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7/24 Dinle Canımdan Ayırdılar / Ben Anayım

Canımdan Ayırdılar / Ben Anayım Şarkı Sözleri

Ceylan Canımdan Ayırdılar / Ben Anayım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ceylan Canımdan Ayırdılar / Ben Anayım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Canımdan Ayırdılar / Ben Anayım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ceylan

Ceylan

Canımdan Ayırdılar / Ben Anayım

  • Bir de Sen Beni Ara

  • Aman Allah'ım

  • Ben Kime Yanam

  • Benim Yeşil Bağım

  • Canımdan Ayırdılar

  • Geleceği Yok

  • Yoruldum Artık

  • Nesine Yandım Bilmem

  • Ben Anayım

  • Dön Gönlüm

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