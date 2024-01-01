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7/24 Dinle Ceylan

Al Elma Şarkı Sözleri

Ceylan Al Elma şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ceylan Al Elma şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Al Elma sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ceylan

Ceylan

Al Elma

  • Al Elma
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