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Ceylan Al Elma Al Elma Al almayı daldan al, al almayı daldan al Daldan alma benden al, daldan alma benden al Duydum gelin olisen, duydum gelin olisen Dur ben ölim ondan al, dur ben ölim ondan al *** Oy henno henno henno, oy henno henno henno Eller kınalı henno, gözler sürmeli henno Al almanın dördünü, al almanın dördünü Sev yiğidin merdini, sev yiğidin merdini Seversen bir güzel sev, seversen bir güzel sev Çekme çirkin derdini, çekme çirkin derdini *** Oy henno henno henno, oy henno henno henno Eller kınalı henno, gözler sürmeli henno Oy henno henno henno, oy henno henno henno Eller kınalı henno, gözler sürmeli henno Tüm Şarkıları