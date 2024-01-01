-
Yar seni çok özledim le cane
hep yolunu gözledim le cane
senden başka birine le cane
gönlümde yer vermedim le cane
***
kaş kara gözler kara
derdinden düştüm dara
hep ben seni aradım
bir de sen beni ara
***
vara le vara ettin beni avara
hasret kaldım yüzüne le cane
nefesine sözüne sözüne le cane
beni sensiz bırakma le cane
kurban olam özüne le cane
-
Sen vardın hep düşlerimde
Hasret kaldığım hayal derken
Gerçek oldu aman Allah'ım
Sen benim ilacım oldun
Şu yaralı gönlüme
***
Sen geldin değişti dünyam
Can verdin ömrüme
Sana yangınım sana tutsağım
Rüyada mıyım aman Allah'ım
***
Sensin sevdalım en son durağım
Artık benimsin aman Allah'ım
Yıllar yılı böyle bir aşk
Bekleyip durdum aradığım
Mutluluğu ben sende buldum
Sen benim ilacım oldun
Şu yaralı gönlüme
Sen geldin değişti dünyam
Can verdin ömrüme
***
Sana yangınım sana tutsağım
Rüyada mıyım aman Allah'ım
Sensin sevdalım en son durağım
Artık benimsin aman Allah'ım
***
Sana aşığım sana yangınım
Rüyada mıyım aman Allah'ım
Sensin sevdalım en son durağım
Artık benimsin aman Allah'ım
-
Değirmenim terse döndü bu yılda
Bulguramı yanam unamı yanam
Yar sılada kanser ben burda verem
Ben banamı yanam sanamı yanam
***
Virane ettiler gönül bagımı
Virane ettiler gönül bagımı
Laleyemi yanam gülemi yanam
Laleyemi yanam gülemi yanam
***
Ayrılık kin kusup emdi kanımı
Ayrılık kin kusup emdi kanımı
Ben banamı yanam sanamı yanam
Ben banamı yanam sanamı yanam
Bozulmuş düzeni çalmıyor sazım
Mızrapamı yanam telemi yanam
Tutuştu yüreyim kalmadı halım
Ben banamı yanam sanamı yanam
***
Virane ettiler gönül bagımı
Virane ettiler gönül bagımı
Laleyemi yanam gülemi yanam
Laleyemi yanam gülemi yanam
***
Ayrılık kin kusup emdi kanımı
Ayrılık kin kusup emdi kanımı
Ben banamı yanam sanamı yanam
Ben banamı yanam sanamı yanam
-
Bu yıl benim yeşil bağım kurudu
Dolu vurdu yaprakları çürüdü
Benim de saz tutan elim var idi
Şimdi bir köşede yatar ağlarım
Benim ile lokma yiyip içenler
Gölgemin altında konup göçenler
Sizi zalim dar günümde kaçanlar
***
Ben kendi halime bakar ağlarım
Çırpına çırpına bir yuva kurdum
Bebeği görmedim kundağı gördüm
Deryada boğuldum karaya vurdum
Çamurdan çamura batar ağlarım
Mahzuni Şerif'im budur ahvalim
Zamane bozuldu insanlar zalim
Kıyamete kadar gider bu halim
Sabır eder matem tutar ağlarım
-
Gönüllere sığmayan
Aşkımı kıskandılar
Herşeyde çok sevdiğim
Canımdan ayırdılar
***
Gönüllere sığmayan
Aşkımı kıskandılar
Herşeyde çok sevdiğim
Canımdan ayırdılar
***
Ben mahşer o kıyametimdi
Ben ateş o alevimdi
Ben kağıt o kalemimdi
Beni beni beni beni canımdan ayırdılar
***
Beni beni beni beni canımdan ayırdılar
Gören gözüm görmez oldu
Tutan dizim tutmaz oldu
Hayat bana zehir oldu
Canımdan ayırdılar
***
Gören gözüm görmez oldu
Tutan dizim tutmaz oldu
Hayat bana zehir oldu
Canımdan ayırdılar
***
Ben ağaç o dallarımdı
Ben sevap o günahımdı
Ben kursun o silahımdı
Beni beni beni beni canımdan ayırdılar
Beni beni beni beni canımdan ayırdılar
-
Karardı pencerem gün aksam oldu
Gam bastı gönlümü acılar doldu
Gideli yıl değil bir aşır oldu
Ömrümce beklesem geleceği yok
***
İnan ayrılık ölüm
Etme bu kadar zulüm
Bittim tükendim artık
Ne olursun gel gülüm
***
Döneceği yok geleceği yok
Ömrümce beklesem döneceği yok
***
Kaderim kafaya takmış bir kere
Dünyada yüzüme güleceği yok
Sevdiğim bırakıp gitmiş ellere
Ömrümce beklesem geleceği yok
***
İnan ayrılık ölüm
Etme bu kadar zulüm
Bittim tükendim artık
Ne olursun gel gülüm
***
Döneceği yok geleceği yok
Ömrümce beklesem döneceği yok
-
Deli miyim ben ne oldum
İsmimi kendime sordum
Deli miyim ben ne oldum
İsmimi kendime sordum
***
Gücüm kalmadı yoruldum
Çekemez oldum Allahım
Gücüm kalmadı yoruldum
Çekemez oldum Allahım
Yoruldum artık
***
Ah gücüm kalmadı yoruldum
Çekemez oldum Allahım
Gücüm kalmadı yoruldum
Çekemez oldum Allahım
Ah yoruldum artık
Doğuşum gam sanki köle
Allahım hep bana çile
Doğuşum gam sanki köle
Allahım hep bana çile
***
Düştüm bir zalimle dile
Çekemez oldum Allahım
Düştüm bir kötüyle dile
Çekemez oldum Allahım
Yoruldum artık
***
Düştüm bir kötüyle dile
Çekemez oldum Allahım
Düştüm bir zalimle dile
Çekemez oldum Allahım
Yoruldum artık ah
***
Düştüm bir zalimle dillere
Çekemez oldum Allah'ım
Düştüm bir kötüyle dile
Çekemez oldum Allah'ım
Yoruldum artık
-
Yanakları allıdır
Dudakları ballıdır
Yanakları allıdır
Dudakları ballıdır
***
Gözleri belalılır
Böyle bir yari sevdim
Gözleri belalılır
Böyle bir yari sevdim
***
Nesine yandım bilmem
Nesine kandım bilmem
Nasıl aldandım bilmem
Böyle bir zalim sevdim
***
Nesine yandım bilmem
Nesine kandım bilmem
Nasıl aldandım bilmem
Böyle bir zalim sevdim
***
Anlatmakla olmuyor
Gönül başka sevmiyor
Anlatmakla olmuyor
Gönlüm başka sevmiyor
***
Yüzüm bir gün gülmüyor
Böyle bir yari sevdim
Yüzüm bir gün gülmüyor
Böyle bir yari sevdim
***
Nesine yandım bilmem
Nesine kandım bilmem
Nasıl aldandım bilmem
Böyle bir zalim sevdim
***
Nesine yandım bilmem
Nesine kandım bilmem
Nasıl aldandım bilmem
Böyle bir yari sevdim
***
Sözüne inanmışım
Kalbimden bağlanmışım
Sözüne inanmışım
Kalbimden bağlanmışım
***
Yüreğimden yanmışım
Böyle bir yari sevdim
Yüreğimden yanmışım
Böyle bir zalim sevdim
***
Nesine yandım bilmem
Nesine kandım bilmem
Nasıl aldandım bilmem
Böyle bir yari sevdim
***
Nesine yandım bilmem
Nesine kandım bilmem
Nasıl aldandım bilmem
Böyle bir yari sevdim
-
Vurma kardaş, vurma sakın
Ben insanım, av değilim
"Nerelisin?" diye sorma
Buralıyım, ey, el değilim
"Nerelisin?" diye sorma
Buralıyım, ey, el değilim
***
Bilmiyorum nere' gitsem, ey, ey-ey-ey-ey-ey
Şaştım, kaldım, nasıl etsem? Ey, ey-ey-ey-ey-ey
Ne'ylesem, ne söylesem? Ey-ey
***
Üç oğlum var, biri dağda
Biri asker, biri zorda
Babaları kara yasta
Ben anayım, aman aman, taş değilim
Babaları kara yasta
Ben anayım, aman aman, taş değilim
***
Bilmiyorum nere' gitsem, ey, ey-ey-ey-ey-ey
Şaştım, kaldım, nasıl etsem? Ey, ey-ey-ey-ey-ey
Ne'ylesem, ne söylesem? Ey-ey
***
Bilmiyorum, bilmiyorum
Ne'ylesem, ne söylesem, ey
Bilmiyorum, bilmiyorum, ah
Ne'ylesem, ne söylesem, ey
***
Üç oğlum var, biri dağda
Biri asker, biri zorda
Babaları kara yasta
Ben anayım, aman aman, taş değilim
***
Üç oğlum var, biri dağda
Biri asker, biri zorda
Babaları kara yasta
Ben anayım...
-
Engine deli gönül gel engine
Neden bağlandın sen o zalime
Demiştim onu sana vermezler
Dön gönlüm gel kendi dengine
Aşık olmak senin neyine
Dön gönlüm gel kendi dengine
***
Sevdalanmak senin neyine
Bahar senin gibi coşup çağlarsın
Yar elinden garip ağlarsın
Düştüm bu sevdaya sende yanarsın
Dön gönlüm gel kendi dengine
Aşık olmak senin neyine
Dön gönlüm gel kendi dengine
Sevdalanmak senin neyine.