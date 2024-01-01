Ah Gönlüm Farzet onu hiç sevmedin Farzet onu hiç görmedin Değer mi bir vicdansıza? Unut sen de, unut gönlüm Değer mi bir vefasıza? Unut sen de, boş ver gönlüm *** Ah gönlüm, ondan sana hayır yok Ah gönlüm, içerimde derdim çok Değer mi bir kitapsız uğruna? Unut sen de, boş ver gönlüm *** Ah gönlüm, ondan sana hayır yok Ah gönlüm, içerimde derdim çok Değer mi bir vicdansız uğruna? Unut sen de, boş ver gönlüm *** Ağlamana hiç değmez ki Kahretsen de, o dönmez ki Onu nasıl sevdiğini O vicdansız hiç bilmez ki Onu nasıl sevdiğini O insafsız hiç bilmez ki *** Ah gönlüm, ondan sana hayır yok Ah gönlüm, içerimde derdim çok Değer mi bir kitapsız uğruna? Unut sen de, boş ver gönlüm *** Ah gönlüm, ondan sana hayır yok Ah gönlüm, içerimde derdim çok Değer mi bir vicdansız uğruna? Unut sen de, boş ver gönlüm *** Ah gönlüm, ondan sana hayır yok Yüreğimde derdim çok Değer mi bir kitapsız uğruna? Değer mi bir vicdansız uğruna? Unut gönlüm, unut gönlüm, boş ver gönlüm *** Ah gönlüm, ondan sana hayır yok Ah gönlüm, içerimde derdim çok Değer mi bir vicdansız uğruna? Unut sen de, boş ver gönlüm

Sevim Yıkılsın Evim Siyah saçlar yan olur Görenler hayran olur Sevim senin yüzünden kavga değil kan olur Sevim Sevim, yıkılsın evim Sevim senin yüzünden kavga değil kan olur Sevim Sevim, Allah'ı sevem *** Eller kınalı hayran Gözler sürmeli ceylan Anasının bir tanesi Sevim Sevim, Allah'ı sevem Anasının bir tanesi Sevim Sevim, kitabı sevem *** Deniz dalgasız olmaz Yiğit sevdasız olmaz Buralarda yâr sevenin başı beladan çıkmaz Sevim Sevim, yıkılsın evim Buralarda yâr sevenin başı beladan çıkmaz Sevim Sevim, Allah'ı sevem *** Eller kınalı hayran Gözler sürmeli ceylan Anasının bir tanesi Sevim Sevim, Allah'ı sevem Anasının bir tanesi Sevim Sevim, kitabı sevem *** Eller kınalı hayran Gözler sürmeli ceylan Anasının bir tanesi Sevim Sevim, kitabı sevem Anasının bir tanesi Sevim Sevim, kitabı sevem

Doğum Günüm ayrılık bu kadar zor mu gidenim nefes almamakmış söylemediler azraili misafir etmek gibiymiş can alır satarmış hiç demediler *** giderken ardından sadece baktım hani hep kızardın ya sigara yaktım ölürcesine bir nefes çektim *** bu aşk bizde durmaz mıydı senle bu ben kalmaz mıydı bir yastığa baş koyup da yaşlansaydık olmaz mıydı *** şimdi ne sen ne ben varım pişman değilim pişmanım ne bu gün kaldı ne yarın *** şimdi sen hayatımdan şimdi sen bugünümden yarınımdan çıkıp gittin öylemi sevmek dediğin böyle mi *** bu gün benim doğum günüm sen olmadan kutluyorum ayrılık bana hediyen aldım kabul ediyorum *** gidenin ardından kalanın adına ayrılık denirmiş söylemediler yürek unut derken aşk inadına hep acı verirmiş söylemediler *** giderken ardından sadece baktım hani hep kızardın ya herkese küstüm dinle bu şarkıyı ben sana yazdım *** bu aşk bizde durmaz mıydı senle bu ben kalmaz mıydı bir yastığa baş koyup da yaşlansaydık olmaz mıydı *** şimdi ne sen ne ben varım pişman değilim pişmanım ne bu gün kaldı ne yarın *** şimdi sen hayatımdan şimdi sen bugünümden yarınımdan çıkıp gittin öylemi sevmek dediğin böylemi *** bu gün benim doğum günüm sen olmadan kutluyorum ayrılık bana hediyen aldım kabul ediyorum *** şimdi ben kendimi ne yapmalıyım gidişini gidişini kendime nasıl anlatmalıyım şimdi sende bir açıklaması vardır vardır olmasına da ama ben bilmiyorum dilediğin her şey gönlünce olsun çektiğin en büyük ceza mutluluk olsun *** bu gün benim doğum günüm sen olmadan kutluyorum ayrılık bana hediyen aldım kabul ediyorum

Bir de Sen Beni Ara Yar seni çok özledim le cane hep yolunu gözledim le cane senden başka birine le cane gönlümde yer vermedim le cane *** kaş kara gözler kara derdinden düştüm dara hep ben seni aradım bir de sen beni ara *** vara le vara ettin beni avara hasret kaldım yüzüne le cane nefesine sözüne sözüne le cane beni sensiz bırakma le cane kurban olam özüne le cane

Düş Kötüye Vay evin barkın yıkıla Bunu da mi yaptın bana Can evinden vurulasın Daha ne söyleyem sana *** Seni yar vicdansız seni Döner bu dünyanın demi İnşallah düş kötüye Ben o zaman görem seni *** Fidan gibi budanasan Rezil olup utanasan Beni vurdun yar sırtımdan Sende besbeter olasın *** Öz canıma kastin neydi Sanki cana kursun değdi Kör olaydı benim gönlüm Bir tek sana boyun eğdi

Haberim Yok Bugün bana dokunmayın Benim benden haberim yok Tutmuyor elim ayağım Benim benden haberim yok *** Harmanımı yeller aldı Bostanımı seller aldı Bir yar sevdim eller aldı Benim benden haberim yok *** Harmanımı yele verdim Bostanımı sele verdim Bir yar sevdim ele verdim Le benim benden haberim yok Deryada bir sal gibiyim Dilim dönmez lal gibiyim Eşe dosta el gibiyim Benim benden haberim yok *** Harmanımı yeller aldı Bostanımı seller aldı Bir yar sevdim eller aldı Benim benden haberim yok *** Harmanımı yele verdim Bostanımı sele verdim Bir yar sevdim ele verdim Le benim benden haberim yok *** Harmanımı yele verdim Bostanımı sele verdim Bir yar sevdim ele verdim Le benim benden haberim yok

Sunam Şafak söktü yine, sunam uyanmaz Hasret çeken gönül derde dayanmaz Şafak söktü yine, sunam uyanmaz Hasret çeken gönül derde dayanmaz *** Çağırıram, sunam, sesim duyulmaz Uyan, sunam, uyan, uyan derin uykudan *** Usandım gurbet elinden Çektiğim gönül derdinden Kimse anlamaz hâlimden Uyan, sunam, derin uykudan *** Usandım gurbet elinden Çektiğim gönül derdinden Hiç kimse bilmez hâlimden Uyan, sunam, derin uykudan *** Bunca diyar gezdim gözlerin için Niye küstün bana el sözü için? Bunca diyar gezdim gözlerin için Niye küstün bana el sözü için? *** Dilerim Allah'tan sızlasın için Uyan, sunam, uyan, uyan derin uykudan *** Usandım gurbet elinden Çektiğim gönül derdinden Kimse anlamaz hâlimden Uyan, sunam, derin uykudan *** Usandım gurbet elinden Çektiğim gönül derdinden Hiç kimse bilmez hâlimden Uyan, sunam, derin uykudan

Yarim Seni Benden Ayıramazlar Yarim seni benden ayıramazlar Saflik tarlasında savuramazlar Ateşlere atıp kavuramazlar *** Bir yarin elinden ben zora düştüm Girdim kervanlara dağları aştım Sevda sahrasını görünce şaştım Medet mürvet medet yarin elinden Medet mürvet medet dostun elinden Yarin elinden *** Kutsal kitaplarda yazan ask bizim Yürekli söylenen türküler bizim Rengarenk açan o çiçekler bizim *** Bir yarin elinden ben dara düştüm Girdim kervanlara dağları aştım Sevda sahrasını görünce şaştım Medet mürvet medet yarin elinden Medet mürvet medet dostun elinden Yarin elinden

Ateş Düştüğü Yeri Yakar Kara haberini aldım Başım taştan taşa çaldım Canımı canımdan aldın Ölüm ocağın yıkıla ey *** Ahbablar başım sağ eyler Anam Mevla kulun eyler Göz kurudu yürek ağlar Ölüm ocağın yıkıla ey *** Göz kurudu yürek ağlar Ölüm ocağın yıkıla ey *** Ben bir canı vurmadım canından Bugün evim ocağıma dert düştü El üstünde gelip geçti yanımdan Sayaram ki gardaş gardaşa küstü oy Daye bremin daye *** Gittin artık sen gelmezsin Yattığın yer incitmesin Mevlam kimseye vermesin Ataş düştüğü yeri yakar *** Mevlam kimseye vermesin Ataş düştüğü yeri yakar Anam ağlar babam ağlar başında Konu komşu toplanmışlar peşinde Uyan ağam uyan paşam gidelim Söyle gardaş bu tabutta işin ne oy oy Daye bremin daye *** Gittin artık sen gelmezsin Yattığın yer incitmesin Mevlam kimseye vermesin Ataş düştüğü yeri yakar *** Mevlam kimseye vermesin Ataş düştüğü yeri yakar *** Gittin artık sen gelmezsin Yattığın yer incitmesin Mevlam kimseye vermesin Ataş düştüğü yeri yakar *** Mevlam kimseye vermesin Ataş düştüğü yeri yakar *** Gittin artık sen gelmezsin Yattığın yer incitmesin Mevlam kimseye vermesin Ataş düştüğü yeri yakar *** Mevlam kimseye vermesin Ataş düştüğü yeri yakar

Gel Gör Aney Şu zalim gurbeti yolunu tuttum Anayı babayı unuttum Bir lokma ekmeği kazanmak için Gurbet ellerinde perişan oldum *** Hele gel gör aney bak neler oldu Evimiz barkımız virane oldu Bülbül öten güllerde açan dağlarda Hele gel gör kurda kusa yurt oldu *** Kimi kaderine boyun eğmiş Kimi ana baba yârin özlemiş Kimi de üç kuruş kazanmak için Gurbet ellerinde ömrünü yemiş

Alvarada Deli Gönül (Kız Bahri) PENCEREDEN BAKAN YAR ŞU GÖNLÜMÜ YAKAN YAR EL ETTİMDE GELMEDİ YÜREĞİMİ YAKAN YAR *** LO LO KIZ BAHRİ SEVEYDİM SENİ BARİ SEVDİMDE ALAMADIM TERK ETTİM BU DİYARI *** PENCEREYİ AÇAN YAR GÜZELLİĞİN SAÇAN YAR EL ETTİMDE GELMEDİ NEDEN BENDEN KAÇAN YAR