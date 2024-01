Biz içeriz badeyi cam cama değil can cana Biz döneriz halayı sen sana değil yan yana Biz içeriz badeyi cam cama değil can cana Biz döneriz halayı sen sana değil yan yana *** Bağım gülistan olsun Pirim pir sultan olsun Dostum gönülden olsun Olursa candan olsun (Dost, dost, dost, dost) *** Cam cama değil can cana Sen sana değil yan yana Vur badeyi can cana Dön halayı yan yana *** El ele değil dil dile Bir sene değil bin sene Ayırmadan kimseyi lo Kardeş gibi sevsene *** Cam cama değil can cana Sen sana değil yan yana Vur badeyi can cana Dön halayı yan yana *** Biz türküyüz gezeriz El ele değil dil dile Söyleyelim birlikte Bir sene değil bin sene *** Biz türküyüz gezeriz El ele değil dil dile Söyleyelim birlikte Bir sene değil bin sene *** Bağım gülistan olsun Pirim pir sultan olsun Dostum gönülden olsun Olursa candan olsun (Dost, dost, dost, dost) *** El ele değil dil dile Bir sene değil bin sene Ayırmadan kimseyi lo Kardeş gibi sevsene *** Cam cama değil can cana Sen sana değil yan yana Vur badeyi can cana Dön halayı yan yana *** Cam cama değil can cana Sen sana değil yan yana Vur badeyi can cana Dön halayı yan yana *** El ele değil dil dile Bir sene değil bin sene Ayırmadan kimseyi lo Kardeş gibi sevsene ** Cam cama değil can cana Sen sana değil yan yana Vur badeyi can cana Dön halayı yan yana *** El ele değil dil dile Bir sene değil bin sene Ayırmadan kimseyi Kardeş gibi sevsene

NE HALDAYIM SORMADIN NİYE DILO NİYE NİYE VALLAH KADRİM BİLMEDİN HE GÖNÜL HE HE *** SARARIP SOLUYORUM NİYE DILO NİYE NİYE SEN SÖZÜNDE DURMADIN HE GÖNÜL HE HE *** YARALARIN SIZLIYOR NİYE DILO NİYE NİYE AKIYOR KANLI SULAR HE GÖNÜL HE HE *** GECE GÜNDÜZ AĞLARAM NİYE DILO NİYE NİYE SEVDAN İLE BEN YANDIM HE GÖNÜL HE HE *** GENÇ ÖMRÜM SANA VERDİM NİYE DILO NİYE NİYE NE DESEM ANLAMADIN HE GÖNÜL HE HE