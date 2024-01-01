Kır Çiçeğim / Ayrılmam Şarkı Sözleri
Ceylan Kır Çiçeğim / Ayrılmam şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ceylan Kır Çiçeğim / Ayrılmam şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kır Çiçeğim / Ayrılmam sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ceylan
Kır Çiçeğim / Ayrılmam
-
Bir seni görünce kalbim çarpar
Bir seni sevdiceğim ah
Bir senin için gönlümde yer var
Senin için her şeyim
***
Boş gözlerinle öylece durma
Bakışlarını sineme vurma
Ne haldeyim sakın ha sorma
***
Gel de geleyim öl de öleyim
Hep seni seveyim kır çiçeğim sevdiceğim
***
Bir seni görünce gözlerim dolar
Bir seni sevdiceğim
Bir senin için yüreğim yanar
Senin için her şeyim
***
Gel de geleyim öl de öleyim
Tek seni seveyim kır çiçeğim sevdiceğim
-
Hasretime prangalar vursanız
Gönlümüze kurşunları sıksanız
Aramıza karlı dağlar koysanız
Ayrılmayız öyle büyük sevdik biz
***
Ayrılmam bir bedende can gibiyiz ikimiz
Ayrılmam hem bahar hem kış gibidir sevgimiz
Ayrılmam ölümüne sevdik dostlar ikimiz
Ayrılmam ayrılmam
***
Seni sevmek hayatıma mal olsa
Şu bedenim aşkla yanıp kül olsa
Seni toprak seni Allah almazsa
Öldürseler ayrılamam ben senden
-
Deli deli konuştum sözlerine vuruldum
Kurşun gibi bakışın gözlerine vuruldum
Sözüm delikanlı gibi dönüşü yok sevdamın
Seni öyle sevmişim dönüşü yok aşkımın
***
İkimize dar gelir bu dünya başkasına gidersen
İkimize dar gelir bu dünya başkasını seversen
***
Bana ümit veripte yoksa bırakır mısın
Beni bir başkasıyla yoksa aldatır mısın
Sözüm delikanlı gibi dönüşü yok sevdamın
Seni öyle sevmişim dönüşü yok aşkımın
***
İkimize dar gelir bu dünya başkasına gidersen
İkimize dar gelir bu dünya başkasını seversen
-
Ben çoktan unuttum geçmiş günleri
Maziler yaşatır vermez ki geri
İsterim görsün bu mutlu halimi
Ne olur onu hiç hatırlatmayın
***
Çileyi kederi onda yaşadım
Bir anlık gülmeye candan susadım
Vazgeçtim aşkından uzağa kaçtım ah
Ne olur onu hiç hatırlatmayın
***
Dönmesin kalbimde bir yer bulamaz
Zannetmesin başka seven bulunmaz
Sanmasın bu hayat onsuz yaşanmaz
Ne olur onu hiç hatırlatmayın
***
Çileyi kederi onda yaşadım
Bir anlık gülmeye candan susadım
Vazgeçtim aşkından uzağa kaçtım ah
Ne olur onu hiç hatırlatmayın
-
Sen tabipsin saramazsın yaramı
Ben vurgunum yaralıyım elleme
***
Feleğinen bulamazsın aramı
Ben vurgunum yaralıyım elleme
Aman tabip canım tabip oy tabip
Saramazsın bu yaramı cay tabip
***
Yağmur olur karışırdım sellere
Yoldaş oldum garip garip kullara
***
Felek vurdu düştüm haldan hallara
Ben vurgunum yaralıyım elleme
Aman tabip canım tabip oy tabip
Saramazsın bu yaramı cay tabip
***
Kurudu bağımda fidanım gülüm
Yılanlı dağımdır Sivas'tır elim
***
Akarsu tabibe uğradı yolum
Ben vurgunum yaralıyım elleme
***
Aman tabip canım tabip oy tabip
Saramazsın bu yaramı cay tabip
-
Gömleği var ipekli yakaları düğmeli
Kollarıma gelirken açı ver düğmeleri
Aşk süzüyor gözlerin sevda sular sözlerin
Havalı sevdim seni açı ver düğmeleri
***
Sıcak olsun nefesin terin ıslatsın beni
Bedenin bedeninden açı ver düğmeleri
Aşk süzüyor gözlerin sevda sular sözlerin
Havalı sevdim seni açı ver düğmeleri
***
Sıcak sıcak sev beni sıcak sıcak sar beni
Öp beni sevdim seni açı ver düğmeleri
Aşk süzüyor gözlerin sevda sular sözlerin
Havalı sevdim seni açı ver düğmeleri
-
Sabahtan esti re bir kanlı sazak
Felek bize kurmuş kötü bir tuzak
Bilmem derdimizi kimlere yazak
Dağlar bana geri verin gardaşım
Dağlar bana geri verin gardaşım
***
Öle gardaş öle gardaş bacısı
Öle gardaş öle öle gardaş bacısı
Yüreğe işlemiş çıkmaz acısı
Yüreğe işlemiş çıkmaz acısı
Munzur dağı senin karın erimez
Erise de akar suyun yerimez
Bizde derler babasızlar büyümez
Dağlar bana geri verin gardaşım
Dağlar bana geri verin gardaşım
***
Öle gardaş öle gardaş bacısı
Öle gardaş öle gardaş bacısı
Yüreğe işlemiş çıkmaz acısı
Yüreğe işlemiş çıkmaz acısı
-
Yolunu bekledim dönersin diye
Hasreti içimden silersin diye
Bilmem bu sitemin bu nazın kime
Neredeysen dön artık özledim seni
***
Neden neden
Ayrıldın beni
***
Canımdan çok sevdim elimde değil
Yaptığım bu nazlar gönülden değil
Senden başka bir yar kabulüm değil
Neredeysen dön artık özledim seni
-
Hangi dala el attımsa kırıldı
Bülbül uçtu, güller soldu şansıma ay
Ellerin koynunda yârim var iken ah
Ayrılıklar düştü benim şansıma ay
***
Gönülden gönüle yollar var iken
Arı gibi çiçek petek severken
Herkes gibi bir sevgili ararken ah
Vefasızlar düştü benim şansıma ay
Vefasızlar geldi benim karşıma ay
-