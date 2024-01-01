Eledim Şarkı Sözleri
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Eledim eledim, hölluk eledim
Aynalı beşikte yavrum bebek beledim
Büyüttüm besledim asker eyledim
Gitti de gelmedi yavrum buna ne çare
Yaktı yüreğimi canan buna ne çare
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Bir güzel simadır aklimi alan
Aşkın sevdasını canan sineme salan
Bizi kınamasın ehi-i din olan
Gitti de gelmedi yavrum buna ne çare
Yaktı yüreğimi canan buna ne çare