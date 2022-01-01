Benim Hikayem Şarkı Sözleri
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Ceylan Ertem
Benim Hikayem
-
Dünya zalımlar dünyası
Giden zalım gelen zalım
İnsanlığın yüz karası
Hayvan gibi ölen zalım
***
Zalım zalım zalım zalım
Ne olacak benim halım
Zalım zalım zalım zalım
Ne olacak benim halım
***
Almış ele arsızlığı
Baştan başa yersizliği
Bilmem neden hırsızlığı?
Bilmem neden hırsızlığı?
Yapan değil bilen zalım
***
Zalım zalım meyhaneler
Sarhoş olur divaneler
Zalım zalım zalım zalım
Ne olacak benim halım
***
Ben insanlar dargınıyım
Dertlilerin yorgunuyum
Sanki felek vurgunuyum
Sanki felek vurgunuyum
Bu halıma gülen zalım
***
Zalım zalım zalım zalım
Ne olacak benim halım
Zalım zalım zalım zalım
Ne olacak benim halım
***
Sevmem dünya muradını
Görenler görmüş tadını
Mahzuni'nin ganadını
Mahzuni'nin ganadını
Kırıp kırıp yolan zalım
***
Zalım zalım zalım zalım
Ne olacak benim halım
Zalım zalım zalım zalım
Ne olacak benim halım
-
Bilmiyorum pişman mısın? (pişman mısın?)
Kendi hatalarını görmez oldun
Sen bana düşman mısın? (düşman mısın?)
Varlığımdan rahatsız olmuşsun
Kaçarsın, doğrusun (doğrusun)
Kendinden bile korkarsın (korkarsın)
***
Durdurulmaz mı? bu kin bu öfke
Kalmamış bizden bir şey içinde
Haklıydın belki sende kendince
Yalan yok ki, benim hikayemde (hikayemde)
***
Yanılıp da, gidiyorsun
İnan artık bendeki aşka
Düşünmeden ah, çekiyorsun
Benim aşkım saf temiz anla
***
Yanılıp da, gidiyorsun
İnan artık bendeki aşka
Düşünmeden ah, ediyorsun
Benim aşkım saf temiz anla
***
Hiç bilmiyorum pişman mısın? (pişman mısın?)
Kendi hatalarını görmez oldun
Sen bana düşman mısın? (düşman mısın?)
Varlığımdan rahatsız olmuşsun
Kaçarsın, doğrusun (doğrusun)
Kendinden bile korkarsın
***
Durdurulmaz mı? bu kin bu öfke
Kalmamış bizden bir şey içinde
Haklıydın belki sende kendince
Yalan yok ki, benim hikayemde (hikayemde)
***
Yanılıp da, gidiyorsun
İnan artık bendeki aşka
Düşünmeden ah, çekiyorsun
Benim aşkım saf temiz anla
***
Yanılıp da, gidiyorsun
İnan artık bendeki aşka
Düşünmeden ah, ediyorsun
Benim aşkım saf temiz anla
***
Anla
***
Yanılıp da, gidiyorsun
İnan artık bendeki aşka
Düşünmeden ah, çekiyorsun
Benim aşkım saf temiz anla
-
Zor zamanımda ümidimi yitirmedim
Sen dışını süslerken ben kalbimi temizledim
Suçumu gördüm bahane bulmadım
Senden değil gölgemden çekindim
***
Suçumu gördüm bahane bulmadım
Senden değil gölgemden çekindim
***
Yanlış yolda yürünmezmiş asla
Direndim tükettim uğrunda ne varsa
Bomboş hayaller kurmam ben asla
Bana yaşattığın acılar aşktan fazla
***
Yanlış yolda yürünmezmiş asla
Direndim tükettim uğrunda ne varsa
Bomboş hayaller kurmam ben asla
Bana yaşattığın acılar aşktan fazla
***
Suçumu gördüm bahane bulmadım
Senden değil gölgemden çekindim
Suçumu gördüm bahane bulmadım
Senden değil gölgemden çekindim
***
Yanlış yolda yürünmezmiş asla
Direndim tükettim uğrunda ne varsa
Bomboş hayaller kurmam ben asla
Bana yaşattığın acılar aşktan fazla
***
Yanlış yolda yürünmezmiş asla
Direndim tükettim uğrunda ne varsa
Bomboş hayaller kurmam ben asla
Bana yaşattığın acılar aşktan fazla
***
Yanlış yolda yürünmezmiş asla
Direndim tükettim uğrunda ne varsa
Bomboş hayaller kurmam ben asla
Bana yaşattığın acılar aşktan fazla
***
Yanlış yolda yürünmezmiş asla
Direndim tükettim uğrunda ne varsa
Bomboş hayaller kurmam ben asla
Bana yaşattığın acılar aşktan fazla
-
Bilmiyorum pişman mısın? (pişman mısın?)
Kendi hatalarını görmez oldun
Sen bana düşman mısın? (düşman mısın?)
Varlığımdan rahatsız olmuşsun
Kaçarsın, doğrusun (doğrusun)
Kendinden bile korkarsın (korkarsın)
***
Durdurulmaz mı? bu kin bu öfke
Kalmamış bizden bir şey içinde
Haklıydın belki sende kendince
Yalan yok ki, benim hikayemde (hikayemde)
***
Yanılıp da, gidiyorsun
İnan artık bendeki aşka
Düşünmeden ah, çekiyorsun
Benim aşkım saf temiz anla
***
Yanılıp da, gidiyorsun
İnan artık bendeki aşka
Düşünmeden ah, ediyorsun
Benim aşkım saf temiz anla
***
Hiç bilmiyorum pişman mısın? (pişman mısın?)
Kendi hatalarını görmez oldun
Sen bana düşman mısın? (düşman mısın?)
Varlığımdan rahatsız olmuşsun
Kaçarsın, doğrusun (doğrusun)
Kendinden bile korkarsın
***
Durdurulmaz mı? bu kin bu öfke
Kalmamış bizden bir şey içinde
Haklıydın belki sende kendince
Yalan yok ki, benim hikayemde (hikayemde)
***
Yanılıp da, gidiyorsun
İnan artık bendeki aşka
Düşünmeden ah, çekiyorsun
Benim aşkım saf temiz anla
***
Yanılıp da, gidiyorsun
İnan artık bendeki aşka
Düşünmeden ah, ediyorsun
Benim aşkım saf temiz anla
***
Anla
***
Yanılıp da, gidiyorsun
İnan artık bendeki aşka
Düşünmeden ah, çekiyorsun
Benim aşkım saf temiz anla