Bir Gün Bana Döneceksin Biliyorum en az sende benim kadar yaralısın Heç boşa itiraz etme bana kalpten sevdalısın Bir gün bana bana döneceksin Karşımda diz çökeceksin Hem de yalvara yalvara aç kapını diyeceksin Benden af dileyeceksin *** Ayrılığı sen istedin ben mesut değilim dedin Mutluluğu para sanıp hayatını zehirledin Bir gün bana bana döneceksin Karşımda diz çökeceksin Hem de yalvara yalvara aç kapını diyeceksin Benden af dileyeceksin

Anam Yok ki Efkarlıyım bugün yine Gurbet elde akşam oldu Efkarlıyım bugün yine Gurbet elde akşam oldu *** İçip küstüm kaderime Ayrılık oldu *** Anam yok ki, derdim' bilsin Bacım yok, gözyaşım' silsin Kalmışım gurbet ellerde Yalnızım şimdi *** Anam yok ki, derdim' bilsin Bacım yok, gözyaşım' silsin Kalmışım gurbet ellerde Yalnızım şimdi *** Bir teselli arıyorum Meyhane köşelerinde Bir teselli arıyorum Meyhane köşelerinde *** Bağrıma taş basıyorum Gurbet ellerde *** Anam yok ki, derdim' bilsin Bacım yok, gözyaşım' silsin Kalmışım gurbet ellerde Yalnızım şimdi *** Anam yok ki, derdim' bilsin Bacım yok, gözyaşım' silsin Kalmışım gurbet ellerde Yalnızım şimdi *** Anam yok ki, derdim' bilsin Bacım yok, gözyaşım' silsin Kalmışım gurbet ellerde Yalnızım şimdi, yalnızım şimdi

Kim Bilir Hangi Eldesin Kim bilir şimdi nerdesin Hangi yabancı eldesin Seni bilmem ben pişmanım Dön gel desem döner misin? *** Seni bilmem ben pişmanım Dön gel desem döner misin? *** Olmaz deme olmayan yok Ayrılan birleşen ne çok Yalnız biz mi hata ettik Dünyada hatasız kul yok *** Yalnız biz mi hata ettik Dünyada hatasız kul yok Herkes bana unut diyor Unutmak kolay olmuyor Ne zaman adını ansam Sanki dilim tutuluyor *** Ne zaman adını ansam Sanki dilim tutuluyor *** Her akşam güneş batanda Baş başayım hatıranla Ne kadar kalpsiz olsan da Yine seni seveceğim *** Ne kadar kalpsiz olsan da Yine seni seveceğim vay