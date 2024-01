Oy dersimo dersimo Daye dersim dersimo *** Urfa Mardin kurulur Oy dersimo dersimo Kozat bizden sorulur Vay dersimo dersimo *** Dersim gibi memleket Oy dersimo dersimo Dünyada zor bulunur Daye dersim dersimo *** Dersim gibi memleket Can dersimo dersimo Dünyada zor bulunur Daye dersim dersimo *** Oy dersimo dersimo Can dersimo dersimo Oy dersimo dersimo Daye dersim dersimo Urfada beyler gezer Oy dersimo dersimo Mardindedir güzeller Vay dersimo dersimo *** Dersim dort dağ icinde Oy dersimo dersimo Salınır koç yigitler Daye dersim dersimo *** Dersim dört dağ icinde Can dersimo dersimo Salınır koç yigitler Daye dersim dersimo *** Oy dersimo dersimo Can dersimo dersimo Oy dersimo dersimo Daye dersim dersimo Munzur suyun dildedir Oy dersimo dersimo Pulumur bedendedir Daye dersim dersimo *** Elde guzeller çoktur Can dersimo dersimo En guzeli bizdedir Daye dersim dersimo *** Elde guzeller çoktur Vay dersimo dersimo En guzeli bizdedir Daye dersim dersimo *** Oy dersimo dersimo Can dersimo dersimo Vay dersimo dersimo Daye dersim dersimo *** Vay dersimo dersimo le Can dersimo dersimo Vay dersimo dersimo Daye dersim dersimo *** Vay dersimo dersimo le Can dersimo dersimo Oy dersimo dersimo Daye dersim dersimo