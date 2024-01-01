-
Kara haberini aldım
Başım taştan taşa çaldım
Canımı canımdan aldın
Ölüm ocağın yıkıla ey
***
Ahbablar başım sağ eyler
Anam Mevla kulun eyler
Göz kurudu yürek ağlar
Ölüm ocağın yıkıla ey
***
Göz kurudu yürek ağlar
Ölüm ocağın yıkıla ey
***
Ben bir canı vurmadım canından
Bugün evim ocağıma dert düştü
El üstünde gelip geçti yanımdan
Sayaram ki gardaş gardaşa küstü oy
Daye bremin daye
***
Gittin artık sen gelmezsin
Yattığın yer incitmesin
Mevlam kimseye vermesin
Ataş düştüğü yeri yakar
***
Mevlam kimseye vermesin
Ataş düştüğü yeri yakar
Anam ağlar babam ağlar başında
Konu komşu toplanmışlar peşinde
Uyan ağam uyan paşam gidelim
Söyle gardaş bu tabutta işin ne oy oy
Daye bremin daye
***
Gittin artık sen gelmezsin
Yattığın yer incitmesin
Mevlam kimseye vermesin
Ataş düştüğü yeri yakar
***
Mevlam kimseye vermesin
Ataş düştüğü yeri yakar
***
Gittin artık sen gelmezsin
Yattığın yer incitmesin
Mevlam kimseye vermesin
Ataş düştüğü yeri yakar
***
Mevlam kimseye vermesin
Ataş düştüğü yeri yakar
***
Gittin artık sen gelmezsin
Yattığın yer incitmesin
Mevlam kimseye vermesin
Ataş düştüğü yeri yakar
***
Mevlam kimseye vermesin
Ataş düştüğü yeri yakar
-
Gözlerimdir kalemim
Yüreğimdir kağıdım
Kesilirim velakin
Bükülmez bir yiğidim
***
Çıra olup deste deste
Yanıyorum her nefeste
***
Soran varsa işte buyum
Can cıkmadan cıkmaz huyum
ıçmişim aşk şarabını
Ben sevdanın sarhoşuyum
***
Her demde bir asırım
Zamansızlık kusurum
Hürriyetler utansın
Gönüllere esirim
***
Cıra olup deste deste
Yanıyorum her nefeste
***
Soran varsa ıste buyum
Can cıkmadan cıkmaz huyum
ıcmişim aşk şarabını
Ben sevdanın sarhoşuyum
-
Ben türkü saplarım aşkın bağrına
Ta ki derinlerden yanasın diye
Haykırsan da kulak vermem çağrına
İsmimi yürekten anasın diye
***
Tariften mahrumdur bendeki çile
Her çile yol almaz bu hasret ile
Tebessüm ederim ölüme bile
Azrail sevdamı sınasın diye
***
"Aşk ki aşktır varsa sonunda ziyan
İstemem vuslatı olsa da ayan
Sevdamı tarihe eyledim beyan
Mecnun'u Leyla'yı kınasın diye...
-
Dalgalandım deli dolu
Taşıyorum geri dönmem
Sonsuzluğa giden yolu
Aşıyorum geri dönmem
***
Yarınları çektim dara
Hesapsızım gözüm kara
Doludizgin yangınlara
Koşuyorum geri dönmem
***
Nedir bela nedir çile
Rest çekmişim her engele
Nefes nefes aşkın ile
Yaşıyorum geri dönmem
***
Namusum üstüne...
şerefim üstüne and içtim
Yansın dünyam yanarsa
Senden gayrı ne varsa
Vazgeçtim...
-
Aşkım sana bir muamma
Çöz çözebildiğin kadar
Mürekkebin yetmez amma
Çiz çizebildiğin kadar
***
Ayırdım candan bedeni
Hatan ile sevdim seni
Öfken dahi okşar beni
Kız kızabildiğin kadar
***
Aldım ruhunun tadını
Ölsem duyarım yadını
Mezar taşıma adını
Yaz yazabildiğin kadar
***
Yokluğunla avunurum
Benliği yere vururum
Ayağındadır gururum
Ez ezebildiğin kadar
***
Dilin olayım da söyle
Nasıl yandım sana böyle
Yollarında toprak eyle
Gez gezebildiğin kadar
-
Yüreğimin gergefine
Artık isyan dokuyorum
Özgürlüğün gölgesine
Bedenimi çakıyorum
***
Bitsin artık bu kargaşa
ıbret ile bakıyorum
Kapılmayın hiç telaşa
Tabuları yıkıyorum
***
Mert çorbamın namert tuzu
Meleyemem kuzu kuzu
Ya saplayın okunuzu
Ya da yaydan çıkıyorum
***
Sesim çıkmaz kanım aksa
Kanım akar sesim çıksa
Bunun adı yaşamaksa
Gemileri yakıyorum...
-
Aydınlanmaz oldu sensiz geceler
Sabaha karanlık çöktü nerdesin
Hasretin ok gibi bağrımı deler
Ayrılık belimi büktü nerdesin
***
Yokluğun kör düğüm cana dolaşık
Bu cevr-i cefaya neylesin aşık
Yok mu merhametin yok mu bir ışık
Yıllar hayalimi yıktı nerdesin
***
Ey nazlı ceylanım,ey gönül sultanım
Kalmadı dermanım,nerdesin canım
-
Dünya durmuş dünya dönmüş banane
Aldığım her nefes an senin için
Hançerin bağrıma inmiş banane
Damarımda akan kan senin için
***
Bedenim harabe gönlüm gülistan
Olan olsun gayrı korkum yok yastan
Efsane yüreğim dillere destan
şöhret senin için şan senin için
***
Yetiş imdadıma uzak durma gel
Gönül sarayında yücel ha yücel
Varlığın hayattır yokluğun ecel
Tetikte bekliyor can senin için
-
Bu veda faslından belki cayarsın
Gözümün içine dal biraz daha
Yüreğimde derin ahı duyarsın
Aşktan nasibini al biraz daha
***
Kurtuluş yok aşkım alın yazındır
ne söylersen söyle merhem nazındır
Emrine amade gönlüm sazındır
Mızrabın olayım çal biraz daha
***
Gitme,gitme kal biraz daha
Gitme,gitme imanın varsa Allah'a
-
Taht,saltanat,makam,şöhret
Ne bu iştah,ne bu gayret
Gel kendini boşa yorma
Bugün dünya yarın ahret
***
şükür eyle her nefeste
Ebed değil can kafeste
Alma mazlumun ahını
Çıkar aheste aheste
***
Etme şakir,yapma şakir
Garibanı görme hakir
Paran pulun vardır amma
Neyleyim ki gönlün fakir.
-
Boşa lokma yok dediler
Erenlerin sofrasında
Her lokmaya hak dediler
Erenlerin sofrasında
***
Can evimde hilâlimdir
Cemalim hem calâlimdir
Her sunulan helâlimdir
Erenlerin sofrasında
***
Mamurlandı can harabı
Canım cananın turabı
ıçirdiler aşk şarabı
Erenlerin sofrasında
***
Gönül sarhoş ayılmıyor
Bir nara ki duyulmuyor
Ne hikmetse doyulmuyor
Erenlerin sofrasında
-
Varlığım sır oldu
Sen yoksun diye
Hayalin yar oldu
Sen yoksun diye
***
Şahittir dört duvar
Hep yokluğun var
Ağlar hatıralar
Sen yoksun diye
***
Çile çekmedim yar
Sensizlik kadar
ıçimde bir sen var
Sen yoksun diye
***
Vuslata dargınım
Estim durgunum
Hasrete vurgunum
Sen yoksun diye
***
Her dem ah çekişim
Boynumu büküşüm
Dağılıp çöküşüm
Sen yoksun diye
-
Çatık kara gözün
Namustur her sözün
Senin alnın yüzün
(Ak, ak, ak)
***
Kalk doğrul tez elden
Ayrılma güzelden
Yardımcın ezelden
(Hak, hak, hak)
***
Çatık kara gözün
Namustur her sözün
Senin alnın yüzün
(Ak, ak, ak)
***
Kalk doğrul tez elden
Ayrılma güzelden
Yardımcın ezelden
(Hak, hak, hak)
***
Gel gayrı, gül gayrı
Olmasın ayrı gayrı
Gel gayrı, gül gayrı
Olmasın ayrı gayrı
***
Haydi Anadolu
Yol kardeşlik yolu
Haydi Anadolu
Yol kardeşlik yolu
***
Şahlansın ne varsa
Edirne'den Kars'a
Haydi Anadolu
(Kalk, kalk, kalk)
***
Haydi Anadolu
Yol kardeşlik yolu
Haydi Anadolu
Yol kardeşlik yolu
***
Şahlansın ne varsa
Edirne'den Kars'a
Haydi Anadolu
(Kalk, kalk, kalk)
***
Dönersen kendine
Gün senindir yine
Dönüp tarihine
(Bak, bak, bak)
***
Sil gönül pasını
Sev dostun hasını
Dostluk çırasını
(Yak, yak, yak)
***
Dönersen kendine
Gün senindir yine
Dönüp tarihine
(Bak, bak, bak)
***
Sil gönül pasını
Sev dostun hasını
Dostluk çırasını
(Yak, yak, yak)
***
Gel gayrı, gül gayrı
Olmasın ayrı gayrı
Gel gayrı, gül gayrı
Olmasın ayrı gayrı
***
Haydi Anadolu
Yol kardeşlik yolu
Haydi Anadolu
Yol kardeşlik yolu
***
Şahlansın ne varsa
Edirne'den Kars'a
Haydi Anadolu
(Kalk, kalk, kalk)
-
Her gelişin dönüşü var Gidiyorum vakit tamam
Sizde kalsın hatıralar Gidiyorum vakit tamam..
****
Fani olan bedenimi soyup yıkayayım bedenimi
Hazırlayın kefenimi Gidiyorum vakit tamam …
****
Değişmez yazılan yazı Bağrımda bir ince sızı
Helal edin hakkınızı Gidiyorum vakit tamam
****
Yolculuk var öz sılaya Ne atlı nede yaya
Azrail’le buluşmaya Gidiyorum vakit tamam
****
Ulu yerde duruşmaya Zamanım kalmadı daha
Ne söyliyem nidem daha Beklediğim bir fatiha
Gidiyorum vakit tamam
****
Değişmez yazılan yazı Bağrımda bir ince sızı
Helal edin hakkınızı gidiyorum vakit tamam