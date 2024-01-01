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7/24 Dinle Gelsene

Gelsene Şarkı Sözleri

Ceylan Gelsene şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ceylan Gelsene şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gelsene sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ceylan

Ceylan

Gelsene

  • Kar Yağmış Başıma Benim

  • Emmi

  • Gelsene

  • Yemman (Dön Çarkı Devran)

  • Yiğit Kirvem

  • Vay Lele

  • Dertli

  • Meyro

  • Yalan Oldu Benim Ömrüm

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