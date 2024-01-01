Davacıyım Şarkı Sözleri
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Yalvardım fayda etmedi
Çektiğim çile bitmedi
Yalvardım fayda etmedi
Çektiğim çile bitmedi
Başımdan yine gitmedi
Başımdan yine gitmedi
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Davacıyım, davacıyım, davacıyım ben kadere
Davacıyım, davacıyım, davacıyım ben kadere
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Canım dedim, gülüm dedim
Her derdine boyun eğdim
Canım dedim, gülüm dedim
Her derdine boyun eğdim
İstedi ömrümü verdim
Davacıyım ben kadere
İstedi ömrümü verdim
Davacıyım ben kadere
Ben verdikçe o hep aldı
Ne bitti ne de usandı
Ben verdikçe o hep aldı
Ne bitti ne de usandı
Tükendi gücüm kalmadı
Tükendi gücüm kalmadı
***
Davacıyım, davacıyım, davacıyım ben kadere
Davacıyım, davacıyım, davacıyım ben kadere
***
Canım dedim, gülüm dedim
Her derdine boyun eğdim
Canım dedim, gülüm dedim
Her derdine boyun eğdim
İstedi ömrümü verdim
Davacıyım ben kadere
İstedi ömrümü verdim
Davacıyım ben kadere