Giymişse yeşil fistan güzelliğim dilde destan Bugün düğünümüzdür çık ortaya geldi zaman Giymişsin yeşil fistan güzelliğin dilde destan Bugün düğünümüzdür çık ortaya geldi zaman Hay ey hazal hazal *** Kuruldu halaylar açıldı meydanlar Bak seni bekliyor karşıda ki dağlar *** Kuruldu halaylar açıldı meydanlar Bak seni bekliyor karşıda ki dağlar *** Hazalle dellalle durma havamle Halaylar kurulmuş yürü devam et *** Hazalle dellalle durma havamle Halaylar kurulmuş yürü devam et Gönlümde tekdir yerin Bulunmaz eşin benzerin Vurcüm müşün teline Alem duysun güzel sesin *** Gönlümde tekdir yerin Bulunmaz eşin benzerin Vurcüm müşün teline Alem duysun güzel sesin Hay ey hazal hazal *** Kuruldu halaylar açıldı meydanlar Bak seni bekliyor karşıda ki dağlar *** Kuruldu halaylar açıldı meydanlar Bak seni bekliyor karşıda ki dağlar *** Hazalle dellalle durma havamle Halaylar kurulmuş yürü devam et *** Hazalle dellalle durma havamle Halaylar kurulmuş yürü devam et *** Hazalle dellalle durma havamle Halaylar kurulmuş yürü devam et *** Hazalle dellalle durma havamle Halaylar kurulmuş yürü devam et *** Hazalle dellalle durma havamle Halaylar kurulmuş yürü devam et *** Hazalle dellalle durma havamle Halaylar kurulmuş yürü devam et Hazalle