
Yumru yürekte, büyür her nefeste
Bu ne zulümdür, aheste aheste
Alıyor gönlümde güzel ne varsa
Bir hüznümü bırakıyor, yüzüme bakıyor
Şaka yapar gibi
"Az daha sabret" diyor
Şaka yapmıyor
***
Yumru yürekte, büyür her nefeste
Bu ne zulümdür, aheste aheste
Alıyor gönlümde güzel ne varsa
Bir hüznümü bırakıyor, yüzüme bakıyor
Şaka yapar gibi
"Az daha sabret" diyor
Şaka yapmıyor
-
Kaygılarımızla baş başayken biz burda
O sağlamlıyor parmak nasırlarını o notada
***
Hak edenler var onu duymayı
Uyuyor uyanıyor, gitmesi gerekiyor
Gidiyor, gidiyor, gidiyor, gidiyor, gidiyor
Gidiyor, gidiyor, gidiyor, gidiyor, gidiyor
***
O ateşlerde yakıyor uzantılarını, kadınlarla
Öpüyor, kokluyor, öpüyor, kokluyor
Seviyor, seviyor, seviyor, seviyor
Seviyor, seviyor, seviyor, seviyor, seviyor
***
Ne söylese büyüyor, içimde bir güç birikiyor
Nereye gitse içimde bir göç bırakıyor
Ne söylese büyüyor, içimde bir güç birikiyor
Nereye gitse içimde bir göç bırakıyor
***
Hak edenler var onu duymayı
Uyuyor uyanıyor, gitmesi gerekiyor
Gidiyor, gidiyor, gidiyor, gidiyor, gidiyor
Gidiyor, gidiyor, gidiyor, gidiyor, gidiyor
***
O ateşlerde yakıyor uzantılarını, kadınlarla
Öpüyor, kokluyor, öpüyor, kokluyor
Seviyor, seviyor, seviyor, seviyor
Seviyor, seviyor
***
Ne söylese büyüyor, içimde bir güç birikiyor
Nereye gitse içimde bir göç bırakıyor
Ne söylese büyüyor, içimde bir güç birikiyor
Nereye gitse içimde bir göç bırakıyor
***
Ne söylese büyüyor, içimde bir güç birikiyor
Nereye gitse içimde bir göç bırakıyor
-
Alaca akşam,
Dur usulca seni avutucam
Yok, yak dilindeki keşkeyi
Al, sar bu korkusuz gövdeyi
***
Zalimler pusu kurdu,
Zalimler kardeşlerimizi
Sokakta vurdu
***
Zalimler pusu kurdu,
Dün oldu bugün oldu,
Onlar böyle hep puşttu
***
Zalimler pusu kurdu,
Zalimler kardeşlerimizi
Sokakta vurdu
***
Zalimler pusu kurdu,
Dün oldu bugün oldu,
Onlar böyle hep puşttu
***
Alaca akşam,
Dur usulca seni avutucam
Yok, yak dilindeki keşkeyi
Al, sar bu korkusuz gövdeyi
***
Zalimler pusu kurdu,
Zalimler kardeşlerimizi
Sokakta vurdu
***
Zalimler pusu kurdu,
Dün oldu bugün oldu,
Onlar böyle hep puşttu
***
Zalimler pusu kurdu,
Zalimler kardeşlerimizi
Sokakta vurdu
***
Zalimler pusu kurdu,
Dün oldu bugün oldu,
Onlar böyle hep puşttu gel
***
Tutunamayız, hırpalandı mayıs
Tutunamayız, kuşlar göç yolunda
Çıkar yol kutsama bedenleri aşkla
***
Tutunamayız, hırpalandı mayıs
Tutunamayız, kuşlar göç yolunda
Çıkar yol yükselmek bitmeyen tutkuyla
***
Tutunamayız, hırpalandı mayıs
Tutunamayız, kuşlar göç yolunda
Çıkar yol kutsama bedenleri aşkla
***
Tutunamayız, hırpalandı mayıs
Tutunamayız, kuşlar göç yolunda
Çıkar yol yükselmek bitmeyen tutkuyla
-
Ben bir silahmışım
Kalbine doğrulmuşum
Öyle diyorsun, ayıp ediyorsun
***
Kendin beni reddettin
Yarı yolda terk ettin
Yine darılmadım, posta koymalıydım
***
Öyle diyorsun, böyle diyorsun
Hiç bilmiyorsun
Anlamıyorsun
***
Psikolojim, psikolojim
Çok dravmatik bu kahrolojim
Psikolojim, psikolojim
Çok dravmatik bu kahrolojim
***
Psikolojim, psikolojim
Çok dravmatik bu sosyolojim
Psikolojim, psikolojim
Çok dravmatik bu kahrolojim
***
Koynunda yatağımın
Altında dudağımın
Beni azımsaman, sürgün zamanlarım
***
Önce bir çiçektin, sonra ateş oldun
Kuş gibi hafifim, hey sen rahat mısın
***
Öyle diyorsun, böyle diyorsun,
Hiç bilmiyorsun
Anlamıyorsun
***
Psikolojim, psikolojim
Çok dravmatik bu kahrolojim
Psikolojim, psikolojim
Çok dravmatik bu kahrolojim
***
Psikolojim, psikolojim
Çok dravmatik bu sosyolojim
Psikolojim, psikolojim
Çok dravmatik bu kahrolojim
***
Kalbimin sinirleri bozuk
Aklımın frenleri kaçık
Hayatın kanatları kısa
Değmiyor kafaya takmaya
-
Bir tokat gibi yüzlere atılmadım
Bakmadım yalanlarken gözlere
Batmadım diken gibi ellere
Sabrettim, sabrettim
Acelesiz geçen günlere
Şimdi basit bir oyuncağım ben ah
***
Sanki yürüyorum
Sanki görüyorum
Şahitsin nefes aldığıma
Derin kanıt mı yaşadığıma benim?
***
Sanki duyuyorum
Farz et biliyorum
Şahitsin dik durduğuna bedenin
Kanıt mı yıkılmadığına hayallerin?
Emin olma, emin olma
Emin olma, emin olma
***
Bir tokat gibi yüzlere atılmadım
Bakmadım yalanlarken gözlere
Batmadım diken gibi ellere
Sabrettim, sabrettim
Acelesiz geçen günlere
Şimdi basit bir oyuncağım ben ah
***
Sanki yürüyorum
Sanki görüyorum
Şahitsin nefes aldığıma
Derin kanıt mı yaşadığıma benim?
***
Sanki duyuyorum
Farz et biliyorum
Şahitsin dik durduğuna bedenin
Kanıt mı yıkılmadığına hayallerin?
Emin olma, emin olma
Emin olma, emin olma
-
Suçlu değilsin üzülme
Oradayım ya ben suçluyum
***
Derdimi döktüğümden
Nefes beklediğimden
Umut ettiğimden kabahatli ben
***
Binlerceye böldüğün
Parça parça ettiğin
Sesini yitirmiş şarkıcınım ben
***
Suçlu değilsin üzülme
Burdayım ya ben suçluyum
***
Sen yollara çıkarken
Sırtına bakmaya alışık
Saatler günler karmakarışık
***
Sazının telleri kopmuş
Bir dinleyeni yokmuş
Türküsü yarım şarkıcınım ben
***
Ne olur ne olur çalma
Ne olur artık son notanı vur
Suçlu değilsin üzülme
Buradayım ya ben suçluyum
***
İlhamlar, peri tozları
Uzak dursun az biraz
Başka şarkılar dinlersin ve geçer... kadans!
-
Sormadan öğrenilmez bazen bazı çıkışlar
Görmezsin, bir damla gözyaşıyla bin yol açılır
Tam da şişelerin dibinde bekliyorken birbirini sorular, cevaplar
Sevimsiz hesaplar, eşitsiz yasaklar
İnanmadığın ne varsa gün gibi ordadır işte
***
Soğumadan suyu kızgın özüyle büyür günler, gecelerin
Ve sanki başka bir oyunun kuralınca kalbin kekelenir
Soğumadan suyu kızgın özüyle büyür günler, gecelerin
Ve sanki başka bir oyunun kuralınca kalbin kekelenir
Bir yaban diliyle
***
Sormadan öğrenilmez bazen bazı çıkışlar
Görmezsin, bir damla gözyaşıyla bin yol açılır
Tam da şişelerin dibinde bekliyorken birbirini sorular, cevaplar
Sevimsiz hesaplar, eşitsiz yasaklar
İnanmadığın ne varsa gün gibi ordadır işte
***
Soğumadan suyu kızgın özüyle büyür günler, gecelerin
Ve sanki başka bir oyunun kuralınca kalbin kekelenir
Soğumadan suyu kızgın özüyle büyür günler, gecelerin
Ve sanki başka bir oyunun kuralınca kalbin kekelenir
Bir yaban diliyle
***
Varmaz gönül erden
Sürgün mü her yerden
Mahvoldu güller sus
Şair var umut serde
***
Varmaz gönül erden
Sürgün mü her yerden
Mahvoldu güller sus
Şair var umut serde