İnanmıştım yeminine sözüne Bağlanmışam o ev yıkan gözlere Ayrılmak yok söylemişken kaç kere Beni bırakıpta gittin terkettin niye Beni yaktın be hey zalim sebebsiz yere *** Dal misali kuruyasan Kara yazlar bağlayasan Her kez mutlu olsun emma Sense mutlu olmayasan *** Bu muydu senin insafın Bu muydu bağlılığın Bu muydu yeminlerin Bu muydu *** Bu muydu sadakatin Bu muydu insanlığın Bu muydu senin sevdan Bu muydu *** Beni gören her kez seni soruyor İsmin anıldımı benzin soluyor Bu ihanet beni deli ediyor Çıkma karsıma gözlerim görmesin seni Ölümde diz çöksen zalim affetmem seni *** Dal misali kuruyasan Kara yazlar bağlayasan Her kez mutlu olsun emma Sense mutlu olmayasan *** Bu muydu senin insafın Bu muydu bağlılıgın Bu muydu senin sevgin Bu muydu *** Bu muydu kara sevdan Bu muydu insanlığın Bu muydu senin sevdan Bu muydu *** Bu muydu sadakatin Bu muydu bağlılığın Bu muydu senin sevgin Bu muydu

Giymişse yeşil fistan güzelliğim dilde destan Bugün düğünümüzdür çık ortaya geldi zaman Giymişsin yeşil fistan güzelliğin dilde destan Bugün düğünümüzdür çık ortaya geldi zaman Hay ey hazal hazal *** Kuruldu halaylar açıldı meydanlar Bak seni bekliyor karşıda ki dağlar *** Kuruldu halaylar açıldı meydanlar Bak seni bekliyor karşıda ki dağlar *** Hazalle dellalle durma havamle Halaylar kurulmuş yürü devam et *** Hazalle dellalle durma havamle Halaylar kurulmuş yürü devam et Gönlümde tekdir yerin Bulunmaz eşin benzerin Vurcüm müşün teline Alem duysun güzel sesin *** Gönlümde tekdir yerin Bulunmaz eşin benzerin Vurcüm müşün teline Alem duysun güzel sesin Hay ey hazal hazal *** Kuruldu halaylar açıldı meydanlar Bak seni bekliyor karşıda ki dağlar *** Kuruldu halaylar açıldı meydanlar Bak seni bekliyor karşıda ki dağlar *** Hazalle dellalle durma havamle Halaylar kurulmuş yürü devam et *** Hazalle dellalle durma havamle Halaylar kurulmuş yürü devam et *** Hazalle dellalle durma havamle Halaylar kurulmuş yürü devam et *** Hazalle dellalle durma havamle Halaylar kurulmuş yürü devam et *** Hazalle dellalle durma havamle Halaylar kurulmuş yürü devam et *** Hazalle dellalle durma havamle Halaylar kurulmuş yürü devam et Hazalle