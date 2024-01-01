Açığım yok kapalım yok dünyada Neyse ahvalim görsünler beni Hiç kimseye vebalim yok dünyada İster sevip ister dövsünler beni *** Ali yar Ali yar Ali yar dövsünler beni Haydar haydar haydar dövsünler beni Allah kul yaratmış biride benim biride benim Kimden kaldı bana imanım dinim Ne şeytan tanırım nede peri, cin Konuşan insanım dost görsünler beni *** Ali yar Ali yar Ali yar görsünler beni Haydar haydar haydar görsünler beni Okudum Kuranı edep erkanı edep erkanı Yaptığım secdenin kıblesi canlı Gerdeksiz gecede bir delikanlı Ölü bir geline dost versinler beni *** Ali yar Ali yar Ali yar versinler beni Haydar haydar haydar versinler beni Akar suyum boşa güldükten sonra güldükten sonra Azrail yok imiş öldükten sonra Gönül tahtın harap olduktan sonra Boş kuru hasıra sarsınlar beni *** Ali yar Ali yar Ali yar sarsınlar beni Haydar haydar haydar sarsınlar beni ya dost