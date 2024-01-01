Eledim eledim, hölluk eledim Aynalı beşikte yavrum bebek beledim Büyüttüm besledim asker eyledim Gitti de gelmedi yavrum buna ne çare Yaktı yüreğimi canan buna ne çare *** Bir güzel simadır aklimi alan Aşkın sevdasını canan sineme salan Bizi kınamasın ehi-i din olan Gitti de gelmedi yavrum buna ne çare Yaktı yüreğimi canan buna ne çare