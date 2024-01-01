Ali Yar Şarkı Sözleri
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Açığım yok kapalım yok dünyada
Neyse ahvalim görsünler beni
Hiç kimseye vebalim yok dünyada
İster sevip ister dövsünler beni
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Ali yar Ali yar Ali yar dövsünler beni
Haydar haydar haydar dövsünler beni
Allah kul yaratmış biride benim biride benim
Kimden kaldı bana imanım dinim
Ne şeytan tanırım nede peri, cin
Konuşan insanım dost görsünler beni
***
Ali yar Ali yar Ali yar görsünler beni
Haydar haydar haydar görsünler beni
Okudum Kuranı edep erkanı edep erkanı
Yaptığım secdenin kıblesi canlı
Gerdeksiz gecede bir delikanlı
Ölü bir geline dost versinler beni
***
Ali yar Ali yar Ali yar versinler beni
Haydar haydar haydar versinler beni
Akar suyum boşa güldükten sonra güldükten sonra
Azrail yok imiş öldükten sonra
Gönül tahtın harap olduktan sonra
Boş kuru hasıra sarsınlar beni
***
Ali yar Ali yar Ali yar sarsınlar beni
Haydar haydar haydar sarsınlar beni ya dost