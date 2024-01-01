Kır Çiçeğim Bir seni görünce kalbim çarpar Bir seni sevdiceğim ah Bir senin için gönlümde yer var Senin için her şeyim *** Boş gözlerinle öylece durma Bakışlarını sineme vurma Ne haldeyim sakın ha sorma *** Gel de geleyim öl de öleyim Hep seni seveyim kır çiçeğim sevdiceğim *** Bir seni görünce gözlerim dolar Bir seni sevdiceğim Bir senin için yüreğim yanar Senin için her şeyim *** Gel de geleyim öl de öleyim Tek seni seveyim kır çiçeğim sevdiceğim

Ayrılmam Hasretime prangalar vursanız Gönlümüze kurşunları sıksanız Aramıza karlı dağlar koysanız Ayrılmayız öyle büyük sevdik biz *** Ayrılmam bir bedende can gibiyiz ikimiz Ayrılmam hem bahar hem kış gibidir sevgimiz Ayrılmam ölümüne sevdik dostlar ikimiz Ayrılmam ayrılmam *** Seni sevmek hayatıma mal olsa Şu bedenim aşkla yanıp kül olsa Seni toprak seni Allah almazsa Öldürseler ayrılamam ben senden

İkimize Dar Gelir Deli deli konuştum sözlerine vuruldum Kurşun gibi bakışın gözlerine vuruldum Sözüm delikanlı gibi dönüşü yok sevdamın Seni öyle sevmişim dönüşü yok aşkımın *** İkimize dar gelir bu dünya başkasına gidersen İkimize dar gelir bu dünya başkasını seversen *** Bana ümit veripte yoksa bırakır mısın Beni bir başkasıyla yoksa aldatır mısın Sözüm delikanlı gibi dönüşü yok sevdamın Seni öyle sevmişim dönüşü yok aşkımın *** İkimize dar gelir bu dünya başkasına gidersen İkimize dar gelir bu dünya başkasını seversen

Hatırlatmayın Ben çoktan unuttum geçmiş günleri Maziler yaşatır vermez ki geri İsterim görsün bu mutlu halimi Ne olur onu hiç hatırlatmayın *** Çileyi kederi onda yaşadım Bir anlık gülmeye candan susadım Vazgeçtim aşkından uzağa kaçtım ah Ne olur onu hiç hatırlatmayın *** Dönmesin kalbimde bir yer bulamaz Zannetmesin başka seven bulunmaz Sanmasın bu hayat onsuz yaşanmaz Ne olur onu hiç hatırlatmayın *** Çileyi kederi onda yaşadım Bir anlık gülmeye candan susadım Vazgeçtim aşkından uzağa kaçtım ah Ne olur onu hiç hatırlatmayın

Tabip Sen tabipsin saramazsın yaramı Ben vurgunum yaralıyım elleme *** Feleğinen bulamazsın aramı Ben vurgunum yaralıyım elleme Aman tabip canım tabip oy tabip Saramazsın bu yaramı cay tabip *** Yağmur olur karışırdım sellere Yoldaş oldum garip garip kullara *** Felek vurdu düştüm haldan hallara Ben vurgunum yaralıyım elleme Aman tabip canım tabip oy tabip Saramazsın bu yaramı cay tabip *** Kurudu bağımda fidanım gülüm Yılanlı dağımdır Sivas'tır elim *** Akarsu tabibe uğradı yolum Ben vurgunum yaralıyım elleme *** Aman tabip canım tabip oy tabip Saramazsın bu yaramı cay tabip

Düğmeler Gömleği var ipekli yakaları düğmeli Kollarıma gelirken açı ver düğmeleri Aşk süzüyor gözlerin sevda sular sözlerin Havalı sevdim seni açı ver düğmeleri *** Sıcak olsun nefesin terin ıslatsın beni Bedenin bedeninden açı ver düğmeleri Aşk süzüyor gözlerin sevda sular sözlerin Havalı sevdim seni açı ver düğmeleri *** Sıcak sıcak sev beni sıcak sıcak sar beni Öp beni sevdim seni açı ver düğmeleri Aşk süzüyor gözlerin sevda sular sözlerin Havalı sevdim seni açı ver düğmeleri

Dağlar Sabahtan esti re bir kanlı sazak Felek bize kurmuş kötü bir tuzak Bilmem derdimizi kimlere yazak Dağlar bana geri verin gardaşım Dağlar bana geri verin gardaşım *** Öle gardaş öle gardaş bacısı Öle gardaş öle öle gardaş bacısı Yüreğe işlemiş çıkmaz acısı Yüreğe işlemiş çıkmaz acısı Munzur dağı senin karın erimez Erise de akar suyun yerimez Bizde derler babasızlar büyümez Dağlar bana geri verin gardaşım Dağlar bana geri verin gardaşım *** Öle gardaş öle gardaş bacısı Öle gardaş öle gardaş bacısı Yüreğe işlemiş çıkmaz acısı Yüreğe işlemiş çıkmaz acısı

Neden Yolunu bekledim dönersin diye Hasreti içimden silersin diye Bilmem bu sitemin bu nazın kime Neredeysen dön artık özledim seni *** Neden neden Ayrıldın beni *** Canımdan çok sevdim elimde değil Yaptığım bu nazlar gönülden değil Senden başka bir yar kabulüm değil Neredeysen dön artık özledim seni