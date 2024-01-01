×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Söyle

Söyle Şarkı Sözleri

Ceylan Söyle şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ceylan Söyle şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Söyle sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ceylan

Ceylan

Söyle

  • Ay Gız

  • Menşure Hanım

  • Vur Da Git

  • Ah Çeke Çeke

  • Vay Felek Aman

  • Oy Havar

  • Etek Sarı

  • Hezalle

  • Narini

  • Bu muydu

  • Ahu Gözlerine

Copyright © 2024 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı