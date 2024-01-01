Al Elma Şarkı Sözleri
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Al almayı daldan al, al almayı daldan al
Daldan alma benden al, daldan alma benden al
Duydum gelin olisen, duydum gelin olisen
Dur ben ölim ondan al, dur ben ölim ondan al
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Oy henno henno henno, oy henno henno henno
Eller kınalı henno, gözler sürmeli henno
Al almanın dördünü, al almanın dördünü
Sev yiğidin merdini, sev yiğidin merdini
Seversen bir güzel sev, seversen bir güzel sev
Çekme çirkin derdini, çekme çirkin derdini
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Oy henno henno henno, oy henno henno henno
Eller kınalı henno, gözler sürmeli henno
Oy henno henno henno, oy henno henno henno
Eller kınalı henno, gözler sürmeli henno