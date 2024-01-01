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Ali Yar Şarkı Sözleri

Ceylan Ali Yar şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ceylan Ali Yar şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ali Yar sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ceylan

Ceylan

Ali Yar

  • Ali Yar
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