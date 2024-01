Kar Yağmış Başıma Benim Ne sorasın be hey gardaş Gam yüküm çiledir benim Ne sorasın be hey gardaş Gam yüküm çiledir benim *** Alem gülüp eğleşiyor Ağlamaktır kârım benim benim benim Eyvah benim benim benim Nerde evim yurdum benim Nerde sılam benim *** Alem gülüp eğleşiyor Ağlamaktır kârım benim benim benim Eyvah benim benim benim Nerde evim yurdum benim Nerde yarim benim Kapılmışım bir rüzgara Çalar başımı taşlara Kapılmışım bir rüzgara Çalar başımı taşlara *** Şimdi kaldım aralarda Yoktur bir mekanım benim benim benim Eyvah benim benim benim Nerde evim yurdum benim Nerde yarim benim *** Şimdi kaldım aralarda Yoktur bir mekanım benim benim benim Eyvah benim benim benim Nerde evim barkım benim Nerde sılam benim Dağıma taşa benim Bakın gözyaşıma benim Dağıma taşa benim Bakın gözyaşıma benim *** Bana yağmur dolu neyler Kar yağmış başıma benim benim benim Eyvah benim benim benim Nerde evim yurdum benim Nerde anam benim *** Bana yağmur dolu neyler Kar yağmış başıma benim benim benim Eyvah benim benim benim Nerde anam babam benim Nerde evim benim

Emmi Dost ahbabı buyur edek Gelin ile güvey razı Dost ahbabı buyur edek Gelin ile güvey razı *** Etme emmi getme emmi Gel isteyek şu kızı Etme emmi getme emmi Gel isteyek şu kızı *** Amman emmi de gel emmi Ahlet gidesi emmi De get hele ne diğsiz Ben burda delirem mi *** Aman emmi zalım emmi Allah cezayı vere Beni yaktın yandırdın Evin ocagı söne *** Amman emmi zalım emmi Ahlet gidesi emmi Ben he diyem siz yok diğsiz Aha ben delirem mi Emmi insafın çürüsün Ağzın dilin kurusun Emmi insafın kurusun Ağzın dilin çürüsün *** Allah bildiğin ede Gözü toprak bürüsün Allah bildiğin ede Gözü toprak bürüsün *** Amman emmi de gel emmi Ahlet gidesi emmi De get hele ne diğsiz Ben burda delirem mi *** Amman emmi zalım emmi Allah cezanı vere Beni yaktın yandırdın Evin ocagın söne *** Amman emmi zalım emmi Ahlet gidesi emmi Ben he diyem siz yok diğsiz Aha ben delirem mi Emmi Allah canın ala Teneşire yatıra Emmi Allah canın ala Teneşire yatıra *** Telkini ben verim Selaları okuna Telkini ben verim Selaları okuna *** Amman emmi de gel emmi Ahlet gidesi emmi De get hele ne diğsiz Ben burda delirem mi *** Aman emmi zalım emmi Allah cezamı vere Beni yaktın yandırdın Evin ocağı söne *** Amman emmi zalım emmi Ahlet gidesi emmi De get hele siz yok diğsiz Aha ben delirem mi *** Amman emmi de gel emmi Ahlet gidesi emmi Ben he diyem siz yok diğsiz Aha ben delirem mi delirem mi *** Aman emmi zalım emmi Allah cezayı vere vere Beni yaktın yandırdın Evin ocağı söne

Gelsene Bu ne gidiş sevdiceğim anam ağlar Hasretin hançer, gelmezim yürek dağlar Bu ne gidiş sevdiceğim anam ağlar Hasretin hançer, gelmezim yürek dağlar *** Hiçbir sözüm kar etmedi, gitme dedim dinlemedi Ben bittim sevdam bitmedi Gelsene, yar gelsene Dönsene, yar gelsene, dönsene *** Dön gel hasreti bitmezim Gel bir selamı yetmezim Gel can teslim etmezim Gelsene, gelsene, gelsene, gelsene *** Hiç aklına gelmez miyim? Uykuların bölmez miyim? Ben bende değil, ben sendeyim yar Gelsene, yar gelsene, dönsene *** Bu ne gidiş sevdiceğim anam ağlar Hasretin hançer, gelmezim yürek dağlar Bu ne gidiş sevdiceğim anam ağlar Hasretin hançer, gelmezim yürek dağlar *** Hiçbir sözüm kar etmedi, gitme dedim dinlemedi Ben bittim sevdam bitmedi Gelsene, yar gelsene Dönsene, yar gelsene, dönsene *** Dön gel hasreti bitmezim Gel bir selamı yetmezim Gel can teslim etmezim Gelsene, gelsene, gelsene, gelsene *** Hiç aklına gelmez miyim? Uykuların bölmez miyim? Ben bende değil, ben sendeyim yar Gelsene, yar gelsene, dönsene

Yemman (Dön Çarkı Devran) Kapılmışız boş hayale yürürüz avare Sonu gelmez gam kederle can biçare Kapılmışız boş hayale yürürüz avare Sonu gelmez gam kederle can biçare *** Parelenmiş yarelerim gebe dertlere Nedek kurban bu dünyada göç tek çare Nedek heyran bu dünyada göç tek çare *** Ah çekmeyle geçti ömrüm Vah demeye yok yar gücüm Ah çekmeyle geçti ömrüm Vah demeye yok yar gücüm Ah ay ah ay ay *** Yemman yemman dön çarkı devran Yemman yemman dost zalım zaman Yemman yemman yar bu halım yamman *** Yemman yemman yemman yemman Dön çarkı devran Yemman yemman dost zalım zaman Yemman yemman yar bu halım yamman Dagılmış yuvalar cano can candan ayrı Can pazarına dönmüş dünya gayrı Dagılmış yuvalar cano can candan ayrı Can pazarına dönmüş dünya gayrı *** Aşık serin vermiş amma maşuktan ayrı Sevdanın fermanı olmuş yalanlar gayrı Sevdanın fermanı olmuş yalanlar gayrı *** Ah çekmeyle geçti ömrüm Vah demeye yok yar gücüm Ah çekmeyle geçti ömrüm Vah demeye yok yar gücüm Ah ay ah ay ay *** Yemman yemman dön çarkı devran Yemman yemman dost zalım zamman Yemman yemman yar bu halım yamman *** Yemman yemman yemman yemman Dön çarkı devran Yemman yemman dost zalım zaman Yemman yemman yar bu halım yamman *** Yemman yemman yemman yemman Dön çarkı devran Yemman yemman dost zalım zaman Yemman yemman yar bu halım yamman

Yiğit Kirvem Kirvem munzurun dağıdır Koskoca dağ devrilir mi Kirvem munzurun dağıdır Koskoca dağ devrilir mi Dağ kefene sarılır da Topraklara verilir mi *** Dağ kefene sarılır da Topraklara verilir mi *** Oy kirvem yiğit yurdu Uyan kirvem sana ne oldu Yol iz bilmez kahpe kurşun Gelip göğsünde mi durdu *** Yol iz bilmez kahpe kurşun Gelip göğsünde mi durdu *** Sen şimdi gittin he mi Bu yürekte bittin he mi Bu canimi veren alsın Kirvem ile gömün beni *** Bu canımı veren alsın Kirvem ile gömün beni Kirvem munzurun karıdır Yel vurur da kar erir mi Kirvem munzurun karıdır Yel vurur da kar erir mi *** Kar kefene sarılırda Topraklara verilir mi Kar kefene sarılırda Topraklara verilir mi *** Oy kirvem yiğit yurdu Uyan kirvem sana ne oldu Yol iz bilmez kahpe kurşun Gelip göğsünde mi durdu *** Yol iz bilmez kahpe kurşun Gelip göğsünde mi durdu *** Sen şimdi gittin he mi Bu yürekte bittin he mi Bu canımı veren alsın Kirvem ile gömün beni *** Bu canımı veren alsın Kirvem ile gömün beni *** Oy kirvem yiğit yurdu Uyan kirvem sana ne oldu Yol iz bilmez kahpe kurşun Gelip göğsünde mi durdu

Vay Lele Arasa vurdum testi (vay lele vay lele) Aras bulandi geçti (vay lele vay lele) Egildim mendil alam (vay lele vay lele) Yarim yanımdan geçti (vay lele vay lele) Egildim mendil alam (vay lele vay lele) Yarim yanımdan geçti (vay lele vay lele) *** Vay lele vay lele vay lele vay lele Garibo bekeso vay lele vay lele Vay lele vay lele vay lele vay lele Garibo bekeso vay lele vay lele *** Çaya indim susuzum (vay lele vay lele) Kaç gündür uykusuzum (vay lele vay lele) Gitsem yarın yanına (vay lele vay lele) Yare kurban olurum (vay lele vay lele) Gitsem yarın yanına (vay lele vay lele) Yare kurban olurum (vay lele vay lele) *** Vay lele vay lele vay lele vay lele Garibo bekeso vay lele vay lele Vay lele vay lele vay lele vay lele Garibo bekeso vay lele vay lele *** Çaya indim bulanık (vay lele vay lele) Ela gözler uyanık (vay lele vay lele) Yarimden ayrılalı (vay lele vay lele) Ağlarım yanık yanık (vay lele vay lele) Yarimden ayrılalı (vay lele vay lele) Ağlarım yanık yanık (vay lele vay lele) *** Vay lele vay lele vay lele vay lele Garibo bekeso vay lele vay lele Vay lele vay lele vay lele vay lele Garibo bekeso vay lele vay lele *** Vay lele vay lele vay lele Vay lele vay lele vay vay vay vay

Dertli Destur eyle pirim biz sana geldik Mesgülsün dediler biz seni bildik Bu derdin dermanı sendedir gördük Öter garip bülbül vay dertli Can dertli vay dost dertli *** Bu dermanı dermanı sendedir gördük Öter garip bülbül dertli Can dertli vay dost dertli Yaz bahar ayları esen yellerden On iki imamdan, dervişten pirden Kırşehir'de Hacı Bektaş veliden Özümde yareler vay dertli *** Can dertli vay dost dertli Söyle alim söyle biz düştük dara İlimde irfanda gel derman ara Canimiz kurbandır pire sultana Özümde yaralar vay dertli Can dertli vay dost dertli

Meyro URFA MARDİN İÇİNDE GÜMÜŞ KEMER BELİNDE VAR MI SENDEN GÜZELİ LO DİYARBEKİR İÇİNDE ŞU DERSİMİN İÇİNDE *** MEYRO MEYRO MEYRO DİYARBEKİRLİ MEYRO MEYRO MEYRO MEYRO MARDİN GÜZELİ MEYRO DERSİM GÜZELİ MEYRO