Dost ahbabı buyur edek Gelin ile güvey razı Dost ahbabı buyur edek Gelin ile güvey razı *** Etme emmi getme emmi Gel isteyek şu kızı Etme emmi getme emmi Gel isteyek şu kızı *** Amman emmi de gel emmi Ahlet gidesi emmi De get hele ne diğsiz Ben burda delirem mi *** Aman emmi zalım emmi Allah cezayı vere Beni yaktın yandırdın Evin ocagı söne *** Amman emmi zalım emmi Ahlet gidesi emmi Ben he diyem siz yok diğsiz Aha ben delirem mi Emmi insafın çürüsün Ağzın dilin kurusun Emmi insafın kurusun Ağzın dilin çürüsün *** Allah bildiğin ede Gözü toprak bürüsün Allah bildiğin ede Gözü toprak bürüsün *** Amman emmi de gel emmi Ahlet gidesi emmi De get hele ne diğsiz Ben burda delirem mi *** Amman emmi zalım emmi Allah cezanı vere Beni yaktın yandırdın Evin ocagın söne *** Amman emmi zalım emmi Ahlet gidesi emmi Ben he diyem siz yok diğsiz Aha ben delirem mi Emmi Allah canın ala Teneşire yatıra Emmi Allah canın ala Teneşire yatıra *** Telkini ben verim Selaları okuna Telkini ben verim Selaları okuna *** Amman emmi de gel emmi Ahlet gidesi emmi De get hele ne diğsiz Ben burda delirem mi *** Aman emmi zalım emmi Allah cezamı vere Beni yaktın yandırdın Evin ocağı söne *** Amman emmi zalım emmi Ahlet gidesi emmi De get hele siz yok diğsiz Aha ben delirem mi *** Amman emmi de gel emmi Ahlet gidesi emmi Ben he diyem siz yok diğsiz Aha ben delirem mi delirem mi *** Aman emmi zalım emmi Allah cezayı vere vere Beni yaktın yandırdın Evin ocağı söne