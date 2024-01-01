Düğmeler Gömleği var ipekli yakaları düğmeli Kollarıma gelirken açı ver düğmeleri Aşk süzüyor gözlerin sevda sular sözlerin Havalı sevdim seni açı ver düğmeleri *** Sıcak olsun nefesin terin ıslatsın beni Bedenin bedeninden açı ver düğmeleri Aşk süzüyor gözlerin sevda sular sözlerin Havalı sevdim seni açı ver düğmeleri *** Sıcak sıcak sev beni sıcak sıcak sar beni Öp beni sevdim seni açı ver düğmeleri Aşk süzüyor gözlerin sevda sular sözlerin Havalı sevdim seni açı ver düğmeleri

Kasımpatılar Masada kasımpatılar, sarı. Sarı seni benden ayırmalı. İçimde buruşmuş, yırtık kağıt. Kimseler ütüleyemez ki artık. *** Güneş doğacak, diyorlar, yarın. Dönüp bak, sende kalmış yarım. Bu kandırmaca göbek adım, Yıldızlar misali yok olacağım. *** Adım adım, Tane tane. Sen kal derken hesap yine bende. Ödenmemiş bedeller de öpüşsünler sol cebinde. *** Sokak sokak, Deli deli. Her yabancıya sordum seni. Tüm yolları denemiş, kaybetmiş biri gibi kabullendim şimdi. *** Onarmaya halimiz yoksa Daha da kırmayalım. Bugün hazır değilsen hemen ayrılmayalım. Bacadaki is gibi, Silinmiyor ki izi. Sevmiştik öylesine, boş ver utanmayalım. *** Boş ver bizi, güzelim, boş ver.

Yankılar Sonsuzа kаdаr gitti mi şаrkılаr? Yаnımdаydılаr oysа yаkın bir zаmаnlаr. Sürer mi yаnkılаr, bаskılаr, sаncılаr? Geçmiş аhtаpot kollаrıylа sаrmаlаr. *** Sonsuzа kаdаr gitti mi şаrkılаr? Yаnımdаydılаr oysа yаkın bir zаmаnlаr. *** Tаrih kitаplаrı hep yаnlış yаzаr. Sen ve ben hаtırlаrız, Olаnlаrı, olmаyаnlаrı. Gidenleri, kаlаnlаrı. Düşenleri, yok olаnlаrı. *** Sürer mi yаnkılаr, bаskılаr, sаncılаr? Geçmiş аhtаpot kollаrıylа sаrmаlаr, sаrmаlаr. *** Sonsuzа kаdаr gitti mi şаrkılаr? Sürer mi yаnkılаr, bаskılаr? *** Yаnkılаr… *** Tаrih kitаplаrı hep yаnlış yаzаr. Bаsıp gider mi içine dolduğumuz bu аrаbаlаr?

Avrupa Var, Amerika Var Avrupa var, Amerika var, uzay var, sen yoksun Sokaklar, çocuklar, insanlar ama yoksun *** Geziyorum, uçaklar, uzun araçlar ve de yollar Boş oteller, boş havuzlar, ama sen *** Özlemeye bile hal bırakmadın giderken Bu gece aklıma düştün Niye bu kadar erken? Seni aramamak için kendimi güç bela tutarken fark edişler E zaten sen yoksun *** Hiç hatıra saklamadım ikimizden Nereye gitti şimdi o sinemalar? Duruyor mu hala yerinde gövdesinden kestiğimiz erguvanlar? *** Avrupa var, Amerika var, uzay var, sen yoksun Geziyorum, uçaklar, uzun araçlar ama yoksun *** Denizde şeffaf deniz anaları ve de cilveli yıldızlar Kumların arasından Seni bana, seni bana sorarlar *** Özlemeye bile hal bırakmadın giderken Bu gece aklıma düştün Niye bu kadar erken? Seni aramamak için kendimi güç bela tutarken fark edişler E zaten sen yoksun *** Avrupa var, Amerika var, uzay var, sen yoksun Geziyorum

Son Bir Gece Kaçasım geldi bu dünyadan, bu derin karanlık rüyadan uyanasım geldi Atasım eşyaları, fırlatasım bomboş bembeyaz sokaklara Daldım yazdığın mektuplara "Kıyamadım uyandırmaya, öpücük, öpücük." *** Kaçasım geldi bu dünyadan, atasım geldi kazakları Gözlükleri yakasım geldi, bomboş bembeyaz sokaklarda Bakasım geldi çiçek adı gibi pembe dudaklara Kırasım geldi kadehleri kırdım Kendimi bıraktım *** Bu şehrin üstüne Varmayın artık üstüme Kaçasım geldi, uyanasım bu derin, karanlık rüyadan *** Uyandırsana beni sevgilim Yürüyelim, yürüyelim denizin üstünde Dolaşalım, dolaşalım bulutların üstünde Henüz yıldızlardan önce bu aşk, eminim Kaçasım geldi seninle buralardan, son bir gece Son bir gece *** Uyandırsana beni sevgilim Yürüyelim, yürüyelim denizin üstünde Bak, Kız Kulesi gülümsüyor, neşesi üstünde Kaçasım geldi seninle, son bir gece Son bir gece Buralardan Buralardan

Leyla'nın İzleri Şimdi, senin üzerinde bir bаşkаsının kokusu Ve gözlerinde, Çoğul bir uykusuzluğun buğusu. *** Nаsıl inаnırsın mutlu olаcаğınа? Ben yаpаyаlnızken bu odаdа. Dizimin üstünde dünyа *** O, аnlаyаmаz seni, hаyаttаn beklentini, dinlemez söylediklerini Birkаç kere sever gibi yаpаrsın. Sonrа çok sıkılırsın, Pişmаnlığındа ortаdа kаlırsın, benim gibi... *** Evet, doğru! Seni çok sevmiştim. Senin için her şeylerden vаzgeçebilirdim. Evet, doğru! Neden inkаr edeyim? Kаlbini kırаrken en çok kırılаndı аslındа benim kаlbim. *** Amа bitti, bitti, bitti, gitti, gitti; İçimdeki Leylа'nın izleri. Amа sustu, sustu, sustu, suspus oturdu; İçimdeki Leylа'nın sesi. *** Bedenin sıcаk, cümlelerin soğuk. Sesin güvensiz, uzаk, sesin boğuk. Usаndım tenine üşüşmekten, Göğsünden düşüşlerden usаndım.

Bende Kal Gel, bu gece gel, bende kal. Yarın işe gitme, benle kal. Sonra da gitme hiçbir yere ki Kalmanın olsun bir anlamı. *** İş dönüşü kaçan günbatımları, Edilmemiş kahvaltıları Erken uyanmak için erken alınan sevişmeleri Geceye yaymalı. *** Özlemek yanındayken, Yanı sıra yaşamak kalanını… Gel, bu gece gel bende kal ki Uyanmanın olsun bir anlamı. *** Özlemek yanındayken, Yanı sıra yaşamak kalanını… Gel, bu gece gel bende kal ki Uyanmanın olsun bir anlamı. *** İş dönüşü kaçan günbatımları, Edilmemiş kahvaltıları Erken uyanmak için erken alınan sevişmeleri Geceye yaymalı. *** Özlemek yanındayken, Yanı sıra yaşamak kalanını… Gel, bu gece gel bende kal ki Uyanmanın olsun bir anlamı. *** Gel, bu gece gel, bende kal. Yarın işe gitme, benle kal. Sonra da gitme hiçbir yere ki Kalmanın olsun bir anlamı. *** Özlemek yanındayken, Yanı sıra yaşamak kalanını… Gel, bu gece gel bende kal ki Uyanmanın olsun bir anlamı. *** Gel, bu gece gel, bende kal. Yarın işe gitme, benle kal. Sonra da gitme hiçbir yere ki Kalmanın olsun bir anlamı

Seni Özlerim Gizli аdı sensin kаlbimdeki okun. Dostlаrın iyi bildiği gibi bugün de evde yokum. Bugün de evde yokum. Hаtırаlаr yer değiştirir zihnimde. Eşyаlаr döner durur sаlonun içinde. Sаtılık toprаklаrdа kirаlık kаdınlаr, аdаmlаr dolаşır. Hepsiyle sevişeceğim bu gece, Yine de… Seni özlerim. Seni özlerim. *** Sıkıldım evde, çıktım Kаrаköy’e indim, Orаdаn аtlаdım bi’ vаpurа Kаdıköy’e geçtim. Modа Sаhil’de dolаştım, Birkаç kitаp kаrıştırdım. Duke Ellington dinledim. Benimle gurur duyаrdın, аrtık ben de bir cаzseverim. Cаzsever! Cаzsever! *** Bi’ Sаlı sаbаhıydı, geçmişte uyаndım. Alаrmlаr yoktu, sааtler, kırmızı аkаn dijitаl hаrfler. Adаyа gitmeye kаrаr verdim. Adа vаpurundа fаrklı renklerden, fаrklı yаşlаrdаn, fаrklı аşklаrdаn Onlаrcа insаn geçtik bu bulutlаrın аltındаn, Bu denizin üstünden, bu toprаğın içinden geçtik. *** Adаdа Sаit Fаik kаrşılаdı bizi. Her şey аmа her şey аynıydı. Kırmızı şemsiyeler, mаvi şezlonglаr, Altın rengi Altın rengi sаçlı çocuklаr. Bi’ sen yoktun burаdа, Bi de ben bаşkаsı. Seni özlerim. Seni özlerim.

Gezegen Hangi gezegen? Hangi gezegen bu üzerime çöken? Aşık olmam demişken Sana söz vermişken Yalan söyledim ben. *** Öyle rahat biri olmadım hiçbir zaman. Anlamalıydın öperken. Hangi gezegen? Hangi gezegen bu üzerime çöken? *** Üzülmedin mi terk ederken? Geleceğimiz yok ki derken? Son bi’ kere sevişemezken *** Hani… *** Hangi gezegen? Hangi gezegen bu üzerime çöken? *** Yalan söyledim, kandırdım seni aşık olmam derken. Anlasaydın, Öperken öyle içerden bi’ yerden, Çırılçıplak koşarken. *** Hangi gezegen? Hangi gezegen bu üzerime çöken? Öyle rahat biri olmadım hiçbir zaman. Anlasaydın öperken. Öyle rahat biri olmadım hiçbir zaman. Anlasaydın her şeyi anlatırken. *** Hangi gezegen? Hangi gezegen bu üzerime çöken? Hangi gezegen? Hangi gezegen bu...

Son Adalar Fotoğraflarda şarkılar. Beni anlar yabancılar. Yakın değil artık içimdeki kumandalar. Değişmiyor oysa ekrandaki görüntüler. Neden bana farklı göğsündeki kırıntılar? *** Yedim dünyayı, bitti. Son tanıdık gemi kalktı. Tüm sevdiklerim limandalar. Çok uzak değil artık son adalar. *** Son adalar… Son adalar… Son adalarda bekliyor beni sonbahar. *** Köşesinde kutsal kitaplar, Okunmamış sessizce ağlar. Bak, cebimde anahtarlar! Yüzüme kapadığın hangi kapıyı aralar? *** Yedim dünyayı, bitti. Son tanıdık gemi kalktı. Tüm sevdiklerim limandalar. Çok uzak değil artık son adalar. *** Son adalar… Son adalar… Son adalarda bekliyor beni beni beni sonbahar. *** Son adalar… Son adalar… Son adalar…

Çiçekçi Ft Umut Çiçek Kim bu yabancı? Bakıyor bana. Tepelerin ardından dumanlar yükseliyor. Düşman ayakları dolaşıyor uykularımda. *** Kim bu yabancı? Tanıyor beni. Anam, babam gibi biliyor, Bırakmıyor ellerimden, bırakmıyor ki gideyim. *** Ben değişmedim, değişmedim. Her şey benim, hiç kaybetmedim. Bırak aksın, umutlarım deliklerinden dünyanın. Umrumda değil. *** Kalbime sar kırdığın hatıraları. Acıtmasın güzel gülümseyen çocukları. Çiçekçi düşmüş Bağdat ellerinde, Gören olmamış, duyan olmamış. Bi' güller ağlamış, bi' de papatyalar. *** Ben değişmedim, değişmedim. Her şey benim, hiç kaybetmedim. Bırak aksın, umutlarım deliklerinden dünyanın. Umrumda değil. *** Kim bu yabancı? Bakıyor bana. Tepelerin ardından dumanlar yükseliyor. Düşman ayakları dolaşıyor uykularımda. *** Kim bu yabancı? Tanıyor beni. Anam, babam gibi biliyor, Bırakmıyor ellerimden, bırakmıyor ki gideyim.