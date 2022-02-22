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Ceylan

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01

Anam Yokki

02

Aman Allahım

03

Ben Kime Yanam

04

Benim Yeşil Bağım

05

Canımdan Ayırdılar

... KAPAT
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Albümler

Ayrılmaz Ceylan

Ah Gönlüm Ceylan

Gelsene Ceylan

Söyle Ceylan

Can Cana Ceylan

Zeyno Ceylan

Canımdan Ayırdılar (Ben Anayım) Ceylan

Kır Çiçeğim Ceylan

Anam Yok ki Ceylan

Çalma Listeleri

Melankoli | Arabesk Müzik

Melankoli | Arabesk Müzik

İnişler Çıkışlar | Arabesk Müzik

İnişler Çıkışlar | Arabesk Müzik

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