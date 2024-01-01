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7/24 Dinle Söyleyeceklerim Var

Söyleyeceklerim Var Şarkı Sözleri

Ceylan Söyleyeceklerim Var şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ceylan Söyleyeceklerim Var şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Söyleyeceklerim Var sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ceylan

Ceylan

Söyleyeceklerim Var

  • Ateş Düştüğü Yeri Yakar

  • Soran Varsa

  • Yağmurlar Islanmasın

  • Namusum Üstüne

  • Muamma

  • Gemileri Yakıyorum

  • Nazlı Ceylan

  • Zülfikar

  • Kal Biraz Daha

  • Şakir

  • Erenlerin Sofrasında

  • Sen Yoksun Diye

  • Haydi Anadolu

  • Vakit Tamam

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