Ah Çeke Çeke Şarkı Sözleri
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Ah ah ah ah vah vah vah vah
Irmak akar gider, düzden aşağı, ah çeke çeke
O yar küsmüş gider, dizden aşağı vah çeke çeke
Yaşlar akar gider, yüzden aşağı, ah çeke çeke
Ben bu dertten ölür isem ah çeke çeke
Eriyesinde arkamdan vah çeke çeke, vah çeke çeke
Ben bu dertten ölür isem ah çeke çeke
Eriyesinde arkamdan vah çeke çeke, vah çeke çeke
Ah ah ah ah vah vah vah vah
***
Herkes sevdiğinle güler oynaşır, oh çeke çeke
O yar başkasına gider oynaşır, ah çeke çeke
Anam dizin döğer, söyler ağlaşır, vah çeke çeke
Ben bu dertten ölür isem, ah çeke çeke
Eriyesinde arkamdan vah çeke çeke vah çeke çeke
Ben bu dertten ölür isem, ah çeke çeke
Eriyesinde arkamdan vah çeke çeke vah çeke çeke
Ah ah ah ah vah vah vah vah