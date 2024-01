Yalvardım fayda etmedi Çektiğim çile bitmedi Yalvardım fayda etmedi Çektiğim çile bitmedi Başımdan yine gitmedi Başımdan yine gitmedi *** Davacıyım, davacıyım, davacıyım ben kadere Davacıyım, davacıyım, davacıyım ben kadere *** Canım dedim, gülüm dedim Her derdine boyun eğdim Canım dedim, gülüm dedim Her derdine boyun eğdim İstedi ömrümü verdim Davacıyım ben kadere İstedi ömrümü verdim Davacıyım ben kadere Ben verdikçe o hep aldı Ne bitti ne de usandı Ben verdikçe o hep aldı Ne bitti ne de usandı Tükendi gücüm kalmadı Tükendi gücüm kalmadı *** Davacıyım, davacıyım, davacıyım ben kadere Davacıyım, davacıyım, davacıyım ben kadere *** Canım dedim, gülüm dedim Her derdine boyun eğdim Canım dedim, gülüm dedim Her derdine boyun eğdim İstedi ömrümü verdim Davacıyım ben kadere İstedi ömrümü verdim Davacıyım ben kadere