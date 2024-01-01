Dön Gönlüm Engine deli gönül gel engine Neden bağlandın sen o zalime Demiştim onu sana vermezler Dön gönlüm gel kendi dengine Aşık olmak senin neyine Dön gönlüm gel kendi dengine *** Sevdalanmak senin neyine Bahar senin gibi coşup çağlarsın Yar elinden garip ağlarsın Düştüm bu sevdaya sende yanarsın Dön gönlüm gel kendi dengine Aşık olmak senin neyine Dön gönlüm gel kendi dengine Sevdalanmak senin neyine.

Düşman Başına Ne aşktan anlarsın ne de sevgiden Duygular göç etmiş sanki kalbinden Çok şükür kurtuldum senin elinden Senin gibi sevgili düşman başına İstemem artık senin sevgini Sevdiğime pişman ettin sen beni Al da başına çal güzelliğini Senin gibi sevgili düşman başına Ne sevdiğin belli ne de sevmediğin Ne güldüğün belli ne de gülmediğin Mutluluk yerine hep çile verdin Senin gibi sevgili düşman başına

Güzelsin Hayat neden cam gibi, Damardaki kan gibi Ondört'ünde ay gibi, Güzelsin sen güzelsin. Beyaz pamuk teninle, İnce narin belinle, Tatlı sözün dilinle, Güzelsin sen güzelsin. Tomurcuklu dal gibi, Petekteki bal gibi, Sevgi dolu yar gibi, Güzelsin sen güzelsin. Uzun kirpik kaşınla, Bele varan saçınla, Gözündeki yaşınla, Güzelsin sen güzelsin.

Hatırlat Biraz Gençliğim elimden uçup gitmişken, Karşıma çıkmaya geç kaldın biraz. Aşk nedir bilene hasret kalmışken, Unuttum sevmeyi hatırlat biraz. Dost diye kimlere gönül vermişim, Aşk diye nelere göğüs germişim, Gözyaşı dökmekten bıkmış gözlerim, Unuttum gülmeyi hatırlat biraz. Her gelen gideni aratır derken, Sen başkalarından farklı ol biraz. Nasılsa sonunda gidecek derken, Hiç terk etme beni hatırlat biraz. Dost diye kimlere gönül vermişim, Aşk diye nelere göğüs germişim, Gözyaşı dökmekten bıkmış gözlerim, Unuttum gülmeyi hatırlat biraz.

Selam Gelmesin Gönderme senden selam gelmesin Baksada gözlerin beni görmesin Razıyım ömrümce yüzüm gülmesin Ne gel sor halimi ne kapımı çal Kurudu gözlerim ağlatamazsın Bende ki yarayı sen saramazsın Şimdi benim için bir yabancısın Ne gel sor halimi ne kapımı çal Yaptıkların yeter bakma yüzüme Hep ihanet ettin aşkın özüne Artık seni gömdüm garip gönlüme Ne gel sor halimi ne kapımı çal Kurudu gözlerim ağlatamazsın Bende ki yarayı sen saramazsın Şimdi benim için bir yabancısın Ne gel sor halimi ne kapımı çal

Yaralı Ceylan Bir yaralı ceylanım, Düşmüşüm ocağına. Baş ucumda ecel gibi, Durma Allah aşkına. Ben yıllarca ağladım. Kurda kuşa dert yandım. Aşk aşk diye çağladım. Bakma Allah aşkına. Gözümden akan yaşa, Yanımdaki sırdaşa, Bağrımdaki bu taşa, Bakma Allah aşkına. Ben yıllarca ağladım. Kurda kuşa dert yandım. Aşk aşk diye çağladım. Bakma Allah aşkına.

Yemin Ederim Sevgiden vefadan söz etme bana. Bir taştan farkın yok yemin ederim. Bir yürek yangını oldu bu sevda. Ateşten farkın yok yemin ederim. Çıkmaz bir yoldayım yalnız başına, Boşuna verdiğim savaş boşuna, Sanki zincirlerle bağlıyım sana, Büyüden farkın yok yemin ederim. Ne anlamak mümkün ne çözmek seni. Ne unutmak kolay ne sevmek seni. Yaşarken bin kere öldürdün beni. Ecelden farkın yok yemin ederim. Çıkmaz bir yoldayım yalnız başına, Boşuna verdiğim savaş boşuna, Sanki zincirlerle bağlıyım sana, Büyüden farkın yok yemin ederim.

Yorulacaksın Hasreti içinde duyduğun zaman, Ayrılık ne zormuş anlayacaksın. Maziyi anarak belki de her akşam, Beni düşlemekten, beni beklemekten, beni özlemekten, yorulacaksın... Rüyada fallarda teselli bulup, Bir tesadüf için yalvaracaksın. Her sabah yollara ümitle bakıp, Beni düşlemekten, beni beklemekten, beni özlemekten, yorulacaksın... Gözlerime tutkun aşkıma hasret, Ben diye ateşe sarılacaksın. Ha bugün, ha yarın gelir diyerek, Ayları saymaktan, yollara bakmaktan, aşkımla yanmaktan, yorulacaksın.. Rüyada fallarda teselli bulup, Bir tesadüf için yalvaracaksın. Her sabah yollara ümitle bakıp, Beni düşlemekten, beni beklemekten, beni özlemekten, yorulacaksın...

Kaderimin Oyunu Ne sevenim var ne soranım var Öyle yalnızım ki Çilesiz günüm yok dert ararsan çok Öyle dertliyim ki Bana kaderimin bir oyunu mu bu Aldı sevdiğimi verdi zulmü Dünyaya doymadan göçüp gideceğim Yoksa yaşamanın kanunu mu bu Bıktım artık yaşamaktan Çekmekle biter mi bu hayat yolu Ahh bu yalnızlık bu dertler Bekleyeceğim bekleyeceğim Geri dönmese bile Alıştım kaderin zulmüne artık Bana gülmese bile Geri dönmez artık giden sevgililer Her ümit ufkunda ağlıyor gözler Bitmeyen çilenin derdin sarhoşuyum Kahredip geçiyor en güzel günler Bıktım artık yaşamaktan Çekmekle biter mi bu hayat yolu Ahh bu yalnızlık bu dertler

Doldur Meyhaneci İçelim arkadaş Benim derdim çok İçelim arkadaş Derdime çare yok İçelim arkadaş Bugün keyfim yok İçelim arkadaş of Tadım tuzum yok Dostlar aci söyler Düşmanlar sevine dursun Bir büyük içtim ben Şifalar olsun Dostlar aci söyler Düşmanlar sevine dursun Bir büyük devirdim ben Şifalar olsun Mezem biraz peynir birazda zeytin olsun İçelim arkadaş içelim iste İçelim arkadaş sarhoşum iste Doldur be meyhaneci Bos kalmasin kadehim Doldur be meyhaneci Hic bitmiyor dertlerim Doldur be meyhaneci Cabuk doldur icegim Doldur iceyim Doldur be meyhaneci Yaniyor icim icim Doldur be meyhaneci Hic bitmiyor dertlerim Doldur be meyhaneci Körkütük sarhosum o bicim Doldurgitsin Icelim arkadas Hic umudum yok Icelim arkadas Bugün havam yok Icelim arkadas Benim gözüm tok Icelim arkadas of Muhabbetim yok Dostlar aci söyler Düsmanlar sevine dursun Bir büyük ictim ben Sifalar olsun Dostlar aci söyler Düsmanlar sevine dursun Bir büyük devirdim ben Sifalar olsun Mezem biraz peynir birazda zeytin olsun İçelim arkadaş içelim işte İçelim arkadaşlar sarhoşum işte Doldur be meyhaneci boş kalmasın kadehim Doldur be meyhaneci hiç bitmiyor dertlerim Doldur be meyhaneci çabuk doldur içeyim Doldur doldur doldur doldur doldur gitsin Doldur be meyhaneci yanıyor içim içim Doldur be meyhaneci dönüyor başım ne biçim Doldur be meyhaneci körkütük sarhoşum o biçim Doldur doldur doldur doldur doldur gitsin İçelim arkadaş benim derdim çok İçelim arkadaş derdime çare yok İçelim arkadaş bugün havam yok İçelim arkadaş tadım, tadım tuzum yok Doldur be meyhaneci yanıyor içim içim Doldur be meyhaneci hiç bitmiyor dertlerim Doldur be meyhaneci çabuk doldur içeyim Doldur doldur doldur doldur doldur içeyim

Sen Dünyalar Güzeli Bir kaçamak bakışın kalbimi çaldı birden Yıllarca aradığım aşkı sende buldum ben Sen dünyalar güzeli, sen rüyâlar perisi Ben kaderin olayım, sen gözümün bebeği Boşa geçmiş yıllarım sevda nedir bilmeden Yıllarca aradığım aşkı sende buldum ben Sen dünyalar güzeli, sen rüyâlar perisi Ben kaderin olayım, sen gözümün bebeği

Selam Söyle Babana Sözlerin hep bin yalan, Seni böyle kandıran, Selam söyle babana, Kına yaksın anana. Taktım seni kafama, Bizle uğra akşama, Selam söyle babana, İyi vursun davula.