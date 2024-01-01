-
Göz üstü kaş yay gibi
Bakisi sahan gibi
Evet sevdiği ben idim
Şimdi kaçıyor el gibi
***
Hay gidi zalim gidi
Hay hay gidi zalim gidi
***
Yar üstüne yar sevmek
De get zalim caiz mi
***
Selvidir boyu endamı
Yaradır bütün ehvalim
Hangi kitapta yazıyor
Yar üstüne yar zalim
***
Hay gidi zalim gidi
Hay hay gidi zalim gidi
Yar üstüne yar sevmek
De get zalim caiz mi
-
Kız Zeyno
Urfalı Zeyno, zeyno
Mardinli Zeyno, zeyno
Nişan yüzigin yaptırdım, Antepli Zeyno, zeyno
***
Bincami ters yatırdım, Urfalı Zeyno, zeyno
Ach le Falam baktirdim, antepli Zeyno, zeyno
Seni alırım diye, Urfalı Zeyno, zeyno
Nisan yüzigin yaptırdım, Mardinli Zeyno, zeyno
***
Seni alırım diye, Antepli Zeyno, zeyno
Nisanyüzigin yaptırdım, Mardinli Zeyno
Urfalı Zeyno, zeyno
Mardinli Zeyno, zeyno
Nişan yüzigin yaptırdım, Antepli Zeyno, zeyno
***
Urfalı Zeyno, zeyno
Mardinli Zeyno, zeyno
Nişan yüzigin yaptırdım, Antepli Zeyno, zeyno
***
Nişan yüzigim var benim, Urfalı Zeyno, zeyno
Parmağıma dar benim, Mardinli Zeyno, zeyno
Seni bana vermezlerse, Urfalı Zeyno, zeyno
Dünya düşmanım benim, Antepli Zeyno, zeyno
Seni bana vermezlerse, Urfalı Zeyno, zeyno
Dünya düşmanım benim, Mardinli Zeyno, zeyno
Urfalı Zeyno, zeyno
Mardinli Zeyno, zeyno
Nişan yüzigin yaptırdım, Antepli Zeyno, zeyno
Urfalı Zeyno, zeyno
Mardinli Zeyno, zeyno
Nisan yüzigin yaptırdım, Antepli Zeyno, zeyno
Urfalı Zeyno, Zeyno
Mersinli Zeyno, zeyno
Nisan yüzigin yaptirdim, Mardinli Zeyno, zeyno
Urfalı Zeyno, zeyno
Mardinli Zeyno, zeyno
Nişan yüzigin yaptirdim, antepli Zeyno, zeyno
-
Beni görüp gül yüzünü çevirme
Uzak durma el değilem sevdiğim
Bir fidanım rüzgârınla devirme
Dayanacak dal değilem sevdiğim
***
Yalnız senin hasretinle yanarım
Sen olmazsan söyle nasıl yaşarım
Senin için karlı dağları aşarım
Uzak durma el değilem sevdiğim
-
Madem dünyaya dargındın
Mamudo gurban niye doğdun
Hayat yolunda küskündün
Mamudo gurban niye doğdun
Söyle yavrum niye doğdun
***
Kader yolunda yorgundun
Mamudo gurban niye doğdun
Söyle yavrum niye doğdun
***
Kurban gelir payın yoktur
Heftan yoktur ayın yoktur
Angara'da dayın yoktur
Mamudo gurban niye doğdun
Söyle yavrum niye doğdun
***
Kim okuyup yazar seni
Rüzgar değse bozar seni
Ölsen kovar mezar seni
Mamudo gurban niye doğdun
Söyle guzum niye doğdun
---
Ölsen kovar mezar seni
Mamudo gurban niye doğdun
Söyle yavrum niye doğdun
***
Kurban gelir payın yoktur
Heftan yoktur ayın yoktur
Angara'da dayın yoktur
Mamudo gurban niye doğdun
Söyle yavrum niye doğdun
***
Mahzuni işin doğrusu doğrusu
Öter sazımın borusu
Dayımın öksüz yavrusu
Mamudo gurban niye doğdun
Söyle guzum niye doğdun
***
Dayımın öksüz yavrusu
Mamudo gurban niye doğdun
Söyle yavrum niye doğdun
***
Kurban gelir payın yoktur
Heftan yoktur ayın yoktur
Angara'da dayın yoktur
Mamudo gurban niye doğdun
Söyle yavrum niye doğdun
***
Kurban gelir payın yoktur
Heftan yoktur ayın yoktur
Angara'da dayın yoktur
Mamudo gurban niye doğdun
Söyle guzum niye doğdun
-
Açığım yok kapalım yok dünyada
Neyse ahvalim görsünler beni
Hiç kimseye vebalim yok dünyada
İster sevip ister dövsünler beni
***
Ali yar Ali yar Ali yar dövsünler beni
Haydar haydar haydar dövsünler beni
Allah kul yaratmış biride benim biride benim
Kimden kaldı bana imanım dinim
Ne şeytan tanırım nede peri, cin
Konuşan insanım dost görsünler beni
***
Ali yar Ali yar Ali yar görsünler beni
Haydar haydar haydar görsünler beni
Okudum Kuranı edep erkanı edep erkanı
Yaptığım secdenin kıblesi canlı
Gerdeksiz gecede bir delikanlı
Ölü bir geline dost versinler beni
***
Ali yar Ali yar Ali yar versinler beni
Haydar haydar haydar versinler beni
Akar suyum boşa güldükten sonra güldükten sonra
Azrail yok imiş öldükten sonra
Gönül tahtın harap olduktan sonra
Boş kuru hasıra sarsınlar beni
***
Ali yar Ali yar Ali yar sarsınlar beni
Haydar haydar haydar sarsınlar beni ya dost
-
Bugün gönlüm yaralı
Yar ben sensiz nacarım
Koklamaya doyamadım
Viran oldu bağlarım
***
Deli Fırat'a dondum
Mevsimsiz hep taşarım
Gökte ucan kuşlara
Dilo seni sorarım
***
Sağa bakar ağlarım
Sola bakar ağlarım
Evliya kapısında
Dilo seni sorarım
***
Erken çoktu gençliğim
Ermeden muradıma
Bembeyaz karlar yağdı
Simsiyah saçlarıma
-
Oy dersimo dersimo
Daye dersim dersimo
***
Urfa Mardin kurulur
Oy dersimo dersimo
Kozat bizden sorulur
Vay dersimo dersimo
***
Dersim gibi memleket
Oy dersimo dersimo
Dünyada zor bulunur
Daye dersim dersimo
***
Dersim gibi memleket
Can dersimo dersimo
Dünyada zor bulunur
Daye dersim dersimo
***
Oy dersimo dersimo
Can dersimo dersimo
Oy dersimo dersimo
Daye dersim dersimo
Urfada beyler gezer
Oy dersimo dersimo
Mardindedir güzeller
Vay dersimo dersimo
***
Dersim dort dağ icinde
Oy dersimo dersimo
Salınır koç yigitler
Daye dersim dersimo
***
Dersim dört dağ icinde
Can dersimo dersimo
Salınır koç yigitler
Daye dersim dersimo
***
Oy dersimo dersimo
Can dersimo dersimo
Oy dersimo dersimo
Daye dersim dersimo
Munzur suyun dildedir
Oy dersimo dersimo
Pulumur bedendedir
Daye dersim dersimo
***
Elde guzeller çoktur
Can dersimo dersimo
En guzeli bizdedir
Daye dersim dersimo
***
Elde guzeller çoktur
Vay dersimo dersimo
En guzeli bizdedir
Daye dersim dersimo
***
Oy dersimo dersimo
Can dersimo dersimo
Vay dersimo dersimo
Daye dersim dersimo
***
Vay dersimo dersimo le
Can dersimo dersimo
Vay dersimo dersimo
Daye dersim dersimo
***
Vay dersimo dersimo le
Can dersimo dersimo
Oy dersimo dersimo
Daye dersim dersimo
-
Gidip gurbet eli mesken mi tuttun
Bir selamın gelmez beni unuttun
Gurbetten sılaya düşmez mi yolun
***
Ey benim avazım ey baharım yazım
Elimdeki sazım, ceylanım
***
Geri dön geri dön nazlı ceylanım
Hasretin yaman nasıl dayanım
***
Hey dağlar maralım hey
Hayırsız belalım hey
Gaşı gözü garalım, ceylanım
***
Ne gidenler döndü sen dönmedin
Sensiz kaç gece kaç sabah oldu
Yokluğun ecelmiş hasretin kefenmiş
Dönmemeye yemin mi ettin
Ya beni de al, ya sen gel yanımda kal
Gitme maralım
Dön maralım dön dön ceylanım
***
Ay değil yıl oldu bitir hasreti
Aklı firar ettim yüzün görmeyeli
Mecnuna eş tuttu gınar el beni
***
Ey benim avazım ey baharım yazım
Elimdeki sazım, ceylanım
Geri dön geri dön nazlı ceylanım
Hasretin yaman nasıl dayanım
***
Hey dağlar maralım hey
Hayırsız belalım hey
Gaşı gözü garalım, ceylanım...
-
Umutlarım dünde kaldı dönsene
Yar yüreğim sende kaldı gelsene
Canımdan çok sevmişem yar bilsene
Geleceksen ay balan yeter naz etme
***
Gönlüme közün düştü
Yüreğe özün düştü, dayanamirem
Ömrüme hazan oldun
Sarardı rengim soldu, dayanamirem
***
Yeşillenmiş güvermişsen dallarda
Geymişsen süslenmişsen allarda
Gözüm kalmış ey zalim yar yollarda
Geleceksen ay balam yeter naz etme
***
Gönlüme közün düştü
Yüreğe özün düştü, dayanamirem
Ömrüme hazan oldun
Sarardı rengim soldu, dayanamirem
-
Fırtınası hiç dinmedi
Hazan değil kış bendeki
İnat etti güldürmedi
Zalim bir sevda bendeki
***
Diken oldu yollarıma
Zehir oldu yillarima
***
Ak dusurdu saclarima
Oyle bir sevda bendeki
***
Zincirsiz bir tutsak etti
Kuru dalda yaprak etti
Kaya idim toprak etti
Zalim bir sevda bendeki
-
Kopardınız yüreğimi
Viran ettiniz evimi
Duymadınız dileğimi
Yazık ettiniz
***
Kopardınız yüreğimi
Viran ettiniz hanemi
Duymadınız dileğimi
Yazık ettiniz
***
Ah insanlık bu ne ölüm
Sana yakışmıyor zulüm
Nice sürer benim hal'ım
Yazık ettiniz
***
Ah insanlık bu ne ölüm
Sana yakışmıyor zulüm
Nice sürer benim hal'ım
Yazık ettiniz
Bu ne zulüm bu ne acı
Tanrı'dan mı aldın gücü?
Kan ağlıyor ana bacı
Yazık ettiniz
***
Bu ne zulüm bu ne acı
Tanrı'dan mı aldın gücü?
Kan ağlıyor anam bacım
Yazık ettiniz
***
Ah insanlık bu ne ölüm
Sana yakışmıyor zulüm
Nice sürer benim hal'ım
Yazık ettiniz
***
Ah insanlık bu ne ölüm
Sana yakışmıyor zulüm
Nice sürer benim hal'ım
Yazık ettiniz
-
Kar mı yağmış su Harput'un başına?
Kar mı yağmış su Harput'un başına?
Kurban ola'm toprağına taşına, taşına, taşına, vay
Kurban ola'm toprağına taşına, taşına, taşına, vay
***
Henüz girmiş 13-14 yaşına
Yeni girmiş 13-14 yaşına
Küçük yaşta bir yâr sevdim, oy nenni, oy nenni, oy nenni, nenni
Küçük yaşta bir yâr sevdim, oy nenni, oy nenni, oy nenni, nenni
***
Bir of çeksem karşıki dağlar уιkιlιr
Bir of çeksem karşıki dağlar уιkιlιr
Bugün posta günü, canım ѕιkιlιr, sıkılır, sıkılır, aman
Bugün posta günü, canım ѕιkιlιr, sıkılır, sıkılır, aman
***
Ellerin mektubu gelmiş, okunur
Ellerin mektubu gelmiş, okunur
Benim yüreğime hançer sokulur, sokulur, sokulur, aman
Benim yüreğime hançer sokulur, sokulur, sokulur, aman