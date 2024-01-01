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7/24 Dinle Ah Gönlüm

Ah Gönlüm Şarkı Sözleri

Ceylan Ah Gönlüm şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ceylan Ah Gönlüm şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ah Gönlüm sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ceylan

Ceylan

Ah Gönlüm

  • Düş Kötüye

  • Sevim Yıkılsın Evim

  • Doğum Günüm

  • Bir de Sen Beni Ara

  • Haberim Yok

  • Ah Gönlüm

  • Sunam

  • Yarim Seni Benden Ayıramazlar

  • Ateş Düştüğü Yeri Yakar

  • Gel Gör Aney

  • Alvarada Deli Gönül (Kız Bahri)

  • Hey Nare

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