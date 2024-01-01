-
Farzet onu hiç sevmedin
Farzet onu hiç görmedin
Değer mi bir vicdansıza?
Unut sen de, unut gönlüm
Değer mi bir vefasıza?
Unut sen de, boş ver gönlüm
***
Ah gönlüm, ondan sana hayır yok
Ah gönlüm, içerimde derdim çok
Değer mi bir kitapsız uğruna?
Unut sen de, boş ver gönlüm
***
Ah gönlüm, ondan sana hayır yok
Ah gönlüm, içerimde derdim çok
Değer mi bir vicdansız uğruna?
Unut sen de, boş ver gönlüm
***
Ağlamana hiç değmez ki
Kahretsen de, o dönmez ki
Onu nasıl sevdiğini
O vicdansız hiç bilmez ki
Onu nasıl sevdiğini
O insafsız hiç bilmez ki
***
Ah gönlüm, ondan sana hayır yok
Ah gönlüm, içerimde derdim çok
Değer mi bir kitapsız uğruna?
Unut sen de, boş ver gönlüm
***
Ah gönlüm, ondan sana hayır yok
Ah gönlüm, içerimde derdim çok
Değer mi bir vicdansız uğruna?
Unut sen de, boş ver gönlüm
***
Ah gönlüm, ondan sana hayır yok
Yüreğimde derdim çok
Değer mi bir kitapsız uğruna?
Değer mi bir vicdansız uğruna?
Unut gönlüm, unut gönlüm, boş ver gönlüm
***
Ah gönlüm, ondan sana hayır yok
Ah gönlüm, içerimde derdim çok
Değer mi bir vicdansız uğruna?
Unut sen de, boş ver gönlüm
-
Siyah saçlar yan olur
Görenler hayran olur
Sevim senin yüzünden kavga değil kan olur
Sevim Sevim, yıkılsın evim
Sevim senin yüzünden kavga değil kan olur
Sevim Sevim, Allah'ı sevem
***
Eller kınalı hayran
Gözler sürmeli ceylan
Anasının bir tanesi
Sevim Sevim, Allah'ı sevem
Anasının bir tanesi
Sevim Sevim, kitabı sevem
***
Deniz dalgasız olmaz
Yiğit sevdasız olmaz
Buralarda yâr sevenin başı beladan çıkmaz
Sevim Sevim, yıkılsın evim
Buralarda yâr sevenin başı beladan çıkmaz
Sevim Sevim, Allah'ı sevem
***
Eller kınalı hayran
Gözler sürmeli ceylan
Anasının bir tanesi
Sevim Sevim, Allah'ı sevem
Anasının bir tanesi
Sevim Sevim, kitabı sevem
***
Eller kınalı hayran
Gözler sürmeli ceylan
Anasının bir tanesi
Sevim Sevim, kitabı sevem
Anasının bir tanesi
Sevim Sevim, kitabı sevem
-
ayrılık bu kadar zor mu gidenim
nefes almamakmış söylemediler
azraili misafir etmek gibiymiş
can alır satarmış hiç demediler
***
giderken ardından sadece baktım
hani hep kızardın ya sigara yaktım
ölürcesine bir nefes çektim
***
bu aşk bizde durmaz mıydı
senle bu ben kalmaz mıydı
bir yastığa baş koyup da
yaşlansaydık olmaz mıydı
***
şimdi ne sen ne ben varım
pişman değilim pişmanım
ne bu gün kaldı ne yarın
***
şimdi sen hayatımdan
şimdi sen bugünümden yarınımdan
çıkıp gittin öylemi
sevmek dediğin böyle mi
***
bu gün benim doğum günüm
sen olmadan kutluyorum
ayrılık bana hediyen
aldım kabul ediyorum
***
gidenin ardından kalanın adına
ayrılık denirmiş söylemediler
yürek unut derken aşk inadına
hep acı verirmiş söylemediler
***
giderken ardından sadece baktım
hani hep kızardın ya herkese küstüm
dinle bu şarkıyı ben sana yazdım
***
bu aşk bizde durmaz mıydı
senle bu ben kalmaz mıydı
bir yastığa baş koyup da
yaşlansaydık olmaz mıydı
***
şimdi ne sen ne ben varım
pişman değilim pişmanım
ne bu gün kaldı ne yarın
***
şimdi sen hayatımdan
şimdi sen bugünümden yarınımdan
çıkıp gittin öylemi
sevmek dediğin böylemi
***
bu gün benim doğum günüm
sen olmadan kutluyorum
ayrılık bana hediyen
aldım kabul ediyorum
***
şimdi ben kendimi ne yapmalıyım
gidişini gidişini kendime nasıl anlatmalıyım
şimdi sende bir açıklaması vardır
vardır olmasına da
ama ben bilmiyorum
dilediğin her şey gönlünce olsun
çektiğin en büyük ceza mutluluk olsun
***
bu gün benim doğum günüm
sen olmadan kutluyorum
ayrılık bana hediyen
aldım kabul ediyorum
-
Yar seni çok özledim le cane
hep yolunu gözledim le cane
senden başka birine le cane
gönlümde yer vermedim le cane
***
kaş kara gözler kara
derdinden düştüm dara
hep ben seni aradım
bir de sen beni ara
***
vara le vara ettin beni avara
hasret kaldım yüzüne le cane
nefesine sözüne sözüne le cane
beni sensiz bırakma le cane
kurban olam özüne le cane
-
Vay evin barkın yıkıla
Bunu da mi yaptın bana
Can evinden vurulasın
Daha ne söyleyem sana
***
Seni yar vicdansız seni
Döner bu dünyanın demi
İnşallah düş kötüye
Ben o zaman görem seni
***
Fidan gibi budanasan
Rezil olup utanasan
Beni vurdun yar sırtımdan
Sende besbeter olasın
***
Öz canıma kastin neydi
Sanki cana kursun değdi
Kör olaydı benim gönlüm
Bir tek sana boyun eğdi
-
Bugün bana dokunmayın
Benim benden haberim yok
Tutmuyor elim ayağım
Benim benden haberim yok
***
Harmanımı yeller aldı
Bostanımı seller aldı
Bir yar sevdim eller aldı
Benim benden haberim yok
***
Harmanımı yele verdim
Bostanımı sele verdim
Bir yar sevdim ele verdim
Le benim benden haberim yok
Deryada bir sal gibiyim
Dilim dönmez lal gibiyim
Eşe dosta el gibiyim
Benim benden haberim yok
***
Harmanımı yeller aldı
Bostanımı seller aldı
Bir yar sevdim eller aldı
Benim benden haberim yok
***
Harmanımı yele verdim
Bostanımı sele verdim
Bir yar sevdim ele verdim
Le benim benden haberim yok
***
Harmanımı yele verdim
Bostanımı sele verdim
Bir yar sevdim ele verdim
Le benim benden haberim yok
-
Şafak söktü yine, sunam uyanmaz
Hasret çeken gönül derde dayanmaz
Şafak söktü yine, sunam uyanmaz
Hasret çeken gönül derde dayanmaz
***
Çağırıram, sunam, sesim duyulmaz
Uyan, sunam, uyan, uyan derin uykudan
***
Usandım gurbet elinden
Çektiğim gönül derdinden
Kimse anlamaz hâlimden
Uyan, sunam, derin uykudan
***
Usandım gurbet elinden
Çektiğim gönül derdinden
Hiç kimse bilmez hâlimden
Uyan, sunam, derin uykudan
***
Bunca diyar gezdim gözlerin için
Niye küstün bana el sözü için?
Bunca diyar gezdim gözlerin için
Niye küstün bana el sözü için?
***
Dilerim Allah'tan sızlasın için
Uyan, sunam, uyan, uyan derin uykudan
***
Usandım gurbet elinden
Çektiğim gönül derdinden
Kimse anlamaz hâlimden
Uyan, sunam, derin uykudan
***
Usandım gurbet elinden
Çektiğim gönül derdinden
Hiç kimse bilmez hâlimden
Uyan, sunam, derin uykudan
-
Yarim seni benden ayıramazlar
Saflik tarlasında savuramazlar
Ateşlere atıp kavuramazlar
***
Bir yarin elinden ben zora düştüm
Girdim kervanlara dağları aştım
Sevda sahrasını görünce şaştım
Medet mürvet medet yarin elinden
Medet mürvet medet dostun elinden
Yarin elinden
***
Kutsal kitaplarda yazan ask bizim
Yürekli söylenen türküler bizim
Rengarenk açan o çiçekler bizim
***
Bir yarin elinden ben dara düştüm
Girdim kervanlara dağları aştım
Sevda sahrasını görünce şaştım
Medet mürvet medet yarin elinden
Medet mürvet medet dostun elinden
Yarin elinden
-
Kara haberini aldım
Başım taştan taşa çaldım
Canımı canımdan aldın
Ölüm ocağın yıkıla ey
***
Ahbablar başım sağ eyler
Anam Mevla kulun eyler
Göz kurudu yürek ağlar
Ölüm ocağın yıkıla ey
***
Göz kurudu yürek ağlar
Ölüm ocağın yıkıla ey
***
Ben bir canı vurmadım canından
Bugün evim ocağıma dert düştü
El üstünde gelip geçti yanımdan
Sayaram ki gardaş gardaşa küstü oy
Daye bremin daye
***
Gittin artık sen gelmezsin
Yattığın yer incitmesin
Mevlam kimseye vermesin
Ataş düştüğü yeri yakar
***
Mevlam kimseye vermesin
Ataş düştüğü yeri yakar
Anam ağlar babam ağlar başında
Konu komşu toplanmışlar peşinde
Uyan ağam uyan paşam gidelim
Söyle gardaş bu tabutta işin ne oy oy
Daye bremin daye
***
Gittin artık sen gelmezsin
Yattığın yer incitmesin
Mevlam kimseye vermesin
Ataş düştüğü yeri yakar
***
Mevlam kimseye vermesin
Ataş düştüğü yeri yakar
***
Gittin artık sen gelmezsin
Yattığın yer incitmesin
Mevlam kimseye vermesin
Ataş düştüğü yeri yakar
***
Mevlam kimseye vermesin
Ataş düştüğü yeri yakar
***
Gittin artık sen gelmezsin
Yattığın yer incitmesin
Mevlam kimseye vermesin
Ataş düştüğü yeri yakar
***
Mevlam kimseye vermesin
Ataş düştüğü yeri yakar
-
Şu zalim gurbeti yolunu tuttum
Anayı babayı unuttum
Bir lokma ekmeği kazanmak için
Gurbet ellerinde perişan oldum
***
Hele gel gör aney bak neler oldu
Evimiz barkımız virane oldu
Bülbül öten güllerde açan dağlarda
Hele gel gör kurda kusa yurt oldu
***
Kimi kaderine boyun eğmiş
Kimi ana baba yârin özlemiş
Kimi de üç kuruş kazanmak için
Gurbet ellerinde ömrünü yemiş
-
PENCEREDEN BAKAN YAR
ŞU GÖNLÜMÜ YAKAN YAR
EL ETTİMDE GELMEDİ
YÜREĞİMİ YAKAN YAR
***
LO LO KIZ BAHRİ
SEVEYDİM SENİ BARİ
SEVDİMDE ALAMADIM
TERK ETTİM BU DİYARI
***
PENCEREYİ AÇAN YAR
GÜZELLİĞİN SAÇAN YAR
EL ETTİMDE GELMEDİ
NEDEN BENDEN KAÇAN YAR
-
Yari görmedim gece
sarhosam nare
bir hosam nare
evin yıka nare
***
o yana sallanim
bu yana sallanim
sallanim sallanim
yare diyem ben
***
malim mülküm nare
evim barkım nare
derdine düştüm düşeli
zay ettin aklim nare
***
oy nare canım canıma
yanmışam nare ölmüşem nare
nare diyen ben hey nare