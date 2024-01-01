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Ceylan Ah Çeke Çeke Ah Çeke Çeke Ah ah ah ah vah vah vah vah Irmak akar gider, düzden aşağı, ah çeke çeke O yar küsmüş gider, dizden aşağı vah çeke çeke Yaşlar akar gider, yüzden aşağı, ah çeke çeke Ben bu dertten ölür isem ah çeke çeke Eriyesinde arkamdan vah çeke çeke, vah çeke çeke Ben bu dertten ölür isem ah çeke çeke Eriyesinde arkamdan vah çeke çeke, vah çeke çeke Ah ah ah ah vah vah vah vah *** Herkes sevdiğinle güler oynaşır, oh çeke çeke O yar başkasına gider oynaşır, ah çeke çeke Anam dizin döğer, söyler ağlaşır, vah çeke çeke Ben bu dertten ölür isem, ah çeke çeke Eriyesinde arkamdan vah çeke çeke vah çeke çeke Ben bu dertten ölür isem, ah çeke çeke Eriyesinde arkamdan vah çeke çeke vah çeke çeke Ah ah ah ah vah vah vah vah Tüm Şarkıları