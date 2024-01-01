-
Bir güzele gönlümü verdimde sormayın yar
Beni ataşa attı kendi uzaklaştı yar
***
Sen seher yeli gibi temizdin gönlümde
Leke sürmedim inan senin sevgine
***
Sen seher yeli gibi temizdin gönlümde
Leke sürmedim inan senin sevgine
***
Aşkına düştüm de yanarım yarım yarım
Men seni sevdim de ölürem yarım yarım
***
Aşkına düştüm de yanarım yarım yarım
Men seni sevdim de ölürem yarım yarım
***
Aşkının esiriyim yakar kül eder mene
Ayrılıp gitsen bile unutmaz kalbim sene
***
Sen seher yeli gibi temizdin gönlümde
Leke sürmedim inan senin sevgine
***
Sen seher yeli gibi temizdin gönlümde
Leke sürmedim inan senin sevgine
***
Aşkına düştüm de yanarım yarım yarım
Men seni sevdim de ölürem yarım yarım
***
Aşkına düştüm de yanarım yarım yarım
Men seni sevdim de ölürem yarım yarım
***
Aşkına düştüm de yanarım yarım yarım
Men seni sevdim de ölürem yarım yarım
**
Aşkına düştüm de yanarım yarım yarım
Men seni sevdim de ölürem yarım yarım
-
Ah le de nare le nare
Ben hayranam yare
Vay le de nare le nare
Ben kurbanam yare
***
Pen cit attım tek geldi
Eyvah eyvah nare
Küçeden nare geldi
Ben hayranam yare
***
Bir öptüm bir dişledim
Eyvah eyvah nare
Al yanaktan kan geldi
Ben hayranam yare
***
Ah le de nare le nare
Ben hayranam yare
Vay le de nare le nare
Ben kurbanam yare
***
İpek mendil elinde
Eyvah eyvah nare
Salvari var belinde
Ben kurbanam yare
***
Benim nare güzeldir
Eyvah eyvah nare
Diyarbekir icinde
Ben kurbanam yare
***
Ah le de nare le nar
Ben hayranam yare
Vay le de nare le nare
Ben kurbanam yare
***
Ah le de nare...
-
EY BENİM SEVDASINA YANDIĞIM
EY BENİM UĞRUNA CAN ADADIĞIM
NEREDEYSEN DÖN GEL GÖZÜ KARALIM
AY DEDİN YIL OLDU GİTTİN GELMEDİN
MEVSİMLER DEĞİŞTİ HALA DÖNMEDİN
AĞLADIM KAÇ GECE SABAH ETMEDİM
YOKLUĞUN GÖNLÜME FERMAN BELALIM
***
CEYLANIM CEYLANIM NAZLI CEYLANIM
DAĞLARDA GEZEN GÖNLÜ YARALIM
YALANSIZ YANLIŞSIZ SEVMİŞKEN SENİ
BU AYRILIK YETER DÖN GEL CEYLANIM
***
BELALIM ADINI KALBİME YAZDIM
AYRILIK ELİNDEN HER GÜN YANDIM
KAÇ KERE VURULDUM PUSUDA KALDIM
SENİ GÖRMEDEN ÖLMEZ CEYLANIN
GÜLÜMDÜN KOKLAMAYA DOYMADIM
**
YAR DEYİP BAĞRIMA BASAMADIĞIM
NEREDEYSEN DÖN GEL GÖZÜ KARALIM
AY DEDİN YIL OLDU GİTTİN GELMEDİN
MEVSİMLER DEĞİŞTİ HALA DÖNMEDİN
AĞLADIM KAÇ GECE SABAH ETMEDİM
YOKLUĞUN BAŞIMA FERMAN BELALIM
***
CEYLANIM CEYLANIM NAZLI CEYLANIM
DAĞLARDA GEZEN GÖNLÜ YARALIM
YALANSIZ YANLIŞSIZ SEVMİŞKEN SENİ
BU AYRILIK YETER DÖN GEL CEYLANIM
***
BELALIM YOLLARIN DİKENDİR KARDIR
AYRILIK ELİNDEN HALİM YAMANDIR
BİR CANIM VAR O DA SANA KURBANDIR
VERDİĞİ SÖZDEN DÖNMEZ CEYLANIN
***
BELALIM BU YOLDA SENİ UNUTMAK ,SENDEN AYRILMAK ÖLÜM,
ÖTESİ YOK SEVDALIM
BU AŞKTA UNUTMAK YOK, TERK ETMEK YOK, BEKLEMEK VAR,
HEMDE ÖMÜR BOYU,SÖZ BELALIM,
SÖZ, SÖZ SEVDALIM
-
Biz içeriz badeyi cam cama değil can cana
Biz döneriz halayı sen sana değil yan yana
Biz içeriz badeyi cam cama değil can cana
Biz döneriz halayı sen sana değil yan yana
***
Bağım gülistan olsun
Pirim pir sultan olsun
Dostum gönülden olsun
Olursa candan olsun
(Dost, dost, dost, dost)
***
Cam cama değil can cana
Sen sana değil yan yana
Vur badeyi can cana
Dön halayı yan yana
***
El ele değil dil dile
Bir sene değil bin sene
Ayırmadan kimseyi lo
Kardeş gibi sevsene
***
Cam cama değil can cana
Sen sana değil yan yana
Vur badeyi can cana
Dön halayı yan yana
***
Biz türküyüz gezeriz
El ele değil dil dile
Söyleyelim birlikte
Bir sene değil bin sene
***
Biz türküyüz gezeriz
El ele değil dil dile
Söyleyelim birlikte
Bir sene değil bin sene
***
Bağım gülistan olsun
Pirim pir sultan olsun
Dostum gönülden olsun
Olursa candan olsun
(Dost, dost, dost, dost)
***
El ele değil dil dile
Bir sene değil bin sene
Ayırmadan kimseyi lo
Kardeş gibi sevsene
***
Cam cama değil can cana
Sen sana değil yan yana
Vur badeyi can cana
Dön halayı yan yana
***
Cam cama değil can cana
Sen sana değil yan yana
Vur badeyi can cana
Dön halayı yan yana
***
El ele değil dil dile
Bir sene değil bin sene
Ayırmadan kimseyi lo
Kardeş gibi sevsene
**
Cam cama değil can cana
Sen sana değil yan yana
Vur badeyi can cana
Dön halayı yan yana
***
El ele değil dil dile
Bir sene değil bin sene
Ayırmadan kimseyi
Kardeş gibi sevsene
-
Bir el bu rda karşıda kalmış
Hele bakın bizim bizim komşular nolmuş
Kırk senelik harç kurumuş kalmış
Bu köy bizim köye benzemir gel hele gel hele
Kırk senelik harç kurumuş kalmış
Bu köy bizim köye benzemir gel hele gel hele
Gel helede güzel gözlüm gel hele
Bu dağların ne kar yağar ne de yağmur
Çiçeklerin kuruyacak belli belli
Dağlarımız duman oldu.
-
Akarsular düşer bir gün engine
Akarsular düşer bir gün engine
Cahil söz söylerse neyler kendine
***
Ehli sohbet eder kamil dengine
Bundan özge yar bulunmaz efendim
Canım efendim
***
Amman amman amman
Hallar başıma
Daha neler gelir benim başıma
Ateşle dumanı kattım yaşıma
Hınzır Paşa
***
Amman amman amman
Hallar başıma
Daha neler gelir benim başıma
Ateşle dumanı kattım yaşıma
Hınzır Paşa
Muhabbet edelim canı gönülden
Muhabbet edelim canı gönülden
Gerçek erenlerin tatlı dilinden
***
Pir Sultanın nesiminin telinden
Çalarsan doyulmaz benim efendim
Canım efendim
***
Amman amman amman
Hallar başıma
Daha neler gelir benim başıma
Ateşle dumanı kattım yaşıma
Hınzır Paşa
***
Amman amman amman
Hallar başıma
Daha neler gelir benim başıma
Ateşle dumanı kattım yaşıma
Hınzır Paşa
***
Amman amman amman
Hallar başıma
Daha neler gelir benim başıma
Ateşle dumanı kattım yaşıma
Hınzır Paşa
-
Bizim elin dağları kar ile boran
Kahpe felek vermedi, vermedi aman
Yazılmış fermanım gayrı, kesilmiş cezam
***
Söyle, kirve, söyle, yok mu bir çare?
Yürekten yanana olmaz mı bir çare?
Olmaz mı çare?
Söyle, kirvem; söyle, kirvem, yok mu bir çare?
Yürekten yanana olmaz mı bir çare?
Olmaz mı çare?
***
Namustur beni böyle belâya salan
Kimlere diyeyim derdim', derdimi, anam?
Kırıldı kanadım, kolum, halım çok yaman
***
Söyle, kirve, söyle, yok mu bir çare?
Yürekten yanana olmaz mı bir çare?
Olmaz mı çare?
Söyle, kirve; söyle, kirve, yok mu bir çare?
Yürekten yanana olmaz mı bir çare?
Olmaz mı çare?
Söyle, kirve; söyle, kirve, yok mu bir çare?
Yürekten yanana olmaz mı bir çare?
Olmaz mı çare?
Söyle, kirve, söyle, yok mu bir çare?
-
Gitme uzaklara gel kara gözlüm
Senin hasretine dayanmaz gönlüm
Gitme uzaklara gel kara gözlüm
Senin hasretine dayanmaz gönlüm
***
Sevgini ver bana gel etme zulüm
Sen de muradına er kara gözlüm
***
Sevgini ver bana gel etme zulüm
Sen de muradına er kara gözlüm
***
Yanmışam yanmışam ben yanmışam yar
Bağlanmışam yollarına harcanmışam yar
***
Yanmışam yanmışam ben yanmışam yar
Bağlanmışam yollarına harcanmışam yar
Şimdi uzaklardan haberin gelir
Bu hasretlik ne zor sevenler bilir
***
Şimdi uzaklardan haberin gelir
Bu hasretlik ne zor sevenler bilir
***
Dön gel inad etme içmeden zehir
Kıyarım canıma dön kara gözlüm
****
Dön gel inad etme içmeden zehir
Yetiş imdadıma dön kara gözlüm
***
Yanmışam yanmışam ben yanmışam yar
Bağlanmışam yollarına harcanmışam yar
***
Yanmışam yanmışam ben yanmışam yar
Bağlanmışam yollarına harcanmışam yar
-
Beni benden aldı bu zalım sevda
Başımda eksilmez ay ay karıyla bora
Ayrılık ölümden çok zor ne olur inan
Döneceksen dön gel yoluna kurban
***
Beter olmuşum dön gel
Heder olmuşum dön gel
Allah'ın seversen ne olur
Düş yollara tez gel
***
Esti deli rüzgar hasret dağında
Yaktı yüreğimi ay ay bezdim canımdan
Ayrılık ölümden çok zor ne olur inan
Döneceksen dön gel yoluna kurban
***
Beter olmuşum dön gel
Heder olmuşum dön gel
Allah'ın seversen ne olur
Düş yollara tez gel
-
NE HALDAYIM SORMADIN
NİYE DILO NİYE NİYE
VALLAH KADRİM BİLMEDİN
HE GÖNÜL HE HE
***
SARARIP SOLUYORUM
NİYE DILO NİYE NİYE
SEN SÖZÜNDE DURMADIN
HE GÖNÜL HE HE
***
YARALARIN SIZLIYOR
NİYE DILO NİYE NİYE
AKIYOR KANLI SULAR
HE GÖNÜL HE HE
***
GECE GÜNDÜZ AÄLARAM
NİYE DILO NİYE NİYE
SEVDAN İLE BEN YANDIM
HE GÖNÜL HE HE
***
GENÇ ÖMRÜM SANA VERDİM
NİYE DILO NİYE NİYE
NE DESEM ANLAMADIN
HE GÖNÜL HE HE
-
Kapanmadı sinemde açtığın yara
Küllenmiş kor olmuş söndüremezsin
Bırakıp gitmişsin canım uzak ellere
Yanıp kül olmuşam nerden bilesin?
***
Bülbül gülden ayrı yaşar mı bilmem?
Geriye dönsen de seni sevemem
Sen hoyrat gül oldun le le elde gelemem
Yanıp kül olmuşam nerden bilesin?
Sen hoyrat gül oldun le le elde gelemem
Yanıp kül olmuşam nerden bilesin?
Bir seher vaktinde bir gül kayboldu
Canımdan çok sevdim o da el oldu
Sırtımdan vuran da anam nazlı yar oldu
Yanıp kül olmuşam nerden bilesin?
***
Bülbül gülden ayrı yaşar mı bilmem?
Geriye dönsen de seni sevemem
Sen hoyrat gül oldun le le elde gelemem
Yanıp kül olmuşam nerden bilesin?
Sen hoyrat gül oldun le le elde gelemem
Yanıp kül olmuşam nerden bilesin?
-
Al almayı daldan al, al almayı daldan al
Daldan alma benden al, daldan alma benden al
Duydum gelin olisen, duydum gelin olisen
Dur ben ölim ondan al, dur ben ölim ondan al
***
Oy henno henno henno, oy henno henno henno
Eller kınalı henno, gözler sürmeli henno
Al almanın dördünü, al almanın dördünü
Sev yiğidin merdini, sev yiğidin merdini
Seversen bir güzel sev, seversen bir güzel sev
Çekme çirkin derdini, çekme çirkin derdini
***
Oy henno henno henno, oy henno henno henno
Eller kınalı henno, gözler sürmeli henno
Oy henno henno henno, oy henno henno henno
Eller kınalı henno, gözler sürmeli henno