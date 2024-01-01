Hep Ezildim Duyun benim duyun bu feryadımı Duyun benim duyun bu acılarımı Mutluluk sanmayın bu yaşantımı Ezildim bugüne gelene kadar *** Neler çektim neler ben bu hayatta Neler çektim neler ben bu yaşımda Aldatıldım terk edildim hep ezildim Ezildim bugüne gelene kadar *** Kaderim bahtıma şans bana küskün Mutluluk çok uzak bakıyor üzgün Zavallı gençliğim gurbette sürgün Ezildim bugüne gelene kadar

Anam Yok ki Efkarlıyım bugün yine Gurbet elde akşam oldu Efkarlıyım bugün yine Gurbet elde akşam oldu *** İçip küstüm kaderime Ayrılık oldu *** Anam yok ki, derdim' bilsin Bacım yok, gözyaşım' silsin Kalmışım gurbet ellerde Yalnızım şimdi *** Anam yok ki, derdim' bilsin Bacım yok, gözyaşım' silsin Kalmışım gurbet ellerde Yalnızım şimdi *** Bir teselli arıyorum Meyhane köşelerinde Bir teselli arıyorum Meyhane köşelerinde *** Bağrıma taş basıyorum Gurbet ellerde *** Anam yok ki, derdim' bilsin Bacım yok, gözyaşım' silsin Kalmışım gurbet ellerde Yalnızım şimdi *** Anam yok ki, derdim' bilsin Bacım yok, gözyaşım' silsin Kalmışım gurbet ellerde Yalnızım şimdi *** Anam yok ki, derdim' bilsin Bacım yok, gözyaşım' silsin Kalmışım gurbet ellerde Yalnızım şimdi, yalnızım şimdi

Kim Bilir Hangi Eldesin Kim bilir şimdi nerdesin Hangi yabancı eldesin Seni bilmem ben pişmanım Dön gel desem döner misin? *** Seni bilmem ben pişmanım Dön gel desem döner misin? *** Olmaz deme olmayan yok Ayrılan birleşen ne çok Yalnız biz mi hata ettik Dünyada hatasız kul yok *** Yalnız biz mi hata ettik Dünyada hatasız kul yok Herkes bana unut diyor Unutmak kolay olmuyor Ne zaman adını ansam Sanki dilim tutuluyor *** Ne zaman adını ansam Sanki dilim tutuluyor *** Her akşam güneş batanda Baş başayım hatıranla Ne kadar kalpsiz olsan da Yine seni seveceğim *** Ne kadar kalpsiz olsan da Yine seni seveceğim vay