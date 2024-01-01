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7/24 Dinle Çok Üzgünsün Arkadaş

Çok Üzgünsün Arkadaş Şarkı Sözleri

Ceylan Çok Üzgünsün Arkadaş şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ceylan Çok Üzgünsün Arkadaş şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Çok Üzgünsün Arkadaş sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ceylan

Ceylan

Çok Üzgünsün Arkadaş

  • Gel Gör Aney

  • Unutamazsın

  • İlk Defa Ağladım

  • Güzel Gözlerine

  • Herşeyi Yak

  • Hesabım Var

  • Senin İçindi

  • Yorgunum

  • Öpücük

  • Çalpara

  • Çok Üzgünsün Arkadaş

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