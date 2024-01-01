Bir Gün Bana Döneceksin Şarkı Sözleri
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Ceylan
Bir Gün Bana Döneceksin
-
Efkarlıyım bugün yine
Gurbet elde akşam oldu
Efkarlıyım bugün yine
Gurbet elde akşam oldu
***
İçip küstüm kaderime
Ayrılık oldu
***
Anam yok ki, derdim' bilsin
Bacım yok, gözyaşım' silsin
Kalmışım gurbet ellerde
Yalnızım şimdi
***
Anam yok ki, derdim' bilsin
Bacım yok, gözyaşım' silsin
Kalmışım gurbet ellerde
Yalnızım şimdi
***
Bir teselli arıyorum
Meyhane köşelerinde
Bir teselli arıyorum
Meyhane köşelerinde
***
Bağrıma taş basıyorum
Gurbet ellerde
***
Anam yok ki, derdim' bilsin
Bacım yok, gözyaşım' silsin
Kalmışım gurbet ellerde
Yalnızım şimdi
***
Anam yok ki, derdim' bilsin
Bacım yok, gözyaşım' silsin
Kalmışım gurbet ellerde
Yalnızım şimdi
***
Anam yok ki, derdim' bilsin
Bacım yok, gözyaşım' silsin
Kalmışım gurbet ellerde
Yalnızım şimdi, yalnızım şimdi
-
Kim bilir şimdi nerdesin
Hangi yabancı eldesin
Seni bilmem ben pişmanım
Dön gel desem döner misin?
***
Seni bilmem ben pişmanım
Dön gel desem döner misin?
***
Olmaz deme olmayan yok
Ayrılan birleşen ne çok
Yalnız biz mi hata ettik
Dünyada hatasız kul yok
***
Yalnız biz mi hata ettik
Dünyada hatasız kul yok
Herkes bana unut diyor
Unutmak kolay olmuyor
Ne zaman adını ansam
Sanki dilim tutuluyor
***
Ne zaman adını ansam
Sanki dilim tutuluyor
***
Her akşam güneş batanda
Baş başayım hatıranla
Ne kadar kalpsiz olsan da
Yine seni seveceğim
***
Ne kadar kalpsiz olsan da
Yine seni seveceğim vay
-
Biliyorum en az sende benim kadar yaralısın
Heç boşa itiraz etme bana kalpten sevdalısın
Bir gün bana bana döneceksin
Karşımda diz çökeceksin
Hem de yalvara yalvara aç kapını diyeceksin
Benden af dileyeceksin
***
Ayrılığı sen istedin ben mesut değilim dedin
Mutluluğu para sanıp hayatını zehirledin
Bir gün bana bana döneceksin
Karşımda diz çökeceksin
Hem de yalvara yalvara aç kapını diyeceksin
Benden af dileyeceksin
-
-
Duyun benim duyun bu feryadımı
Duyun benim duyun bu acılarımı
Mutluluk sanmayın bu yaşantımı
Ezildim bugüne gelene kadar
***
Neler çektim neler ben bu hayatta
Neler çektim neler ben bu yaşımda
Aldatıldım terk edildim hep ezildim
Ezildim bugüne gelene kadar
***
Kaderim bahtıma şans bana küskün
Mutluluk çok uzak bakıyor üzgün
Zavallı gençliğim gurbette sürgün
Ezildim bugüne gelene kadar
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